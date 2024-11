Μέλη του προσωπικού συγκέντρωσαν από τους δρόμους γύρω από τα γραφεία της εταιρείας 12 σακούλες PMD, 5 σακούλες χαρτί και 9 σακούλες σύμμεικτα σκουπίδια

Με επίκεντρο το όραμα της Coca-Cola για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα» και υλοποιώντας τις δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει, η Coca-Cola ΗΒC Kύπρου συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία Let’s Do It! Cyprus, μέρος του Let’s Do It! World της μεγαλύτερης παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού που στοχεύει να απαλλάξει τις περιοχές του κόσμου από τα σκουπίδια.

Οι 28 εθελοντές, μέλη του προσωπικού της Coca-Cola ΗΒC Kύπρου κατάφεραν να συγκεντρώσουν συνολικά 26 σακούλες σκουπιδιών από τους δρόμους της περιοχής που βρίσκονται γύρω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Λευκωσία, στη βιομηχανική περιοχή της Έγκωμης (12 σακούλες PMD, 5 σακούλες χαρτί και 9 σακούλες σύμμεικτα σκουπίδια).

Σκοπός της εκστρατείας Let’s Do It! Cyprus που κινητοποιεί Κυβερνητικούς και Δημόσιους Φορείς, Σχολεία, Δημόσιους και Ιδιωτικούς Οργανισμούς, είναι να ευαισθητοποιήσει και να εμπνεύσει την ενεργή συμμετοχή του κοινού σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Κύπρο

Η Coca-Cola HBC Cyprus θέλει να αποτελεί μέρος της λύσης στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και αυτό προϋποθέτει να κάνει πράξη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Θέτοντας σε πράξη το όραμα για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα» έχει ένα ολοκληρωμένο, μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα ζητήματα που σχετίζονται με τις συσκευασίες.

Η συλλογή κάθε συσκευασίας που κυκλοφορεί στην αγορά και η προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης της είναι στρατηγική προτεραιότητα για την εταιρεία καθώς αναγνωρίζει ότι η ανακυκλώσιμη συσκευασία είναι ένας πολύτιμος πόρος που δεν πρέπει να καταλήγει ως απόρριμμα, αλλά μπορεί να αποκτήσει δεύτερη ζωή.