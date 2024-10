Tο Πανεπιστήμιο Frederick πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το 1ο Παγκύπριο Φοιτητικό Συνέδριο Φαρμακευτικής

Το Συνέδριο αποτέλεσε πρωτοβουλία του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick, και συμπορεύτηκαν ως συνδιοργανωτές και τα άλλα δύο Πανεπιστήμια που προσφέρουν σπουδές Φαρμακευτικής: το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και με τη στήριξη του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 και το Σάββατο 19 Οκτωβρίου το 1ο Παγκύπριο Φοιτητικό Συνέδριο Φαρμακευτικής, στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία. Το Συνέδριο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 240 φοιτητών/τριών και αποφοίτων Φαρμακευτικής, ακαδημαϊκών και επαγγελματιών της Φαρμακευτικής επιστήμης, που για δύο μέρες συμμετείχαν σε συζητήσεις και ανταλλαγές σχετικά με ό,τι νεότερο στη Φαρμακευτική Επιστήμη.

Το Συνέδριο αποτέλεσε πρωτοβουλία του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick, και συμπορεύτηκαν ως συνδιοργανωτές και τα άλλα δύο Πανεπιστήμια που προσφέρουν σπουδές Φαρμακευτικής: το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και με τη στήριξη του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Μιχάλης Δαμιανός, απέστειλε χαιρετισμό στο Συνέδριο, τον οποία ανέγνωσε εκ μέρους του η Ανώτερη Φαρμακοποιός και Προϊστάμενη Διεύθυνσης, κ. Ειρήνη Χρυσάφη. «Το Συνέδριο αυτό αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μιας επιστημονικής πλατφόρμας διαλόγου και ανταλλαγής γνώσης για τα θέματα που αφορούν στη Φαρμακευτική ως επάγγελμα και ως επιστήμη», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό. «Η πολιτεία είναι δεσμευμένη να υποστηρίξει και να προωθήσει τη φαρμακευτική εκπαίδευση στην Κύπρο, καθώς και την έρευνα και την καινοτομία, που θα έχει ως απώτερο σκοπό τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, και την καθιέρωση του τόπου μας ως Κέντρο Αριστείας.»

«Είμαστε περήφανοι που φιλοξενούμε το πρώτο αυτό Συνέδριο, το οποίο ενισχύει τη δικτύωση και τη συνεργασία των Πανεπιστημίων μας και το οποίο αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να ανταλλάξουν ιδέες, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που θα τους/τις βοηθήσουν να συμβάλουν ενεργά στην εξέλιξη της φαρμακευτικής επιστήμης», ανέφερε χαιρετίζοντας το Συνέδριο ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους.

Χαιρετίζοντας με τη σειρά του το Συνέδριο, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Πλούταρχος Γεωργιάδης, απευθύνθηκε στους/στις φοιτητές/τριες ως μελλοντικούς/ές του συναδέλφους και τους/τις προέτρεψε: «Διευρύνετε τους ορίζοντές σας και μάθετε ακόμη περισσότερα. Βγείτε έξω, αξιοποιήστε τις γνώσεις σας και κάντε μας περήφανους με τα επιτεύγματά σας!».

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick, Δρ Χάρης Τριάντης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για την επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου και πολύ περήφανοι για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. Πήραμε μια ιδέα για το παρόν και είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της Φαρμακευτικής τόσο σε ερευνητικό, όσο και σε εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επίπεδο.»

Το Συνέδριο έδωσε την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες Φαρμακευτικής να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να συζητήσουν τις νέες εξελίξεις στον τομέα της Φαρμακευτικής επιστήμης και να αλληλεπιδράσουν με κορυφαίους/ες επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου.

Το Πανεπιστήμιο Frederick συγχαίρει τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του στο Τμήμα Φαρμακευτικής για τη συμβολή τους ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, για τις παρουσιάσεις τους και για την ερευνητική εργασία που παρουσίασαν μέσα από τη συμμετοχή τους στις ερευνητικές μονάδες Synthesis, Formulation and Evaluation of Pharmaceuticals (SFEP) και Biochemistry, Molecular Biology and Biotechnology (BMBB), που λειτουργούν στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου.

Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Frederick ευχαριστεί τους χορηγούς του Συνεδρίου: Medochemie (πλατινένιος χορηγός), MPM distributor (Vichy - CeraVe - LaRoche-Posay) και MSJ Group (χρυσοί χορηγοί), Apivita (αργυρός χορηγός) Remedica, Celera Chemicals (χορηγός). Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην MSJ Group, χορηγό της δεξίωσης που έκλεισε την πρώτη μέρα του Συνεδρίου.