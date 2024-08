Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μοιράζεται την παγκόσμια δύναμη της παγκύπριας γυναίκας ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνικότητας, και αποτελεί σημείο αναφοράς για τα επιτεύγματα των κυπρίων γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής και σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το Πανεπιστήμιο Λεμεσού (UoL) και το Κέντρο για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη (UoL Center for DEI), σε συνεργασία με τον οργανισμό Lakis Greek Kitchen (LGK) παρουσιάζουν την παγκύπρια πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ Queens of Cyprus, μια παραγωγή του μη κερδοσκοπικού οργανισμού LGK με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εκδήλωση εμπίπτει στην πολιτική και στο σχέδιο δράσης του Πανεπιστημίου Λεμεσού “DEI in ACTION”, μέσα από το οποίο προωθούνται θέματα ισότητας των φύλων, προβάλλονται ζητήματα που άπτονται της καθημερινότητας των γυναικών της Κύπρου και αγγίζουν την προσωπική και επαγγελματική τους ζωή και πορεία, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ το οποίο μοιράζεται την παγκόσμια δύναμη της παγκύπριας γυναίκας ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθνικότητας, και αποτελεί σημείο αναφοράς για τα επιτεύγματα των κυπρίων γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής και σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Είναι, ταυτόχρονα, μια έκκληση για δράση, στην οποία συμμετέχουν άνδρες μαζί με γυναίκες οι οποίες διεκδικούν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα με προσωπικό κόστος, και που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο και μια πιο δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Οι έμφυλες διακρίσεις, η έμφυλη βία, η σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, οι δομικές αδικίες και η περιθωριοποίηση, καθώς βλάπτουν το σύνολο της κοινωνίας, είναι συνεπώς, υπόθεση της κοινωνίας στο σύνολό της. Δυστυχώς, η υπόθεση της ισότητας των φύλων κινείται συγκλονιστικά αργά σε όλο τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, σε πάρα πολλούς τομείς, τα δικαιώματα των γυναικών οπισθοδρομούν σταθερά.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, οι βασίλισσες της Κύπρου έρχονται τώρα στο προσκήνιο. Για μία περίπου ώρα, το ντοκιμαντέρ μας ταξιδεύει στο χρόνο μέσα από ιστορίες που εξετάζουν την ανθεκτικότητα, το θάρρος των γυναικών της Κύπρου και τους τρόπους με τους οποίους εκφράζουν την αγάπη τους για την πατρίδα τους. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις από γυναίκες διαφόρων κοινοτήτων της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά.

Το ντοκιμαντέρ έχει ήδη προβληθεί στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των δράσεων των αποδήμων της Αμερικής, προβολή η οποία σηματοδότησε την έναρξη της παγκόσμιας περιοδείας του. Στο νησί μας, η παγκύπρια πρώτη προβολή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών στη Λευκωσία την Κυριακή, 1η Σεπτεμβρίου, και στο Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα στη Λεμεσό την Τετάρτη, 4ης Σεπτεμβρίου.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κυρίας Τζόζης Χριστοδούλου.

Ώρα έναρξης: 19:00 (Λευκωσία & Λεμεσό)

Τιμή εισόδου: 10 ευρώ. Προπώληση εισιτηρίων:

soldoutticketbox για την προβολή στη Λευκωσία

Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα για την προβολή στη Λεμεσό

Συνδιοργανωτές: Πανεπιστήμιο Λεμεσού και Lakis Greek Kitchen

Υποστηρικτές: Πολιτιστικός Οργανισμός Curious Qat, Δήμος Κουρίου 2024 και Amante del Vino

Χορηγός επικοινωνίας: Άλφα Κύπρου

Για περισσότερες σχετικά με το ντοκιμαντέρ Queens of Cyprus μπορείτε να επικοινωνήστε με το Κέντρο για την Ισότητα, τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη του Πανεπιστήμιου Λεμεσού (UoL), στο 77 77 24 46 ή μέσω email στο dei@uol.ac.cy