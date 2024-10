Η μεγάλη επιστροφή του Τζόνι Ντεπ σε χολιγουντιανή παραγωγή μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ

Είναι η τέταρτη φορά που ενώνουν τις δυνάμεις τους

Ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp) και η Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz) πρόκειται να συνεργαστούν ξανά στη μεγάλη οθόνη για το νέο θρίλερ της Lionsgate «Day Drinker».

Είναι η τέταρτη φορά που ενώνουν τις δυνάμεις τους μετά τις ταινίες «Blow», «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides» και «Murder on the Orient Express».

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, τη σκηνοθεσία ανέλαβε στον Μαρκ Γουέμπ (Marc Webb) και σεναριογράφος είναι ο Ζακ Ντιν (Zach Dean).

Η ταινία διαδραματίζεται σε ένα κρουαζιερόπλοιο, όπου ο Ντεπ υποδύεται «έναν μπάρμαν που συναντά έναν μυστηριώδη πότη. Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, οι δύο χαρακτήρες βρίσκονται μπλεγμένοι σε έναν εγκληματικό υπόκοσμο, που οδηγεί σε απροσδόκητες συμμαχίες και θανάσιμους κινδύνους».