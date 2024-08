Το εμβληματικό καπέλο του Ιντιάνα Τζόουνς συγκέντρωσε 630.000 δολάρια σε δημοπρασία

Η αρχική εκτίμηση ήταν από 250.000 έως 500.000 δολάρια

Το καφέ τσόχινο καπέλο που φορούσε ο Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) στο δεύτερο μέρος της σειράς ταινιών «Indiana Jones» πωλήθηκε σε δημοπρασία στο αστρονομικό ποσό των 630.000 δολαρίων, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Propstore.

Ο εμβληματικός αρχαιολόγος εμφανίστηκε με το καπέλο-φεντόρα στην ταινία του 1984 «Indiana Jones and the Temple of Doom» ενώ έχει επίσης φορεθεί από τον κασκαντέρ του, Ντιν Φεραντίνι (Dean Ferrandini) ο οποίος το είχε στην κατοχή του.

Σύμφωνα με τον οίκο, η αρχική εκτίμηση ήταν από 250.000 έως 500.000 δολάρια.