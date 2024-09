Προσφορά Eιδικότητας στην Αιματολογία από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βιοϊατρικές Επιστήμες της Σχολής Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνει την έναρξη την νέας εξειδίκευσης στον τομέα της Αιματολογίας από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στόχος της νέας ειδικότητας είναι να παρέχει γενικές γνώσεις και εκπαίδευση στους τομείς της βασικής αιματολογίας, της μετάγγισης αίματος και της αιμόστασης, όπως επίσης να παρουσιάσει τις σύγχρονες μοριακές μεθόδους και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αιματολογία. Ένας άλλος σημαντικός στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην αιματολογική έρευνα, στην πρόληψη ασθενειών και στην ανοσοθεραπεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα ειδικότητα της αιματολογίας έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με επιστήμονες από το Καραϊσκάκιο ίδρυμα.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου 7, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (The European Qualifications Framework-EQF), ξεκίνησε το 2013, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων Κύπρου, προσφέροντας αρχικά θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στον τομέα της Ανοσολογίας. Με την εισαγωγή της νέας ειδικότητας στην Αιματολογία, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να διευρύνει τους τομείς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε επαγγελματίες που εργάζονται σε κλινικά εργαστήρια και θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση στον τομέα αυτό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται επίσης σε αποφοίτους από τους τομείς των Επιστημών Ζωής και Υγείας που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση στον τομέα της αιματολογίας ή/και ανοσολογίας για να εργαστούν σε κλινικά εργαστήρια. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων χημείας, βιοχημείας, βιολογίας, ιατρικής ή άλλου σχετικού κλάδου στον τομέα των Επιστημών Ζωής και Υγείας. Επισημαίνεται ότι κάτοχοι πτυχίων επιπέδου BSc όπως για παράδειγμα οι απόφοιτοι από το πρόγραμμα της Βιολογίας του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορούν να εργαστούν ως λειτουργοί Κλινικών Εργαστηρίων. Με την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, δίνεται στους αποφοίτους του προγράμματος το δικαίωμα να διευθύνουν ένα κλινικό εργαστήριο.

Σχετικά με το επάγγελμα και την εκπαίδευση των Ειδικών Λειτουργών Κλινικών Εργαστηρίων

Ένας ειδικός λειτουργός Κλινικού Εργαστηρίου (ή Κλινικός Χημικός) είναι ένας επιστήμονας που χρησιμοποιεί τεχνικές ανοσολογίας, αιματολογίας, μοριακής βιολογίας, βιοχημείας, μικροβιολογίας, και άλλων τομέων για να προσδιορίσει την παρουσία ή απουσία κάποιας ασθένειας ή να αξιολογήσει το ποσοστό επιτυχίας μίας θεραπείας. Το επάγγελμα του κλινικού χημικού αποτελεί την ραχοκοκαλιά όλων των συστημάτων Υγείας, καθώς ποσοστό μεγαλύτερο από το 70% των ιατρικών αποφάσεων που λαμβάνονται βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τα κλινικά εργαστήρια. Συνεπώς στόχος του κάθε κλινικού εργαστηρίου είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Το επάγγελμα του Κλινικού Χημικού ασκείται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Καθώς όμως υπήρχαν σημαντικές διαφορές στο περιεχόμενο και το είδος της εκπαίδευσης που παρέχεται, στο νομικό καθεστώς για την λειτουργεία των κλινικών εργαστηρίων και στην επαγγελματική οργάνωση κάθε χώρας, το 2007 συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine-EFLM). H ομοσπονδία δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση δύο προηγούμενων οργανισμών: της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Κλινικής Χημείας (European Communities Confederation of Clinical Chemistry -EC4), που ιδρύθηκε το 1993, και της Ομάδας των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Κλινικής Χημείας (Forum of the European Societies of Clinical Chemistry- FESCC), που ιδρύθηκε το 1976. Αυτή η συγχώνευση είχε ως στόχο την ενοποίηση των προσπαθειών των επαγγελματιών κλινικών εργαστηρίων (ή εργαστηριακής ιατρικής) σε όλη την Ευρώπη για τη βελτίωση των προτύπων και των πρακτικών που εφαρμόζονται στα Κλινικά Εργαστήρια, με απώτερο σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής εκπροσωπείται σε κάθε χώρα από τον αντίστοιχο τοπικό φορέα. Στην Κύπρο, αυτός είναι ο Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων. Επαγγελματίες που εγγράφονται στον τοπικό φορέα αυτόματα γίνονται μέλη του Ευρωπαϊκού μητρώου ειδικών στην Εργαστηριακή Ιατρική (Register of Specialists in Laboratory Medicine -EuSpLM).

Η ομοσπονδία έχει αναπτύξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, γνωστό ως EFLM syllabus, για να καθορίσει τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται από τους επαγγελματίες στον τομέα των κλινικών εργαστηρίων. Το EFLM syllabus στοχεύει στην τυποποίηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι οι επαγγελματίες των κλινικών εργαστηρίων διαθέτουν μια κοινή βάση δεξιοτήτων και γνώσεων που απαιτούνται για τον ρόλο τους.

Σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Βιοϊατρικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει συσταθεί με γνώμονα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής. Επιπρόσθετα, οι μαθησιακοί στόχοι και το περιεχόμενο των μαθημάτων και των δύο ειδικοτήτων, της Ανοσολογίας και της Αιματολογίας, έχουν συσταθεί σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, το EFLM syllabus (v5: 2018) και τις οδηγίες του οργανισμού QAA του Ηνωμένου Βασιλείου (ISBN 1 84482 146 3 © Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2004).

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής και τον περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόμο του 1988 (Ν. 132/1988) για τη σύσταση και λειτουργία κλινικών εργαστηρίων απαιτείται τετραετής, τουλάχιστον, προπτυχιακή εκπαίδευση στον τομέα των Επιστημών Ζωής και Υγείας και πενταετής, τουλάχιστον, μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις ακόλουθες ειδικότητες: Ανοσολογία, Αιματολογία, Κλινική Βιοχημεία και Μικροβιολογία. Συνεπώς η ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος στις Βιοϊατρικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της ελάχιστης 9-ετούς συνολικής εκπαίδευσης για λήψη άδειας που απαιτείται για τη λειτουργία και διεύθυνση κλινικών εργαστηρίων.

Επιπρόσθετα, τα βασικά μαθήματα και τα μαθήματα εξειδίκευσης (Ανοσολογίας και Αιματολογίας) παρέχουν στους αποφοίτους τα προσόντα για εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έρευνα στον τομέα εξειδίκευσής τους, σε ιδιωτικά ή δημόσια νοσοκομεία, ή σε ιατρικά ή ερευνητικά εργαστήρια των φαρμακοβιομηχανιών. Εναλλακτικά, μπορούν επίσης να αναλάβουν διοικητική θέση σε φαρμακοβιομηχανίες και σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, που σχετίζονται με την υγεία/ασθένειες, σε εταιρείες, κυβερνητικούς ή διεθνείς οργανισμούς (δηλαδή σε εταιρείες ασφάλισης υγείας, παρόχους υπηρεσιών υγείας, ΠΟΥ, Ερυθρός Σταυρός κ.λπ.).