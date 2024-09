Εξαφανίστηκε το τατουάζ που είχε κάνει η Λόπεζ για τον Άφλεκ

Το τατουάζ με ένα βέλος του Έρωτα και τα ονόματα «Jennifer» και «Ben» γύρω από το περίγραμμα ήταν η έκφραση της αγάπης του ζευγαριού στην αριστερή πλευρά του θώρακα της

Μήνυμα στον Μπεν Άφλεκ πιστεύουν οι θαυμαστές της ότι έστειλε η Τζένιφερ Λόπεζ «σβήνοντας» το τατουάζ, που είχε αποκαλύψει η ίδια την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2023, κατά την εμφάνισή της στο Τορόντο για τη νέα της ταινία Unstoppable.

Το τατουάζ με ένα βέλος του Έρωτα και τα ονόματα «Jennifer» και «Ben» γύρω από το περίγραμμα ήταν η έκφραση της αγάπης του ζευγαριού στην αριστερή πλευρά του θώρακα της, δεν φαινόταν ανάμεσα στους φιόγκους του φορέματος Tamara Ralph της. Φυσικά, θα μπορούσε να είναι απλώς μια περίπτωση μακιγιάζ σώματος, αλλά ακόμη και αν απλά το κάλυψε αλλά δεν το έσβησε η Λόπεζ έστειλε ένα σαφές μήνυμα.

Το εξαφανισμένο πλέον τατουάζ ήταν το μόνο μελάνι που μοιράστηκε δημόσια η Λόπεζ. Όταν το έδειξε, πρόσθεσε τα hashtags #CommitmentIsSexy, #ThisIsUsThen, #ThisIsUsNow και #ThisIsMeNow. Όλα αυτά αναφέρονταν στη σχέση της με τον Affleck και στα άλμπουμ της, This Is Me...Then και This Is Me...Now.

Σύμφωνα με το Marie Claire ο Affleck έκανε επίσης ένα τατουάζ για να τιμήσει τη σχέση τους: δύο βέλη με τα αρχικά «J» και «B».

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Gigli. Αρραβωνιάστηκαν στα τέλη του 2002, ανέβαλαν το γάμο και χώρισαν το 2004. Επανασυνδέθηκαν το 2021 και παντρεύτηκαν ένα χρόνο αργότερα, προτού η Λόπεζ καταθέσει αίτηση διαζυγίου νωρίτερα φέτος στις 20 Αυγούστου, στην επέτειο των δύο ετών από την γαμήλια τελετή τους στη Τζόρτζια. Στα δικαστικά έγγραφα, η Λόπεζ σημείωσε ότι η ημερομηνία του χωρισμού τους ήταν η 26η Απριλίου.

Πηγή: cnn.gr