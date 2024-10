Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε Διεπιστημονική Ημερίδα για την Ενδοοικογενειακή Βία και τους Επαγγελματίες Υγείας

Η ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024, με θέμα την ενδοοικογενειακή βία και τον καθοριστικό ρόλο των επαγγελματιών υγείας στην αλυσίδα υποστήριξης των θυμάτων...

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε διεπιστημονική ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια.

Η ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024, με θέμα την ενδοοικογενειακή βία και τον καθοριστικό ρόλο των επαγγελματιών υγείας στην αλυσίδα υποστήριξης των θυμάτων, συγκέντρωσε εξειδικευμένους επιστήμονες, επαγγελματίες υγείας, φυσικοθεραπείας και κοινωνικούς λειτουργούς, που μοιράστηκαν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τις δράσεις για την υποστήριξη των θυμάτων και την πρόληψη της βίας.

Στην ημερίδα τονίστηκε η ανάγκη για εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τα σημάδια της ενδοοικογενειακής βίας και τις μεθόδους παρέμβασης και για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επαγγελματιών που ασχολούνται με την υποστήριξη των θυμάτων. Σημαντικός επίσης κρίθηκε ο καθορισμός συγκεκριμένων πρωτοκόλλων δράσης για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Στο τέλος της ημερίδας ανακοινώθηκε η διάθεση προς τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και τους φοιτητές και φοιτήτριες, ενός δωρεάν διαδικτυακού εξ αποστάσεως ασύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος πάνω σε θέματα αναγνώρισης των σημαδιών της βίας και της αντιμετώπισής της μέσω εξειδικευμένης στήριξης προς τα θύματα-επιζήσασες.

Η εν λόγω εκπαίδευση θα είναι διαθέσιμη τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. Η δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί δράση που πραγματοποιήθηκε από χρηματοδότηση του Erasmus+ Online Professional Education for Physiotherapists and other healthcare professionals on Domestic Violence, μέσα από τη συνεργασία Κύπρου, Εστονίας, Ελλάδας και Ισπανίας. Η έναρξη της διάθεσης της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Για προεγγραφή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο christina@medinstgenderstudies.org ή στο michailidou.c@unic.ac.cy.

Επιπλέον, ανακοινώθηκε η δωρεάν διάθεση οδηγού 150 σελίδων για φυσικοθεραπευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, σχετικά με την αναγνώριση και υποστήριξη των θυμάτων κακοποίησης. Ο οδηγός βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προαναφερθέντος εκπαιδευτικού προγράμματος [www.opep-dv.eu] στην Αγγλική γλώσσα και σύντομα θα είναι διαθέσιμος στην Ελληνική, Τούρκικη, Ρωσική, Ισπανική και Εσθονική γλώσσα.

Οι διοργανωτές εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τον Παγκύπριο Σύλλογο Φυσιοθεραπευτών, καθώς και προς όλους τους ομιλητές για την υποστήριξη και τη συμμετοχή τους στην ημερίδα.