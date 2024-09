Η ομάδα FUF Racing Team του Πανεπιστημίου Frederick στον διεθνή διαγωνισμό Formula SAE Student στην Ιταλία

Στόχος ακόμη καλύτερα αποτελέσματα από πέρσι!

Το πέμπτο αυτοκίνητο τύπου Formula που κατασκεύασε η ομάδα FUF Racing Team του Πανεπιστημίου Frederick θα αγωνιστεί στον Διεθνή Διαγωνισμό Formula SAE Student, που θα πραγματοποιηθεί στην Ιταλία 4-8 Σεπτεμβρίου.

Το αυτοκίνητο κατασκευάστηκε στα εργαστήρια της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick εξ ολοκλήρου από φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Αντώνη Λόντου, μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου. Τα μέλη της ομάδας FUF Racing Team δημιούργησαν το μονοθέσιο από το μηδέν. Μελέτησαν, σχεδίασαν και κατασκεύασαν σχεδόν όλα τα εξαρτήματα του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό στα εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου. Η ομάδα απαρτίζεται από φοιτητές και φοιτήτριες όχι μόνο των προγραμμάτων Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών Οχημάτων, αλλά και των προγραμμάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, και Οπτικής Επικοινωνίας. Οι φοιτητές/τριες της ομάδας καλούνται, εκτός από το να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν το αυτοκίνητο, να βρουν χορηγούς, να δημιουργήσουν business plan, να σχεδιάσουν τις στολές τους, έχοντας παράλληλα και την ευθύνη της προβολής των επιτευγμάτων της ομάδας αλλά και όλης της διαδικασίας της προετοιμασίας για τον διαγωνισμό.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό Formula SAE Student προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μοναδικές εμπειρίες, καθώς συνδυάζει θεωρητική γνώση με πρακτική εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες. Μέσα από τη συνεργασία σε πολυεπιστημονικές ομάδες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναπτύσσουν δεξιότητες ομαδικής εργασίας, διαχείρισης έργων και επίλυσης προβλημάτων, ενώ παράλληλα δικτυώνονται με επαγγελματίες του κλάδου σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι το πρώτο κυπριακό Πανεπιστήμιο που σχεδίασε και κατασκεύασε αγωνιστικό αυτοκίνητο τύπου formula, ενώ φέτος είναι η τέταρτη συμμετοχή με φυσική παρουσία στον παγκόσμιο διαγωνισμό Formula SAE Student, με πρώτη συμμετοχή το 2017.

Η ομάδα είναι έτοιμη να εντυπωσιάσει ξανά τους κριτές του πολύ απαιτητικού διαγωνισμού και να φέρει και φέτος εξαιρετικά αποτελέσματα. Στον περσινό διαγωνισμό, η ομάδα κατέλαβε την 4η θέση στον απαιτητικό αγώνα δρόμου, αντοχής και κατανάλωσης καυσίμου, κατακτώντας την 7η θέση στη γενική κατάταξη του διαγωνισμού, απέναντι σε 30 ομάδες Πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο στην κατηγορία των αυτοκινήτων με μηχανή εσωτερικής καύσης.

Οι πανεπιστημιακές ομάδες που συμμετέχουν αξιολογούνται με βάση μια σειρά από κριτήρια όπως είναι το επιχειρηματικό πλάνο, η κοστολόγηση, ο σχεδιασμός και η κατασκευή, ως μια πραγματική εταιρεία. Τα πρωτότυπα αγωνιστικά αυτοκίνητα των ομάδων που συμμετέχουν στον διαγωνισμό διαγωνίζονται σε πίστα και αξιολογούνται για τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τις επιδόσεις τους, για το κατά πόσον μπορούν να περάσουν στην παραγωγή και για το αν δίνονται έξυπνες και καινοτόμες λύσεις στα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν.

«Ενθαρρύνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας να ξεπερνούν τα όρια και να εξερευνούν νέους ορίζοντες», αναφέρει η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, επισημαίνοντας ότι: «Η FUF Racing Team πέρσι επιδίωξε ένα φιλόδοξο στόχο και τον πέτυχε. Είμαστε περήφανοι για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας και είμαστε βέβαιοι ότι και φέτος θα μας κάνουν περήφανους με τις επιδόσεις τους. Τα αποτελέσματά τους κάνουν περήφανο το Πανεπιστήμιό μας, αλλά και τη χώρα μας, προβάλλοντας την Κύπρο διεθνώς. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας θα αποκομίσουν ανεκτίμητα μαθήματα – μαθήματα ανθεκτικότητας, προσαρμοστικότητας και συνεργασίας. Ο διαγωνισμός Formula SAE Student παρέχει μια πλατφόρμα για να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε πραγματικές προκλήσεις, επιτρέποντάς τους να αναπτυχθούν ως προσωπικότητες και ως μελλοντικοί επαγγελματίες. Ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα τους εύχεται Καλή Επιτυχία!».

Εκ μέρους της FUF Racing Team, ο Δημήτρης Κουτσούκης, φοιτητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου και ένας από τους επικεφαλής της ομάδας, αναφέρει: «Είμαστε περήφανοι για τις περσινές μας επιδόσεις και πανέτοιμοι να ζήσουμε και φέτος αυτή τη μεγάλη εμπειρία και πρόκληση. Πάμε με στόχο ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Το Πανεπιστήμιο μάς παρείχε όλα τα απαραίτητα εφόδια και υποστήριξη για να διαπρέψουμε. Γι’ αυτό το ευχαριστούμε που μας στηρίζει και προσδοκούμε να το τιμήσουμε ανάλογα και φέτος.»

Η FUF Racing Team είναι μία από τις συν-διδακτικές δραστηριότητες (co-curricular activities) που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick, δίνοντας στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις και να αναπτύξουν πολύτιμες δεξιότητες.

Το Πανεπιστήμιο Frederick εύχεται κάθε επιτυχία στα μέλη της ομάδας FUF Racing Team 2024: Φώτη Μανελίδη, Μιχάλη Μιχαηλίδη, Μάριο Κυπριανού, Δημήτριο Κουτσούκη, Αλέξανδρο Eskandar, Ανδρέα Λόντου, Ανδρέα Θρασυβούλου, Άρη Ηρακλέους, Φρειδερίκη Βρακά, Ιορδάνη Κυριάκου, Κωνσταντίνο Χαναππά, Κυπριανό Διογένους, Κυριάκο Ανδρονίκου, Μάριο Αθανασίου, Μιχάλη Παναγιώτου και Πάρι Αναστάση.

Η ομάδα ευχαριστεί θερμά τους χορηγούς της: Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, Κυπριακός Οργανισμός Αυτοκινήτου, Kapodistrias Automotive Parts, F-Worxtuning, DIAS Scaffoldings & Accessories, SATWORKS Enterprises Ltd, Texaco Lubricants Cyprus, Rabel Systems, SP Skis Ltd, Anaxagoras Pneumatics Ltd, T.S. FESTO, Oasi Business & Technicians Ltd, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Μηχανουργείο Παναγή, Agathangelou: Dairy Engineering Company, Achna speedway, Daytona Raceway, Street Sins, Motorace Ltd, SoproRadiator, RRS Rally Products Cyprus, Silver Star Insurance Agencies, Panagi CNC, Swedish Levant Ltd, Photis Panayi Metal Constructions Ltd.

Δείτε εδώ τι μας είπαν οι φοιτητές λίγο πριν την αναχώρησή τους για την Ιταλία: https://youtu.be/eP4Uth2AvYg