Τελετή απονομής Πιστοποίησης Εκπαιδευτών STEAME Teacher Facilitator

Την Τελετή της Απονομής των Πιστοποιήσεων (Micro-Credential) «STEAME Teacher Facilitator» στους/στις εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα φιλοξένησε στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης η Τράπεζα Κύπρου, την Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2024. Οι πιστοποιήσεις στους/στις εκπαιδευτικούς απονεμήθηκαν από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρα Αθηνά Μιχαηλίδου.

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, η οποία παραμένει αφοσιωμένη στην παροχή καινοτόμων ευκαιριών μάθησης στους/στις εκπαιδευτικούς και στους μαθητές και στις μαθήτριες της Κύπρου προάγοντας τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον 21ο αιώνα, έχει διαχρονική υποστήριξη σε όλες τις δράσεις της από την Τράπεζα Κύπρου, την οποία ευχαριστεί ιδιαίτερα.

Η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το European Association of Career Guidance και το University of the National Education Commission της Κρακοβίας οργάνωσαν κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024 Πρόγραμμα Πιστοποίησης (Micro-Credential) με τίτλο «STEΑME Teacher Facilitator», για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης, το οποίο τελούσε υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, διεξήχθη από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2024. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να λάβουν θεωρητική κατάρτιση σε διάφορες πτυχές που αφορούν την Εκπαίδευση STEAME και να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια, στα οποία συνδ-δημιούργησαν με άλλους εκπαιδευτικούς STEAME Σχέδια Μάθησης και Δημιουργικότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος και κατ’ επέκταση την εξασφάλιση της πιστοποίησης (Micro-Credential) «STEΑME Teacher Facilitator», ήταν η εφαρμογή των Σχεδίων Μάθησης και Δημιουργικότητας σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10-16 ετών, οι οποίοι και οι οποίες συμμετείχαν στο Καλοκαιρινό Σχολείο «Μαθηματικά και STEAME», που διοργάνωσε η Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία τον Ιούλιο 2024 στον Αγρό.

