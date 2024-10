ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2024: Στις 20 Οκτωβρίου Τρέχουμε Για Τα Παιδιά Μας

Με σύνθημα «Τρέχουμε Για Τα Παιδιά Μας», το RUN AS ONE πραγματοποιείται, ανελλιπώς από το 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ «Παιδί, Διατροφή & Υγεία», με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.

Στις 8 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του ένατου στη σειρά αγώνα δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE 2024, μία πρωτοβουλία των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ που έχει καθιερωθεί ως ετήσιος αθλητικός θεσμός στην πρωτεύουσα. Ο αγώνας δρόμου, που είναι αφιερωμένος στα παιδιά, έχει προγραμματιστεί φέτος για τις 20 Οκτωβρίου 2024, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης στη Λευκωσία.

Με σύνθημα «Τρέχουμε Για Τα Παιδιά Μας», το RUN AS ONE πραγματοποιείται, ανελλιπώς από το 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ «Παιδί, Διατροφή & Υγεία», με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Στόχος της διοργάνωσης είναι η προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και τακτικής άσκησης, και η καλλιέργεια συνηθειών που ευθυγραμμίζονται με την καλή υγεία και τη φιλοσοφία της έγκαιρης πρόληψης. Ως εκ τούτου, όλα τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν ούτως ώστε παιδιά ηλικίας 9-12 ετών να έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν μέλη του Συνδέσμου και, αφού υποβληθούν στις απαραίτητες μετρήσεις, να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν ένα εξατομικευμένο πλάνο υγιεινής και ισορροπημένης διατροφής.

Το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE, που έχει κερδίσει τον τίτλο του πιο διασκεδαστικού αγώνα δρόμου της πρωτεύουσας, φιλοξενεί και φέτος ένα μεγάλο FUN PARK, στην Υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ Έγκωμης, με πολλά παιχνίδια, εκπλήξεις, εργαστήρια και δραστηριότητες με δωρεάν είσοδο. Επιπλέον, με στόχο την προώθηση της τακτικής άσκησης, το ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONΕ περιλαμβάνει στο πρόγραμμα του τον αγώνα 1Κ FUN RUN, όπου τα παιδιά μέχρι 12 ετών τρέχουν δωρεάν, με τη στήριξη της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης. Περιλαμβάνει επίσης ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων (ώρα έναρξης 07:30), ατομικό δρόμο 10 χιλιομέτρων (ώρα έναρξης 08:30), και εταιρικό και ατομικό δρόμο 5 χιλιομέτρων (ώρα έναρξης 12:00).

Στον χαιρετισμό της στη διάσκεψη τύπου, η κυρία Νατάσα Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΑΛΦΑΜΕΓΑ, αναφέρθηκε στους στόχους της πρωτοβουλίας και απέστειλε ανοικτή πρόσκληση στο κοινό να συμμετάσχει και να συμβάλει στις προσπάθειες των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ και των εταίρων της, για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας που παρατηρείται έντονα στη χώρα μας.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη ολοκληρώθηκε με την προβολή του τηλεοπτικού σποτ της διοργάνωσης που θα προβάλλεται τηλεοπτικά στους δέκτες μας από τις 11 Οκτωβρίου, και θα αναρτηθεί την ίδια μέρα στους επίσημους λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ.

Το φετινό ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE πραγματοποιείται με μεγάλους χορηγούς τον οίκο παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών Deloitte, την Ελληνική Τράπεζα και την εταιρεία Primetel. Ο αγώνας δρόμου 1Κ Fun Run πραγματοποιείται με τη στήριξη της γαλακτοβιομηχανίας Χαραλαμπίδης Κρίστης. Υποστηρικτές του φετινού αγώνα είναι η εταιρεία Landas Colour, το δικηγορικό γραφείο Παπαδόπουλος, Λυκούργος και Σία Δ.Ε.Π.Ε., και το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκκος. Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Mix FM και χορηγοί οι εταιρείες: Universal Life, Holland & Barrett, NCR VOYIX, NEXTECH, Alpan Electroline Ltd, ACS Courier, και Bean Bar.

Η δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Bean Bar 360, παρουσία εκπροσώπων των χορηγών, εκπροσώπων των ΜΜΕ, και συνεργατών των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ.