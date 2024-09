Rio Premier Cinemas: Προπώληση εισιτήριων για την ταινία JOKER FOLIE A DEUX

Τα Rio Premier Cinemas ανακοινώνουν την προπώληση εισιτήριων για την ταινία JOKER FOLIE A DEUX η οποία θα προβληθεί στις 3 Οκτωβρίου 2024 στην αίθουσα Dolby Atmos 4K Laser και στο θερινό OPEN AIR. Τα Rio Premier Cinemas at Nicosia Mall διαθέτουν τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, με την τεχνολογία ButtKicker, η οποία προσφέρει τράνταγμα και δόνηση στις θέσεις και το πάτωμα, ανάλογα με τα εφέ της κάθε ταινίας. Στην Αίθουσα 1, όπου γίνονται προβολές με Dolby Atmos 4K Laser projector, θα ζήσετε την απόλυτη εμπειρία, που ξεχωρίζει από κάθε άλλη αίθουσα στην Κύπρο.

Σχετικά με τα Rio Premier Cinemas

Τα Rio Premier Cinemas at Nicosia Mall λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα και μάλιστα περισσότερες ώρες από άλλες αίθουσες, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Συνδυάζει επίσης, την παρακολούθηση μίας ταινίας με μία βόλτα στο μεγαλύτερο Mall της Κύπρου το NICOSIA MALL. Η εξαιρετική τεχνολογία 3D, μας παρουσιάζει τα πιο φωτεινά συστήματα 3D, παρέχοντας καθαρές τρισδιάστατες εικόνες, οι οποίες ζωντανεύουν τα οράματα των σκηνοθετών ανά το παγκόσμιο, με τον πιο ζωντανό τρόπο. Οι σκηνοθέτες χρησιμοποιούν τη τεχνολογία 3D ως εργαλείο αφήγησης ιστοριών που μας παρασύρει στον κόσμο τους, φέρνοντάς μας πιο κοντά στους χαρακτήρες τους και προσθέτοντας βάθος που εμπλουτίζει την αφήγηση, όπως την φαντάστηκαν. Η τεχνολογία είναι το κλειδί για τη βελτίωση της οπτικής εμπειρίας και στα Rio Premier Cinemas at Nicosia Mall συνεχίζουμε να τελειοποιούμε κάθε πτυχή αυτής της τεχνολογίας. Τα γυαλιά είναι τα ελαφρύτερα, και πιο άνετα γυαλιά 3D. Με τους κυκλικούς πολωμένους φακούς τους, ο θεατής μπορεί να κινήσει ελεύθερα το κεφάλι του, χωρίς να χάσει κανένα εφέ 3D. Μπορείτε να κλείσετε εισιτήρια σας στα ταμεία των Rio Premier at Nicosia Mall ή online στο www.riopremiercinemas.com.cy. Παρέχεται επίσης προαιρετικά η δυνατότητα scan QR code για ταχύτερη είσοδο. Ακολουθήστε τα Rio Premier Cinemas και το Nicosia Mall στο Facebook και το Instagram για να μαθαίνετε πρώτοι το πρόγραμμα και όλες τις ειδήσεις που αφορούν στις ταινίες προβολής, στα events, happenings και διαγωνισμούς που διοργανώνονται.