Το Πρώτο Beauty Bar Academy for Teens: Μια μοναδική εμπειρία για όλους τους έφηβους που αγαπούν την ομορφιά!

Στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου, το Beauty Bar υποδέχτηκε δύο ομάδες εφήβων (ηλικίας 12-19), έτοιμους να εξερευνήσουν τον φανταστικό κόσμο του Beauty Bar!

Από παιχνίδια, quizzes και ευχάριστες δραστηριότητες έως τα μυστικά της περιποίησης της επιδερμίδας και την ανακάλυψη των viral τάσεων μακιγιάζ, οι συμμετέχοντες απέκτησαν πολλές πολύτιμες γνώσεις και χρήσιμες τεχνικές. Το αποκορύφωμα του Beauty Bar Academy for Teens ήταν η συνάντηση με τη διάσημη TikTok influencer Stephanie P., που μοιράστηκε αποκλειστικές συμβουλές ομορφιάς και θετική ενέργεια, κάνοντας την ημέρα ακόμη πιο ξεχωριστή.

Το Beauty Bar Academy for Teens συνεχίστηκε με την εξερεύνηση στον μαγικό κόσμο των αρωμάτων, και ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομής των διπλωμάτων με τους νικητές να αποχωρούν με goody bags γεμάτα πλούσια δώρα και εκπλήξεις.

Η εκδήλωση υποστηρίχθηκε από τα εστιατόρια Goody's που βρίσκονται στην Λεμεσό, στην Λευκωσία και στην Πάφο, τα οποία φρόντισαν για το μεσημεριανό γεύμα των συμμετεχόντων.

Το Beauty Bar, μετά την επιτυχία του πρώτου Beauty Bar Academy for teens και την αυξημένη ζήτηση, είναι έτοιμο να ανακοινώσει νέες ημερομηνίες για τα επόμενα, οπότε μείνετε συντονισμένοι στα social media του Beauty Bar για περισσότερα!

