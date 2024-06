Το εμβληματικό Amathus Residences and Suites σηματοδοτεί τα 50 χρόνια λειτουργίας του Ξενοδοχείου Amathus

Το Amathus Residences, διαθέτει ευρύχωρα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων – κάποια εκ των οποίων με πισίνα, καθώς και Junior Suites με ιδιωτικές πισίνες...

Το τελευταίο έργο της Muskita Hotels «Amathus Residences and Suites» είναι ένα εντυπωσιακό συγκρότημα κατοικιών που αγγίζει την κορυφή της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και πολυτέλειας, προσφέροντας μια εμπειρία απαράμιλλης αισθητικής και άνεσης.

Το Amathus Residences, διαθέτει ευρύχωρα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων – κάποια εκ των οποίων με πισίνα, καθώς και Junior Suites με ιδιωτικές πισίνες. Οι εσωτερικοί χώροι του συγκροτήματος είναι κομψά διακοσμημένοι με κορυφαίας ποιότητας υλικά, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δημιουργεί μια ζεστή, φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Ως αναπόσπαστο κομμάτι του Amathus Beach Hotel, μέλους του The Leading Hotels of the World, οι ένοικοι και οι επισκέπτες του Amathus Residences έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθώς και ένα ευρύ φάσμα επιλογών αναψυχής και ψυχαγωγίας.

Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που ήρθε η στιγμή να παρουσιάσουμε το Amathus Residences, καθώς η λειτουργία του συμπίπτει με τους εορτασμούς για την 50ή επέτειο του Amathus Beach Hotel, δήλωσε ο Νίκος Αρίστου, Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου Muskita Hotels. Το μεγαλεπήβολο αυτό έργο, σημειώνει ο κ. Αρίστου, δεν αποτελεί μόνο σήμα κατατεθέν της άνεσης, της πολυτέλειας και της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, αλλά σηματοδοτεί επίσης και ένα νέο τρόπο ζωής και οικιστικής ανάπτυξης στη χώρα μας. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους ενοίκους του Amathus Residences and Suites και να τους προσφέρουμε μια ανεπανάληπτη εμπειρία διαβίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Amathus Residences and Suites, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.amathusresidences.com.