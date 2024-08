Ακυρώνεται εμφάνιση πιανίστα μετά την αφιέρωση στους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα

Ο Jayson Gillham ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο Δημαρχείο της Μελβούρνης την Πέμπτη, αλλά απομακρύνθηκε επειδή «ξεπέρασε τα όρια του συμβολαίου του».

Ο Jayson Gillham ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο Δημαρχείο της Μελβούρνης την Πέμπτη, αλλά απομακρύνθηκεεπειδή «ξεπέρασε τα όρια του συμβολαίου του».

«Σύντομα θα ανακοινωθεί ενημέρωση»

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης (MSO) ακύρωσε την επικείμενη εμφάνιση ενός καταξιωμένου πιανίστα μετά την πρεμιέρα ενός μουσικού έργου που αφιέρωσε στους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη Γάζα.

Ο Αυστραλοβρετανός πιανίστας Jayson Gillham ήταν προγραμματισμένο να ερμηνεύσει Μότσαρτ και Μπραμς στο Δημαρχείο της Μελβούρνης την Πέμπτη με την MSO, αλλά το όνομα του Gillham αφαιρέθηκε από τον ιστότοπο της Συμφωνική Ορχήστρας την Τρίτη.

Τα εισιτήρια ήταν ακόμη διαθέσιμα για αγορά, αλλά ένα σημείωμα έγραφε «σύντομα θα ανακοινωθεί ενημέρωση για το ρεπερτόριο αυτού του προγράμματος». Η MSO κατέστησε ιδιωτικό τον λογαριασμό της στο X την Τρίτη και περιόρισε επίσης τα σχόλια σε ορισμένες αναρτήσεις στο Facebook.

«Ήταν μια παρέμβαση προσωπικών πολιτικών απόψεων σε κάτι που απλά θα έπρεπε να ήταν ένα πρωινό επικεντρωμένο σε έργα για σόλο πιάνο» σχολίασε η Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης

Το πεντάλεπτο κομμάτι είναι αφιερωμένο στους δημοσιογράφους της Γάζας

Σε ένα ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η MSO ανέφερε ότι ο Gillham δεν θα εμφανιζόταν πλέον λόγω «μιας σειράς παρατηρήσεων» τις οποίες έκανε κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης συναυλίας την Κυριακή.

Είχε ερμηνεύσει μια σειρά από τραγούδια στο Iwaki Auditorium στο Southbank, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας πρεμιέρας του Witness του συνθέτη Connor D’Netto – το οποίο το MSO δήλωσε ότι ήταν μια καθυστερημένη προσθήκη στο πρόγραμμα.

Το πεντάλεπτο κομμάτι είναι αφιερωμένο στους δημοσιογράφους της Γάζας και γράφτηκε για τον Gillham, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του D’Netto. Αναφορές, που δεν είναι σε θέση να επαληθευτούν ανεξάρτητα από τον Guardian, έδειξαν ότι ο Gillham αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη στοχοποίηση δημοσιογράφων από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά την εισαγωγή του κομματιού.

Ακούστε το I Will not Look Away του Jayson Gillham

«Η MSO δε συγχωρεί…»

Στο ηλεκτρονικό της μήνυμα, η MSO ανέφερε ότι το Witness παρουσιάστηκε κατόπιν αιτήματος του Gillham «με βάση το γεγονός ότι πρόκειται για ένα σύντομο διαλογιστικό κομμάτι», αλλά ότι, τελικά, αυτός προέβη σε προσωπικές παρατηρήσεις «χωρίς να ζητήσει την έγκριση ή την άδεια της MSO».

«Ήταν μια παρέμβαση προσωπικών πολιτικών απόψεων σε κάτι που απλά θα έπρεπε να ήταν ένα πρωινό επικεντρωμένο σε έργα για σόλο πιάνο», αναφέρεται στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

«Η MSO δε συγχωρεί τη χρήση της σκηνής μας ως πλατφόρμας για την έκφραση προσωπικών απόψεων», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι τα σχόλια του Gillham προκάλεσαν «δυσφορία».

Στο στόχαστρο 100 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι

Ο Παλαιστίνιος-Αυστραλός συγγραφέας και συνθέτης Nahed Elrayes, ο οποίος παρακολούθησε την κυριακάτικη παράσταση και έλαβε αντίγραφο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της MSO, δήλωσε σε ένα διαδικτυακό βίντεο ότι ο Gillham είπε στο κοινό ότι το Ισραήλ είχε βάλει στο στόχαστρο περισσότερους από 100 Παλαιστίνιους δημοσιογράφους και ότι το έργο αφορούσε αυτό ακριβώς.

Ο Elrayes δήλωσε ότι ο Gillham ερμήνευσε επίσης ένα τραγούδι του György Ligeti κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης παράστασης, κι ότι ο πιανίστας είχε επισημάνει ότι ο Ligeti προερχόταν από οικογένεια που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μίλησε για το πολιτικό υπόβαθρο του κομματιού.

Η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα έχει γίνει η πιο θανατηφόρα σύγκρουση για τους δημοσιογράφους στην πρόσφατη ιστορία, με την αμερικανική Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων να καταγράφει τουλάχιστον 113 δολοφονίες Παλαιστίνιων δημοσιογράφων και εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης στον πόλεμο στη Γάζα.

«Ένα ελαφρώς μελαγχολικό κομμάτι»

Σε δήλωσή του στον Guardian Australia, το MSO δήλωσε ότι «δεν είχε λάβει γνώση του θέματος ή των παρατηρήσεων που σκόπευε να κάνει ο Gillham».

«Έγιναν χωρίς εξουσιοδότηση και υπερέβαιναν τα όρια της σύμβασής του», αναφέρεται σε δήλωση.

Στη σελίδα της για την προώθηση της προηγούμενης εκδήλωσης του Gillham, η MSO περιέγραψε τον μουσικό ως «έναν από τους καλύτερους πιανίστες της γενιάς του».

Σε δήλωσή του, ο συνθέτης D’Netto είπε στον Guardian ότι είχε γράψει το Witness «πριν από μερικούς μήνες» για τον Gillham. «Το αφιέρωσα στους δημοσιογράφους στη Γάζα, η γενναιότητα και η θυσία τους είχαν απασχολήσει πολύ το μυαλό μου.

»Το κομμάτι δεν «μιλάει» απαραίτητα για κάτι, είναι ένα αρκετά απλό, ίσως ελαφρώς μελαγχολικό, στοχαστικό κομμάτι».

Είπε ότι το ονόμασε Witness (Μάρτυρας) καθώς σκεφτόταν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το πώς οι άνθρωποι βλέπουν «φρικτές εικόνες» – όχι μόνο από τη Γάζα, αλλά σε όλο τον κόσμο.

«Η ενστικτώδης αντίδρασή μας μπορεί να είναι να κοιτάξουμε αλλού αλλά είναι ευθύνη του καθενός μας να αναγνωρίζουμε τουλάχιστον αυτά τα πράγματα».

*Με στοιχεία από theguradian.com | Αρχική Φωτό: Wikimedia Commons / Πηγή: in.gr