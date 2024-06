7 βραβεία για την Emirates στα Skytrax World Airline Awards 2024

Η Emirates απέσπασε τα βραβεία ύστερα από ψηφοφορία στη οποία συμμετείχαν επιβάτες που ταξίδεψαν σε περισσότερες από 100 χώρες, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής.

Η Emirates απέσπασε συνολικά 7 βραβεία στα Skytrax World Airline Awards 2024, που πραγματοποιήθηκαν στο Fairmont Windsor Park του Λονδίνου. Αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή της να παρέχει τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλες τις κατηγορίες θέσης, η αεροπορική εταιρεία διακρίθηκε ως «World's Best Airline Inflight Entertainment», «Best First Class Airline Comfort Amenities», «Best First Class Airline in the Middle East», «Best First Class Onboard Catering in the Middle East», «Most Family Friendly Airline in the Middle East», «Best Premium Economy Class Airline in the Middle East» και «Best Premium Economy Class Onboard Catering in the Middle East».

Η Emirates απέσπασε τα συγκεκριμένα βραβεία ύστερα από ψηφοφορία στη οποία συμμετείχαν επιβάτες που ταξίδεψαν σε περισσότερες από 100 χώρες, είτε για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής. Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν – μεταξύ άλλων - μέλη της ταξιδιωτικής και αεροπορικής βιομηχανίας, ενώ τα βραβεία παρέλαβε ο Graham Pepe, Corporate Sales Manager της Emirates, στο Λονδίνο (UK).

Το καλύτερο πρόγραμμα ψυχαγωγίας εν πτήσει

Η διάκριση ως «World's Best Airline Inflight Entertainment» οφείλεται στο δημοφιλές σύστημα ψυχαγωγίας εν πτήσει «ice» της Emirates, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των charts της Skytrax για 18η φορά. Χάρη στο μεγάλο εύρος περιεχομένου και τα περισσότερα από 6.500 κανάλια ψυχαγωγίας on demand σε περισσότερες από 40 γλώσσες - υπάρχει κάτι για όλους να απολαύσουν. Οι επιβάτες έχουν απεριόριστες επιλογές με περισσότερες από 4.000 ώρες ταινιών και τηλεοπτικών καναλιών, έως 3.500 ώρες μουσικής και podcasts, πάνω από 2.000 ταινίες του Χόλυγουντ και διεθνώς αναγνωρισμένες ταινίες, 250 κανάλια για παιδιά και οικογένειες και εκατοντάδες τηλεοπτικές σειρές και πλήρεις συλλογές, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων εκπομπών από το Paramount+, HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals και Shahid.

Πολυβραβευμένη εμπειρία Πρώτης Θέσης

Η εμπειρία της Πρώτης Θέσης της Emirates εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς, αποσπώντας 3 βραβεία – το «Best First-Class Airline Comfort Amenities», το «Best First-Class Airline in the Middle East» και το «Best First-Class Onboard Catering in the Middle East». Οι επιβάτες της Πρώτης Θέσης έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία ταξιδιού από την αρχή μέχρι το τέλος με την υπηρεσία μεταφοράς με προσωπικό οδηγό (Emirates chauffeur-drive - CDS) της Emirates από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και πρόσβαση σε περισσότερες από 39 αποκλειστικές premium αίθουσες αναμονής αεροδρομίων παγκοσμίως. Οι επιβάτες της Πρώτης Θέσης μπορούν επίσης να απολαύσουν την απόλυτη άνεση εν πτήσει με τις ιδιωτικές σουίτες, την υπηρεσία «δείπνου on demand» που περιλαμβάνει απεριόριστο χαβιάρι και σαμπάνια Dom Pérignon, πολυτελείς hydra-active πιτζάμες, προϊόντα περιποίησης δέρματος Byredo και βιώσιμα προϊόντα ντους Voya, καθώς και σετ περιποίησης Bulgari για να παραμείνουν ανανεωμένοι καθ 'όλη τη διάρκεια των μακρινών πτήσεων.

Αναγνωρισμένα Premium Οικονομικά & Οικογενειακά Ταξίδια

Η Emirates διακρίθηκε ως «Best Premium Economy Class Airline in the Middle East» και «Best Premium Economy Class Onboard Catering in the Middle East» για το νέο της προϊόν που ανταγωνίζεται τη Διακεκριμένη Θέση σε πολλές αεροπορικές εταιρείες. Η Premium Οικονομική Θέση της Emirates διαθέτει δερμάτινα καθίσματα με μεγάλη κλίση έως 40 ίντσες, κάθισμα πλάτους 19,5 ιντσών με ανάκληση 8 ιντσών, υποπόδια και υποστηρίγματα για τις γάμπες για επιπλέον άνεση, ρυθμιζόμενο προσκέφαλο 6 θέσεων και πολλά ακόμη πλεονεκτήματα, όπως εύκολα προσβάσιμα σημεία φόρτισης στο κάθισμα και πλαϊνό τραπεζάκι στήριξης για κοκτέιλ, καθώς και οθόνη τηλεόρασης 13,3". Οι επιβάτες μπορούν να απολαύσουν τις βιώσιμες κουβέρτες, που είναι κατασκευασμένες από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια, μαξιλάρι, σετ περιποίησης και ένα μοναδικό αφρώδες κρασί - Chandon Vintage Brut 2017. Το βραβευμένο catering εν πτήσει διαθέτει μια επιλογή από πλούσια γεύματα φτιαγμένα με εποχικά υλικά και τοπικές επιρροές - όλα σερβιρισμένα σε πορσελάνινα σκεύη, συνοδευόμενα από μαχαιροπίρουνα από ανοξείδωτο ατσάλι τυλιγμένα σε λινή πετσέτα. Η Premium Οικονομική Θέση είναι προς το παρόν διαθέσιμη σε 15 δρομολόγια – Χίθροου (Λονδίνο), Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Κράιστσερτς, Όκλαντ, Σιγκαπούρη, Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Χιούστον, Σαν Φρανσίσκο, Βομβάη, Μπενγκαλούρου, Τόκιο Ναρίτα, Σάο Πάολο, Οσάκα και Ντουμπάι.

Η Emirates απέσπασε επίσης το βραβείο Skytrax «Most Family Friendly Airline in the Middle East», χάρη στη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει για οικογένειες και παιδιά, από την επιβίβαση κατά προτεραιότητα για οικογένειες, σε όλα τα διεθνή αεροδρόμια, τα ειδικά και υγιεινά γεύματα εν πτήσει για παιδιά και τις διασκεδαστικές ανέσεις, την πληθώρα παιδικών ψυχαγωγικών προγραμμάτων στο σύστημα ψυχαγωγίας «ice», καθώς και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες για ανήλικα παιδιά που ταξιδεύουν μόνα τους και την προσβασιμότητα για οικογένειες με παιδιά με νευροποικιλομορφία.