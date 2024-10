Νέα διάλεξη της διαδικτυακής δράσης «Μίλα μου Ιστορικά» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου

Η σειρά διαδικτυακών διαλέξεων εμπλουτίζεται με το νέο επεισόδιο-διάλεξη της Δρ. Μαρία Μιχαήλ, Ενάλιος Αρχαιολόγος, «Η σχέση των κατοίκων της αρχαίας Κύπρου με τη θάλασσα μέσα από τη μελέτη της αλιείας στην αρχαιότητα», το οποίο παρουσιάζεται την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου.

Θεματική Διάλεξης:

Στην ελληνική γλώσσα, όταν κάποιος επιθυμεί να περιγράψει κάτι που ανήκει, προέρχεται, γίνεται ή αναφέρεται στη θάλασσα, χρησιμοποιεί τη λέξη «Ενάλιος», που σημαίνει της αλός, δηλαδή της θάλασσας. Συνεπώς, και ο όρος «Ενάλια Αρχαιολογία» ορίζει τη μελέτη των υλικών καταλοίπων του ανθρώπινου παρελθόντος που ανήκουν, προέρχονται, έγιναν ή αναφέρονται στη θάλασσα. Με άλλα λόγια, η «Ενάλια Αρχαιολογία» είναι ένα σύνθετο ερευνητικό πεδίο της αρχαιολογίας που μελετά την πολυδιάστατη αλληλεπίδραση και μακροχρόνια σχέση του ανθρώπου με το παράκτιο και θαλάσσιο του τοπίο.

Το επεισόδιο αυτό εξετάζει τη αλληλεπίδραση και σχέση των αρχαίων Κυπρίων με τη θάλασσα και το παράκτιο τους τοπίο μέσα από τη μελέτη της αλιείας στην αρχαιότητα. Μέσα από μια διαχρονική ανασκόπηση των βασικών ευρημάτων της αλιείας, τα οποία είναι τα εργαλεία ψαρέματος (π.χ. αγκίστρια, δίχτυα, και αλιευτικές παγίδες) και τα κατάλοιπα ψαριών που ανευρέθηκαν σε αρχαιολογικές θέσεις στην Κύπρο, σε συνδυασμό με εθνογραφική έρευνα, θα αποκαλυφθεί αν τελικά οι αρχαίοι πρόγονοι μας ψάρευαν.

Συνεπώς, στοχεύει να αναδείξει την ανασύνθεση της αλιείας στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα, καθώς επίσης να επισημάνει και τη σημαντικότητας της μελέτης η οποία μέχρι πρόσφατα ήταν ένα αρκετά παραγκωνισμένο θέμα μελέτης τόσο στην Κύπρο όσο και στον ευρύτερο Μεσογειακό κόσμο.

Βιογραφικό :

Η Μαρία Μιχαήλ είναι κάτοχος πτυχίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και μεταπτυχιακού στην Ενάλια Αρχαιολογία από το Πανεπιστήμιο του Southampton (Ηνωμένο Βασίλειο). Ως υπότροφος του Honor Frost Foundation (HFF), το 2022 ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο του Southampton με τίτλο "To fish or not to fish? The case study of fishing activity in Cyprus".

Με την ολοκλήρωση του διδακτορικού της, συμμετέχει ενεργά σε δράσεις και προγράμματα που αφορούν την ενάλια αρχαιολογία και διοργανώνονται από το HFF στην Κύπρο και στο εξωτερικό, ενώ είναι συντονίστρια του προγράμματος HFF Cyprus Regional Development Project.

Από το 2006, έχει συμμετάσχει σε αρκετές χερσαίες και ενάλιες έρευνες στην Κύπρο, Ελλάδα, Αίγυπτο, Λίβανο και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ από το 2012, εργάζεται ως αρχαιολόγος στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ). Επίσης, είναι ενεργό μέλος του πληρώματος του καραβιού Κερύνεια-Ελευθερία, που αποτελεί το ομοίωμα του αρχαίου ναυαγίου της Κερύνειας. Σήμερα διατελεί Πρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων (ΣΚΑ), με θητεία από το 2024 μέχρι το 2027.