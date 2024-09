Άρχισαν οι μετεγγραφές φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Λεμεσού

Τα προγράμματα είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και αναγνωρισμένα από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού (UoL), ανακοινώνει ότι μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2024 θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για μετεγγραφές φοιτητών στον 2ο χρόνο σπουδών στα πιο κάτω προπτυχιακά προγράμματα:

Bachelor of Business Administration (BBA)

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές μια εις βάθος θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση των μεθόδων και πρακτικών που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις και οργανισμούς, με έμφαση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τη βιωσιμότητα. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε:

Λογιστική και Οικονομικά

Ανάλυση δεδομένων στις επιχειρήσεις ( Business Analytics )

Στρατηγικές Επικοινωνίας και Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Bachelor of Science (BSc) in Computing and Business Technologies

Είναι ένα σύγχρονο πρόγραμμα το οποίο εξοπλίζει τους φοιτητές με τις απαραίτητες δεξιότητες για να ανταγωνιστούν και να διαπρέψουν στην ψηφιακή εποχή. Παρέχει μια σταθερή βάση στην Επιστήμη των υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων των Data Science, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Deep Learning, Blockchain, Cloud Computing και Cybersecurity, όπως και επίσης πρακτικές εφαρμογές στους τομείς Business Analytics, Digital Transformation, Fin-Tech και Project Management. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε:

Επιχειρηματική Καινοτομία

Ανάλυση δεδομένων στις επιχειρήσεις ( Business Analytics )

Fin-Tech και Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ)

Τα προγράμματα είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) και αναγνωρισμένα από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αξιολόγησης από το Γραφείο Εισδοχής με βάση τα ακαδημαϊκά κριτήρια των προγραμμάτων.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΙΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 27 Σεπτεμβρίου 2024

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πανεπιστήμιο Λεμεσού (UoL) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα uol.ac.cy, καλέστε στο 77 77 24 46 ή μέσω email admissions@uol.ac.cy.