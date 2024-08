Ποια ήταν η πρώτη ταινία που γύρισε ποτέ ο Άλφρεντ Χίτσκοκ;

Όλες οι πιο διάσημες ταινίες του Χίτσκοκ από την προ-Χόλιγουντ περίοδο του είναι έργα μεγάλου μήκους με ήχο, αλλά το βιογραφικό του εκτείνεται ακόμη πιο πίσω στη βωβή εποχή του κινηματογράφου

Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ είναι συνώνυμο με τη δόξα του φιλμ νουάρ και του κινηματογραφικού σασπένς κατά τη Χρυσή Εποχή του Χόλιγουντ της αμέσως μεταπολεμικής περιόδου. Ποια ήταν όμως η πρώτη του ταινία;

Η καριέρα του Χίτσκοκ ως σκηνοθέτης κινηματογράφου ξεκίνησε στην πραγματικότητα πολύ νωρίτερα απ’ ότι νομίζουμε, όταν η κινηματογραφική παραγωγή άρχιζε να γίνεται από μόνη της μια μορφή μαζικής ψυχαγωγίας.

Πριν μετακομίσει στο Χόλιγουντ για να σκηνοθετήσει την παραγωγή του David O Selznick για τη Rebecca το 1940, σκηνοθέτησε μια σειρά από βρετανικές ταινίες μεγάλου μήκους, συμπεριλαμβανομένου του κλασικού κατασκοπευτικού θρίλερ The 39 Steps και της αρχικής έκδοσης του The Man Who Knew Too Much. Όλες οι πιο διάσημες ταινίες του Χίτσκοκ από την προ-Χόλιγουντ περίοδο του είναι έργα μεγάλου μήκους με ήχο, αλλά το βιογραφικό του εκτείνεται ακόμη πιο πίσω στη βωβή εποχή του κινηματογράφου.

Πριν από τη μετακίνησή του στο Χόλυγουντ, ο Χίτσκοκ γύρισε 26 ταινίες μεγάλου μήκους, οι εννέα από τις οποίες είναι χωρίς ήχο. Αναμφισβήτητα, η πιο σημαντική από αυτές τις ταινίες είναι το The Lodger: A Story of the London Fog του 1927, το οποίο ήταν το πρώτο θρίλερ που έκανε, δίνοντας του το ύφος που θα ακολουθούσε στο υπόλοιπο της καριέρας του. Ήταν επίσης η πρώτη ταινία του Χίτσκοκ που θεωρείται μια εμπορική και κριτική επιτυχία.

Έκανε δύο άλλες μεγάλου μήκους ταινίες πριν από το The Lodger, μία από τις οποίες έχει χαθεί. Η δεύτερη ταινία υπάρχει ακόμη, αν και έχει αποκατασταθεί και αρχειοθετηθεί από το BFI και είναι διαθέσιμο στο ίντερνετ.

Πώς λέγεται όμως εκείνη η πρώτη, χαμένη, μεγάλου μήκους ταινία του Χίτσκοκ;

Το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του Χίτσκοκ ήταν το The Pleasure Garden, που κυκλοφόρησε το 1925. Η ταινία είναι ένα μελόδραμα για δύο γυναίκες ηθοποιούς στο Pleasure Garden Theatre του Λονδίνου, των οποίων οι ζωές μπλέκονται μέσα από το αμοιβαίο ενδιαφέρον τους για διάφορους άντρες μνηστήρες. Πρωταγωνιστεί η Βιρτζίνια Βάλι, μια Αμερικανίδα ηθοποιός που ήταν μια από τις πιο παραγωγικές βωβούς ηθοποιούς στον κόσμο στα μέσα της δεκαετίας του 1920.

Ο Hitchcock έγραψε αργότερα για τη Βάλι στα πρώτα του απομνημονεύματα, Hitchcock on Hitchcock: My Screen Memories, «Το ότι ερχόταν στην Ευρώπη για να κάνει μια ταινία ήταν σημαντικό γεγονός τότε». Εκείνη την εποχή, την έβλεπαν ως μία από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ.

Πριν όμως από το The Pleasure Garden, ο Hitchcock γύρισε μια βωβή κωμωδία μικρού μήκους που ονομάζεται Always Tell Your Wife το 1923, αν και τα περισσότερα από τα 20 λεπτά της έχουν πλέον χαθεί. Πρωταγωνιστεί ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός της περιόδου Σέιμουρ Χικς, ο οποίος ήταν και ο παραγωγός.

Ο Χικς έπαιρνε μεγάλο ρίσκο προσλαμβάνοντας τον μη δοκιμασμένο 22χρονο Χίτσκοκ ως σκηνοθέτη. Η μόνη προηγούμενη εμπειρία του Χίτσκοκ στην καρέκλα του σκηνοθέτη ήταν να γυρίσει μερικές σκηνές του ημιτελούς Number 13, μιας άστοχης παραγωγής της Gainsborough Pictures το 1922, η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω προβλημάτων προϋπολογισμού.

Πηγή: cnn.gr