Η κάρτα επιβίβασης της Emirates «ξεκλειδώνει» εκατοντάδες προσφορές για ταξίδια στο Ντουμπάι τον χειμώνα 

Οι επιβάτες της Emirates έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης στον ήλιο και να χρησιμοποιήσουν την κάρτα επιβίβασης της εταιρείας για πέντε μήνες αποκλειστικών προσφορών σε εκατοντάδες μέρη στο Ντουμπάι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η Emirates ανακοινώνει την επιστροφή της δημοφιλούς προωθητικής ενέργειας My Emirates Pass, δίνοντας την ευκαιρία στους επιβάτες να επωφεληθούν από το ταξίδι τους μέσω αποκλειστικών προσφορών σε εκατοντάδες μέρη στο Ντουμπάι και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Από την 1η Νοεμβρίου 2024 έως τις 31 Μαρτίου 2025, το My Emirates Pass δίνει την δυνατότητα στους επιβάτες να χρησιμοποιούν την κάρτα επιβίβασής τους για να απολαύσουν μοναδικές προσφορές – μεταξύ άλλων - σε εστιατόρια, οικογενειακές εξόδους, χαλαρωτικές θεραπείες spa, πολυτελή εμπορικά καταστήματα, ιδιωτικές πισίνες και πολλά άλλα.

Οι επιβάτες της Emirates, που ταξιδεύουν προς ή μέσω Ντουμπάι, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από ένα μεγάλο εύρος προσφορών σε μερικά από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα του κόσμου, όπως το At The Top Burj Khalifa, το IMG Worlds of Adventure και το υδάτινο πάρκο Aquaventure, επιδεικνύοντας την κάρτα επιβίβασής τους και ένα έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές της κάρτας επιβίβασης της Emirates, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: emirates.com/myemiratespass.

Δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικά αξιοθέατα

Επιπλέον των 600 αποκλειστικών προσφορών και εκπτώσεων σε καταστήματα λιανικής, χώρους αναψυχής και εστίασης, καθώς και σε δημοφιλή αξιοθέατα και πολυτελή spa, οι επιβάτες φέτος θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ακόμη δωρεάν εισιτήριο για πρόσβαση στο Vision Pavilion και το Μουσείο Expo στην Expo City για όλη τη διάρκεια της σεζόν.

30 Χρόνια Dubai Shopping Festival

Φέτος, το διάσημο Dubai Shopping Festival γιορτάζει με υπερηφάνεια την 30ή επέτειό του, με μια σειρά από κορυφαίους καλλιτέχνες, μοναδικές εμπειρίες και αξέχαστες εκδηλώσεις ψυχαγωγίας για να τιμήσει την περίσταση. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 6 Δεκεμβρίου 2024 έως τις 12 Ιανουαρίου 2025 σε όλη την πόλη, προσφέροντας έναν μήνα γεμάτο προσφορές στα καταστήματα λιανικής. Επιπλέον, όσοι βρίσκονται στο Ντουμπάι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα επιβίβασης της Emirates για να απολαύσουν αποκλειστικές προσφορές σε εστιατόρια, spa, πισίνες, αξιοθέατα για όλη την οικογένεια και πολλά άλλα.

Απολαμβάνοντας τον ηλιόλουστο χειμώνα του Ντουμπάι

Από τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών και τις χαλαρωτικές στιγμές σε μια ηλιόλουστη παραλία, μέχρι τις μοναδικές εορταστικές εκδηλώσεις, το Ντουμπάι προσφέρει μια σειρά από μοναδικές εμπειρίες και αξιοθέατα για κάθε ταξιδιώτη αυτή τη χειμερινή περίοδο.

Skywards Partners: Τα μέλη του βραβευμένου προγράμματος επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν Μίλια μέσω του δικτύου παγκόσμιων συνεργατών της εταιρείας, όπως ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, καταστήματα λιανικής και τραπεζικές υπηρεσίες. Τα μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα Μίλια σε εισιτήρια και αναβαθμίσεις καθώς και σε εισιτήρια για συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιβατών Skywards της Emirates, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.emirates.com/english/skywards/. Κατά τη διάρκεια διαμονής τους στο Ντουμπάι, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν Μίλια μέσω του δικτύου παγκόσμιων συνεργατών της Emirates σε όλη την πόλη, όπως στα Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays και πολλά άλλα.

Emirates Holidays: Οι επιβάτες μπορούν να κάνουν κράτηση για τις διακοπές τους στο Ντουμπάι μέσω της υπηρεσίας Emirates Holidays, η οποία παρέχει ευέλικτες επιλογές κράτησης. Επιπλέον, η υπηρεσία διαθέτει αποκλειστική ομάδα On Holiday Service, η οποία είναι στην υπηρεσία των ταξιδιωτών 24/7 καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών τους. Οι επιβάτες που θα κάνουν κράτηση για τις διακοπές τους στο Ντουμπάι μέσω της υπηρεσίας Emirates Holidays, θα λάβουν επιπλέον Μίλια.

Skywards Everyday: Οι επιβάτες της Emirates με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή Skywards Daily, να συνδέσουν έως και πέντε πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες Visa ή Mastercard στην εφαρμογή και να κερδίσουν αυτόματα Μίλια Skywards από τις αγορές τους από εκατοντάδες συνεργάτες στον τομέα των εμπορικών καταστημάτων, της εστίασης, της ομορφιάς και της ευεξίας, της αναψυχής και της ψυχαγωγίας, των φαρμακευτικών ειδών και των παντοπωλείων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιβράβευσης επιβατών Skywards της Emirates, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.emirates.com/english/skywards/

Η Emirates εξυπηρετεί περισσότερους από 140 προορισμούς, σε έξι ηπείρους και επί του παρόντος πραγματοποιεί 7 πτήσεις την εβδομάδα από Λάρνακα προς Ντουμπάι.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα emirates.com. Για κρατήσεις εισιτηρίων μπορείτε να προβείτε στην ιστοσελίδα emirates.com ή μέσω συνεργαζόμενων ταξιδιωτικών πρακτόρων.