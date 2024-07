Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων SUNRISE

Από τις 28 Ιουνίου 2024, η πρόταση που υποβλήθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου με άλλα οχτώ Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με στόχο τη δημιουργία μιας νέας Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πανεπιστημίων υπό το ακρωνύμιο SUNRISE, έλαβε το πράσινο φως.

Επικεφαλής του έργου SUNRISE [Smaller (strategic) Universities Network for Regional Innovation and Sustainable Evolution], ύψους 14,4 εκατομμυρίων ευρώ είναι το Ilmenau University of Technology στη Γερμανία. Η Συμμαχία θα αποτελείται συνολικά από 9 Πανεπιστήμια με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου να είναι πλήρης εταίρος με προϋπολογισμό 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα πανεπιστήμια είναι τα εξής: Ilmenau University of Technology (Γερμανία), Free University of Bozen-Bolzano (Ιταλία), University of Information Technology and Management in Rzeszow (Πολωνία), University of Technology of Compiègne (Γαλλία), Mälardalen University (Σουηδία), Marche Polytechnic University (Ιταλία), Dzemal Bijedic University of Mostar (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), Polytechinc University of Viana do Costelo (Πορτογαλία).

Το SUNRISE θα είναι μία από τις 14 νέες συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 2024 του προγράμματος Erasmus+ για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Έτσι, ο συνολικός αριθμός συμμαχιών των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων ανέρχεται σε 64, επιτυγχάνοντας τον στόχο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για δημιουργία τουλάχιστον 60 συμμαχιών έως τα μέσα του 2024.

Οι στρατηγικοί στόχοι του SUNRISE μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

- Προώθηση της διεθνούς εκπαίδευσης και δημιουργία νέων και καινοτόμων προγραμμάτων σπουδών

- Διαμόρφωση των ακρογωνιαίων λίθων της πανεπιστημιακής συμμαχίας: μάθηση σε θέματα εκπαίδευσης, επιστήμης, έρευνας και διοίκησης

- Προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών

- Αύξηση της διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας

- Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας μέσω όλων των πανεπιστημιακών αποστολών

- Ενίσχυση της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας και δημιουργία ενός κοινού "δικτύου ενδιαφερομένων"

Το SUNRISE αποτελείται από εννέα σχετικά μικρά σε μέγεθος ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με έμφαση στο STEAM (Science Technology Engineering Arts Mathematics). Τα εν λόγω πανεπιστήμια βρίσκονται σε περιφερειακές (μη μητροπολιτικές) περιοχές και μοιράζονται κοινούς στόχους, προκλήσεις και αξίες. Η συμμαχία είναι αφιερωμένη στην ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου των μικρότερων πανεπιστημίων στην προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας βιώσιμων περιφερειακών οικονομιών και κοινωνιών.

Τα μέλη της Συμμαχίας SUNRISE θα μαθαίνουν το ένα από το άλλο και θα αλληλοσυμπληρώνονται με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη σε ακαδημαϊκά, ερευνητικά και διοικητικά ζητήματα. Η συνεργατική αυτή προσέγγιση θα ενδυναμώσει την πρόθεση των πανεπιστημίων για βελτίωση των πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) προς όφελος όλων των φοιτητών, των ερευνητών, των περιφερειακών ενδιαφερόμενων μερών και όλων των αναπτυξιακών πολιτικών και των ευρωπαϊκών στρατηγικών, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη συμμετοχή των φορέων που δημιουργούν τη γνώση. Έτσι, τα πανεπιστήμια στο πλαίσιο του SUNRISE έθεσαν ως στόχο την προώθηση και εξέλιξη και των τεσσάρων θεματικών πυλώνων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ), δηλαδή της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της προσφοράς στην κοινωνία. Τέλος, τα μέλη της Συμμαχίας επιδιώκουν με το έργο τους να συμβάλουν καθοριστικά στην ενεργό διαμόρφωση της τριπλής μετάβασης της ΕΕ, αντιμετωπίζοντας τις ψηφιακές, πράσινες και κοινωνικές προκλήσεις των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Μαζί με 48 συνεργαζόμενους εταίρους που ενεργούν ως ενδιαφερόμενοι φορείς για τη συμμαχία (συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Lumoscribe και BioNano στην Κύπρο), η συμμαχία SUNRISE θα εργαστεί για τη συλλογική ανάπτυξη μιας ξεχωριστής περιφερειακής αριστείας που θα συνδέει καλύτερα τον κόσμο με τις περιοχές του SUNRISE και, αντιστρόφως, θα μεταφέρει την ποικιλομορφία των περιοχών SUNRISE στον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, η Συμμαχία SUNRISE θα λειτουργήσει ως γεφυροποιός, παράγοντας αλλαγής και αρωγός στην πρόοδο και εξέλιξη των μελών και της ευρωπαϊκής κοινωνίας με μια ευρύτερη έννοια.