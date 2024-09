Ο Alex Michaelides για πρώτη φορά στην Κύπρο

Οι εκδόσεις Διόπτρα και το βιβλιοπωλείο Σολώνειον σας προσκαλούν σε μια μοναδική συνάντηση με τον παγκοσμίου φήμης Ελληνοκύπριο συγγραφέα Alex Michaelides.

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη μεσαιωνική αίθουσα «Καστελλιώτισσα» (Αγίου Μάρωνα, Πύλη Πάφου, Παλαιά Λευκωσία) την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου.

Ο συγγραφέας των best sellers Η σιωπηλή ασθενής, Οι κόρες και Το μένος θα συνομιλήσει με τον Τάσο Τρύφωνος για το σύνολο του έργου του.

Θα ακολουθήσει Q&A με το κοινό και υπογραφή αντιτύπων.

Προσέλευση: 18.30

Έναρξη: 19.00

Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Με την ευγενή χορηγία της Βάσσος Ηλιάδης ΕΠΕ

και του οινοποιείου Νίκου Λαζαρίδη.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

O Alex Michaelides (Άλεξ Μιχαηλίδης) γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Αγγλική Λογοτεχνία από το Trinity College του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, καθώς και μεταπτυχιακού στη Σεναριογραφία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες. Η σιωπηλή ασθενής, το πρώτο του μυθιστόρημα, βρέθηκε στο #1 στη λίστα με τα best sellers των New York Times και έχει πουλήσει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Τα δικαιώματα έχουν πουληθεί σε 52 χώρες και το βιβλίο πρόκειται να γίνει ταινία από την εταιρεία παραγωγής Plan B. Οι κόρες, το δεύτερο μυθιστόρημά του, ήταν στη λίστα με τα best sellers των New York Times και των Sunday Times και θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη από τη Miramax Television και τη Stone Village.

Λίγα λόγια για το νέο βιβλίο του Alex Michaelides:

Ένα αποκλεισμένο νησί. Ένας φόνος. Έξι ύποπτοι. Σε αυτή την ιστορία δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν!

Ο συγγραφέας των μεγάλων επιτυχιών Οι κόρες και Η σιωπηλή ασθενής, που κατάφερε να παραμείνει πάνω από 100 εβδομάδες στη λίστα των NΥ Times best sellers, επιστρέφει με ένα ανατρεπτικό θρίλερ που εκτυλίσσεται σε ένα ελληνικό νησί. Μια ιστορία εγκλήματος και αγάπης, που πιστοποιεί ότι ο καθένας μας μπορεί να έχει μέσα του Το Μένος.

Για το νέο του μυθιστόρημα ο Alex Michaelides άντλησε έμπνευση από τρεις σημαντικές για τον ίδιο πηγές. Η πρώτη ήταν τα ελληνικά νησιά, με την ιδιόμορφη ατμόσφαιρα της απομόνωσης που τα χαρακτηρίζει. Η δεύτερη το Χόλιγουντ, στο οποίο εργάστηκε ως σεναριογράφος. Από τις θεατρικές και έντονες προσωπικότητες των σταρ εμπνεύστηκε τους χαρακτήρες της ιστορίας. Και τέλος, από το θεραπευτικό ταξίδι που έκανε ο ίδιος για να ξεπεράσει τα τραύματα και το άγχος της παιδικής του ηλικίας.

Το αποτέλεσμα: Ο Alex Michaelides υπογράφει ένα αγωνιώδες θρίλερ, που ενώ βαδίζει στα χνάρια της Agatha Christie, ανατρέπει εντελώς τις προσδοκίες του αναγνώστη.

Διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο

Το όνομά μου είναι Έλιοτ Τσέις και θα σας πω μια ιστορία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Είναι μια ιστορία για έναν φόνο. Ή ίσως αυτό δεν είναι εντελώς αλήθεια.

Γιατί ουσιαστικά είναι μια ιστορία για την αγάπη, έτσι δεν είναι;

Η Λάνα Φάραρ, πρώην σταρ του κινηματογράφου, προσκαλεί κάθε χρόνο τους πιο στενούς της φίλους να περάσουν τις διακοπές του Πάσχα στο ειδυλλιακό ιδιωτικό της νησί στην Ελλάδα.

Φέτος όμως η παρέα βρίσκεται παγιδευμένη στο νησί εξαιτίας του ανέμου, που οι ντόπιοι ονομάζουν «μένος». Κι ενώ οι εφτά φίλοι περνούν τις μέρες τους διασκεδάζοντας, έρχεται μια νύχτα που καταλήγει στον θάνατο του ενός.

Μόνο ένας από τους υπόλοιπους έξι μπορεί να είναι ο υπαίτιος.

Τι κρύβεται πίσω από τις παλιές φιλίες; Τι κίνητρο μπορεί να είχε ο δράστης;

Ένα μυστήριο γεμάτο ανατροπές και εκπλήξεις, που καταλήγει σε μια αξέχαστη κορύφωση.

Μπορεί να νομίζετε ότι ξέρετε τι έχει συμβεί. Όμως κάνετε λάθος…

Είπαν για το βιβλίο

«Το απολαυστικά φιδωτό και διαβολικά έξυπνο τρίτο βιβλίο του Michaelides παίρνει το κλασικό μυστήριο κλειδωμένου δωματίου και παραδίδει μια φρέσκια προσέγγιση στο είδος… Αυτό που κάνει το βιβλίο να ξεχωρίζει είναι η πρωτότυπη δομή του και η ενδιαφέρουσα φωνή του αφηγητή του, του Έλιοτ Τσέις […]».

The Guardian

«Αποχρώσεις της Agatha Christie και της Sunset Boulevard χρωματίζουν αυτό το εκπληκτικό ψυχολογικό θρίλερ… Σε όλη του την έκταση, ο Michaelides κρατά τους αναγνώστες σε απολαυστικά ασταθές έδαφος, κλιμακώνοντας την ένταση μέχρι που φτάνει στην τελευταία αλυσίδα αποκαλύψεων».