Metro Kids Races 1km

Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν ο τέταρτοι για το 2024 αγώνες Cyprus Road Races Grand Prix της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου και την Εθνική Φρουρά. Τα METRO ήταν πάλι εκεί, αυτή τη φορά στον Μόλο Λεμεσού, ως ο μεγάλος χορηγός του 1ΚΜ ΜΕΤRO Kids Race!

Οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές και αυτή τη φορά, με πολλά χαμόγελα και παιδικές χαρούμενες φωνές να γεμίζουν την ατμόσφαιρα. Όλα τα παιδιά μέχρι 15 ετών είχαν τη δυνατότητα να τρέξουν δωρεάν στον επιχορηγημένο από τα METRO αγώνα ενός χιλιομέτρου. Στο τέλος του αγώνα τα παιδιά έλαβαν δωράκια και κεράστηκαν φρούτα από το περίπτερο METRO που είχε στηθεί στο χώρο.

Ως μέρος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των METRO η δράση αυτή συνδυάζει τον αθλητισμό με την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής για τα παιδιά.

On Sunday, October 13th, the fourth Cyprus Road Races Grand Prix of 2024, organized by the Cyprus Amateur Athletics Federation in collaboration with the Cyprus Police and the National Guard, took place. METRO was there once again, this time at the Limassol Promenade, as the main sponsor of the 1KM METRO Kids Race!

There were many participants once again, with smiles and joyful children's voices filling the air. All children up to 15 years old had the opportunity to run for free in the METRO-sponsored one-kilometer race. At the end of the race, the children received gifts and were treated to fruits from the METRO booth set up at the event.

As part of METRO's corporate social responsibility, this initiative combines sports with promoting a healthy lifestyle for children.