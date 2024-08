Oι.. δράκοι έρχονται Κύπρο! Το Cyprus Comic Con φιλοξενεί τον Clinton Liberty από το HOUSE OF THE DRAGON

Ο ηθοποιός έρχεται στην Κύπρο τον Οκτώβριο

To Cyprus Comic Con, η μεγαλύτερη γιορτή της Ποπ Κουλτούρας στην Κύπρο με χαρά ενημερώνει πως ο Ιρλανδός ηθοποιός Clinton Liberty, γνωστός για το ρόλο του ως Addam of Hull στην καταξιωμένη σειρά του HBO House of the Dragon, θα είναι ένας εκ των ειδικών του προσκεκλημένων για τη φετινή εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στην Κρατική Έκθεση στην Λευκωσία, το Σαββατοκύριακο 5-6 Οκτωβρίου 2024.

Οι εμφανίσεις του Liberty τον έκαναν να αγαπηθεί από τους λάτρεις της σειράς, ο οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν από κοντά, να συνομιλήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του, να τον ρωτήσουν για την καριέρα του και την αγαπημένη τους σειρά αλλά και να πάρουν το αυτόγραφό του.

Έχοντας υπόβαθρο στο χορό αλλά και τις εντυπωσιακές υποκριτικές του ικανότητες, ο Liberty έχει γοητεύσει το κοινό σε διάφορους ρόλους, συμπεριλαμβανομένων των εμφανίσεών του στις ταινίες Red Election, Holding και This Christmas.

To Cyprus Comic Con είναι ενθουσιασμένο που θα υποδεχθεί ένα τόσο ταλαντούχο ηθοποιό, και ανερχόμενο αστέρι του Hollywood, στη φετινή του εκδήλωση, που σηματοδοτεί και τα δέκα χρόνια παρουσίας του στο νησί μας.

Για πρώτη φορά (σχεδόν) τριήμερο!

Για πρώτη φορά φέτος, το Cyprus Comic Con θα έχει τελετή έναρξης, γεγονός που αυξάνει κατά κάποιο τρόπο τις μέρες της εκδήλωσης από δύο σε τρεις. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή το απόγευμα της 4ης Οκτωβρίου θα εγκαινιαστεί η φετινή Έκθεση με Ζωντανή Μουσική, Νόστιμο Φαγητό και διάφορες εκπλήξεις! Είναι μια φανταστική ευκαιρία για τους φαν να συγκεντρωθούν και να γιορτάσουν μαζί και να “πορωθούν” ενόψει του κυρίως event.

Επίσης, οι εξωτερικοί χώροι της Έκθεσης έχουν δωρεάν πρόσβαση στο κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, καθώς θα προσφέρουν εκρηκτική ατμόσφαιρα με διάφορες δραστηριότητες, ζωντανή μουσική και άφθονο φαγητό και ποτό. Για την είσοδο στα περίπτερα απαιτείται αγορά εισιτηρίου.

Όπως πέρσι, έτσι και φέτος οι επισκέπτες θα μπορούν να προσβλέπουν σε μια πληθώρα συναρπαστικών δραστηριοτήτων στη φετινή εκδήλωση, όπως το καθιερωμένο Artist Alley, διαγωνισμούς Cosplay, τουρνουά gaming, ζωντανές παραστάσεις, αγώνες ρέσλινγκ, μεσαιωνικό φεστιβάλ, STEM, Kids’ Zone, και άλλα πολλά!

Από το Westeros στους… Γαλαξίες!

Πέραν του Clinton Liberty, το ρόστερ των φετινών Ειδικών Προσκεκλημένων απαρτίζουν οι Σάιμον Κασσιανίδης (The Mandalorian, Agents of S.H.I.E.L.D.), ο κομίστας Marc Ellerby (Rick and Morty, Doctor Who), η Kamui Cosplay καθώς επίσης και οι Ελλαδίτισσες Cosplayers Horo Von Kaida και Marcelline Cosplay. Περισσότεροι Special Guests θα ανακοινωθούν στις επόμενες μέρες, οπότε μείνετε… συντονισμένοι!

10 χρόνια… επανάστασης στην Ποπ Κουλτούρα

Το Cyprus Comic Con, είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση και γιορτάζει περήφανα 10 χρόνια παρουσίας. Χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει με αποκορύφωμα την περσινή εκδήλωση, η οποία έσπασε το φράγμα των 20 χιλιάδων επισκεπτών. Η φετινή εκδήλωση υπόσχεται να είναι μεγαλύτερη και καλύτερη, έχοντας πλοιάδα δραστηριοτήτων, εκθετών και ειδικών προσκεκλημένων.

Warm-Up Party το Σάββατο!

Το προσεχές Σάββατο, 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί το Warm-Up Party του Cyprus Comic Con, με το οποίο θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την μεγάλη εκδήλωση του Οκτώβρη! Το πάρτυ, θα πραγματοποιηθεί στο Mall της Έγκωμης από τις 12:00 μέχρι τα μεσάνυχτα και παρουσιάζει η ECOMMBX, με τη στήριξη των Kemanes Print Shop, Carlsberg και Mall of Engomi. Εκεί, οι φαν του Comic Con θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν διάφορα αντικείμενα από pop up περίπτερα που θα είναι εκεί, θα υπάρχει Pop Quiz, βιντεοπαιχνίδια, Karaoke, ζωντανή μουσική, διαγωνισμός Cosplay και διάφορες άλλες εκπλήξεις! Οι νικητές του διαγωνισμού Cosplay θα λάβουν κουπόνια συνολικής αξίας €1000, προσφορά των Mall of Cyprus και Mall of Engomi.

Συνεχίζεται η προπώληση

Η προπώληση των εισιτηρίων της εκδήλωσης έχει ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αποκτήσουν από την ιστοσελίδα της οργάνωσης, www.cypruscomiccon.org. Όπως τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και φέτος υπάρχουν εισιτήρια Early Access που περιλαμβάνουν 1 ώρα νωρίτερα πρόσβαση στην έκθεση και αναμνηστικά προϊόντα. Υπάρχουν επίσης εισιτήρια μονοήμερα αξίας €10 καθώς επίσης και διήμερα, αξίας €15. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών, όπως και οι Cosplayers έχουν δωρεάν είσοδο.

Ευχαριστίες στους σπόνσορες!

Η φετινή εκδήλωση παρουσιάζεται από την ECOMMBX και στηρίζεται επίσης από τις εταιρείες destream, Carslberg, Grizzly Entertainment, Scorewarrior, KFC, Kemanes Print Shop, Taco Bell και Pizza Hut.

Σχετικά με το Comic Con

Το Cyprus Comic Con είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση ποπ κουλτούρας στο νησί και γιορτάζει ό,τι έχει να κάνει σχέση με κόμικ, manga, anime, gaming, cosplay και άλλα πολλά! Έχοντας στο επίκεντρο την κοινότητά του αλλά και τη ψυχαγωγία, η Έκθεση αυτή έχει ως στόχο τη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών για όλες τις ηλικίες.