Πάνω από 45 κορυφαίοι ακαδημαϊκοί και ερευνητές στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Κύπρος μας βρέθηκε για μια εβδομάδα στο επίκεντρο όσων ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική!!

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου την 11η διεθνή θερινή ακαδημία για διδακτορικούς ερευνητές στον τομέα του προσανατολισμού και της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Η ακαδημία οργανώθηκε από τον επ. Καθηγητή Δρ. Νίκο Δρόσο και είχε ως θέμα τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική στη ψηφιακή εποχή. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσιάσεις από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, εξειδικευμένα εργαστήρια για μεθόδους έρευνας και ακαδημαϊκή εποπτεία. Παράλληλα, η κα Ανδριάνα Αδαμάντου, στέλεχος του Τμήματος Εργασίας και ο κος Πρόδρομος Χρυσάνθου, σύμβουλος EURES στη Λευκωσία παρουσίασαν τις υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού στην Κύπρο. Μεταξύ των ομιλητών ήταν: η Καθηγήτρια Jaana Kettunen (University of Jyvaskyla), Πρόεδρος της International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG), η Καθηγήτρια Anne Chante (University of Canterbury), Πρόεδρος του NICE Foundation (Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe), η Καθηγήτρια Gill Frigerio (University of Warwick), Πρόεδρος του National Institute for Career Education and Counselling (NICEC), ο Καθηγητής Tristram Hooley (University of Derby), η Καθηγήτρια Rie Tomsen (Aarhus University) και πολλοί άλλοι!

Στις 12 και 13 Ιουνίου 2024 έγιναν παράλληλες δραστηριότητες και εργαστήρια ειδικά για τους Κύπριους Συμβούλους. Είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένες εισηγήσεις και να συμμετέχουν σε διαδραστικά εργαστήρια με τους κορυφαίους ακαδημαϊκούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι σύμβουλοι έμειναν ενθουσιασμένοι από την ποιότητα και το ενδιαφέρον των σεμιναρίων.

Η θερινή ακαδημία συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Δίκτυο EuroGuidance, το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Ελληνικό Εθνικό Οργανισμό για την Πιστοποίηση Προσόντων και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΕΟΠΠΕΠ) ΚΑΙ ΤΗΝ Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ). Είχε την υποστήριξη του NICE (Network for Innovation in Career Counselling and Guidance in Europe) Foundation και της European Society for Vocational Designing and Career Counseling (ESVDC).