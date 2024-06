Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η ενημερωτική εκδήλωση του κοινού για την Πολλαπλή Σκλήρυνση «Σε κάθε φάση μαζί!»

Η Novartis Pharma Services Inc. Κύπρου, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα και περισσότερο, διοργάνωσε στις 14 Ιουνίου 2024 στο The Mall of Cyprus στα Λατσιά, «Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του κοινού για την Πολλαπλή Σκλήρυνση» με το μήνυμα «Σε κάθε φάση μαζί».

Η Novartis Pharma Services Inc. Κύπρου, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα και περισσότερο, διοργάνωσε στις 14 Ιουνίου 2024 στο The Mall of Cyprus στα Λατσιά, «Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του κοινού για την Πολλαπλή Σκλήρυνση» με το μήνυμα «Σε κάθε φάση μαζί». Η επιτυχημένη εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που συγκέντρωσε το υψηλό ενδιαφέρον του κοινού, τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης, της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Στην εκδήλωση υπήρχαν ενημερωτικά περίπτερα στελεχωμένα από μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης και ιατρούς της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου που παρείχαν πολύτιμες πληροφορίες και εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με την Πολλαπλή Σκλήρυνση στους επισκέπτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο έντιμος υπουργός Υγείας κ. Μιχάλης Δαμιανού. Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες νευρολογικές παθήσεις της εποχής μας, πλήττοντας περίπου 2,8 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και αποτελώντας την κύρια αιτία μη τραυματικής αναπηρίας σε νεαρούς ενήλικες. Η ασθένεια συνήθως ξεκινά στην εφηβική ηλικία με κορύφωση μεταξύ 20 και 40 ετών, μια κρίσιμη περίοδος για το μέλλον των ασθενών τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Στην Κύπρο, σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του Παγκύπριου Σύνδεσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης και μετά από επικοινωνία του συνδέσμου με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, 3052 άτομα έχουν διαγνωστεί με την ασθένεια, αν και δεν υπάρχει επίσημο μητρώο ασθενών. Η εκστρατεία είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση του κοινού για την ασθένεια, τα συμπτώματά της και την έγκαιρη διάγνωση, καθώς και την παροχή πρακτικών συμβουλών για την καλύτερη διαχείριση της νόσου και τη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους. Παράλληλα, επιδίωξε να καταρρίψει τα ταμπού που περιβάλλουν την ασθένεια, μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας ότι, με τη σωστή υποστήριξη και καθοδήγηση, οι ασθενείς μπορούν να ζουν ποιοτικά. Η Πολλαπλή Σκλήρυνση έχει διάφορες μορφές, με την υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα (RRMS) να εμφανίζεται συνήθως στις ηλικίες 20-35, ενώ οι προοδευτικές μορφές (SPMS, PPMS) αρχίζουν γύρω στα 40. Η δευτεροπαθώς προϊούσα Πολλαπλή Σκλήρυνση (SPMS) χαρακτηρίζεται από λιγότερες ή και καθόλου υποτροπές και συνοδεύεται από επιδείνωση των συμπτωμάτων, προκαλώντας αυξημένη αναπηρία, δυσκολία στη βάδιση και γνωσιακά προβλήματα. Η νόσος θεωρείται σύνθετη, με πιθανές αιτίες να περιλαμβάνουν γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η λοίμωξη από τον ιό Epstein-Barr (EBV), το κάπνισμα, η έλλειψη έκθεσης στον ήλιο, τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D και η παχυσαρκία στην εφηβεία. Η νόσος αρχίζει συνήθως με ένα πρώτο κλινικό επεισόδιο στο 85% των ασθενών, που ακολουθείται από περαιτέρω υποτροπές. Η διαχείριση της ασθένειας περιλαμβάνει την παρακολούθηση των συμπτωμάτων και τη συζήτηση με τον θεράποντα ιατρό. Η καταγραφή των συμπτωμάτων σε τακτική βάση μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση των αλλαγών.