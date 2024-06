5 τρόποι με τους οποίους το πρόγραμμα επιβράβευσης Skywards της Emirates έχει αναβαθμίσει την εμπειρία των μελών του

Περισσότερα Μίλια, περισσότερες επιβραβεύσεις και περισσότερα μέλη

Το πρόγραμμα επιβράβευσης τακτικών επιβατών Skywards της Emirates συνεχίζει να αναβαθμίζει την εμπειρία των μελών του, μέσα από πρωτοποριακές πρωτοβουλίες και πελατοκεντρική στρατηγική. Τον τελευταίο χρόνο, το πρόγραμμα επιβράβευσης προχώρησε σε νέες αναβαθμίσεις και επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό του, προσελκύοντας 33 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης Skywards της Emirates, το οποίο έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο πολύτιμα προγράμματα επιβράβευσης τακτικών πελατών στον κόσμο, έχει αναβαθμίσει την εμπειρία των μελών του με πέντε τρόπους:

1. Εμπειρίες ανεκτίμητης αξίας με το Skywards Exclusives

Μέσω του Skywards Exclusives, τα μέλη μπορούν να εξαργυρώσουν Μίλια σε ξενοδοχεία και να ζήσουν VIP εμπειρίες σε μερικές από τις πιο γνωστές αθλητικές εκδηλώσεις παγκοσμίως, όπως το πρωταθλήματα US Open, το Roland-Garros, το AC Milan, το Real Madrid, το Arsenal και το τουρνουά του Wimbledon.

Πρόσφατα μάλιστα, το πρόγραμμα Skywards της Emirates διεύρυνε τις συνεργασίες του στον τομέα του lifestyle, προσφέροντας στα μέλη του την ευκαιρία να γνωρίσουν το τσάι Dilmah από τις εκλεκτές φυτείες τσαγιού στη Σρι Λάνκα, καθώς και να ανακαλύψουν τους αμπελώνες στην Καμπανία (Champagne) της Γαλλίας με την LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

Τα μέλη του προγράμματος επιβράβευσης θα ενημερώνονται για τις πρόσθετες παρεχόμενες εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν μέσω του προγράμματος επιβράβευσης.

2. Περισσότερες ευκαιρίες με το Cash+Miles

Τα μέλη έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τον κόσμο με την υπηρεσία πληρωμής Cash + Miles, μειώνοντας το ποσό που απαιτείται σε μετρητά για την πληρωμή αεροπορικού εισιτηρίου, σε κάθε ναύλο, οποιαδήποτε ημέρα. Εφόσον συνδεθούν στην ιστοσελίδα emirates.com και πριν από την αναζήτησή τους, τα μέλη μπορούν επίσης να επωφεληθούν από εξατομικευμένες τιμές και να εξοικονομήσουν έως και 3 φορές περισσότερα χρήματα[1]. Τα μέλη μπορούν να αναζητήσουν τη σήμανση για τις ειδικές προσφορές σε επιλεγμένες πτήσεις.

Τα μέλη του προγράμματος μπορούν να αξιοποιήσουν την υπηρεσία Cash+Miles και να επωφεληθούν από πρόσθετες παροχές, όπως η δυνατότητα επιλογής προτιμώμενης θέσης, η επιπλέον αποσκευή και η πρόσβαση σε σαλόνια αναμονής σε αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο.

3. Πρόσθετα Μίλια με την εγκατάσταση και σύνδεση στην εφαρμογή Skywards Everyday

Το Skywards Everyday είναι μια εφαρμογή που δίνει την ευκαιρία στα μέλη να κερδίζουν Μίλια Skywards καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάθε μέρα, σε ένα δίκτυο άνω των 300 συνεργατών στον τομέα της εστίασης, των εμπορικών καταστημάτων και των πολυτελών αγορών, της ψυχαγωγίας, της ομορφιάς και της ευεξίας, των ειδών παντοπωλείου και των υπηρεσιών.

Τον περασμένο χρόνο, το πρόγραμμα επιβράβευσης εγκαινίασε εκ νέου την εφαρμογή προκειμένου να βελτιώσει την απρόσκοπτη εμπειρία των μελών του. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν τα μέλη είναι συνδέσουν έως και πέντε χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες Visa ή Mastercard στην εφαρμογή. Οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών του προγράμματος Skywards της Emirates έχουν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάσουν τα Μίλια τους, έχοντας διπλό κέρδος ανά συναλλαγή – καθιστώντας πολύ πιο εύκολο για τα μέλη να κερδίζουν μίλια πιο γρήγορα.

Τα μέλη μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα Skywards Living για να εξερευνήσουν με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επωφεληθούν σε περισσότερους από 4.000 συνεργάτες λιανικής, lifestyle και ενοικίασης αυτοκινήτων, καθώς και να αποκτήσουν πρόσβαση σε περίπου 2 εκατομμύρια ξενοδοχεία μέσω ταξιδιωτικών συνεργατών σε όλο τον κόσμο.

4. Επιβραβεύσεις για τις ηλεκτρονικές αγορές με το πρόγραμμα Skywards Miles Mall

Τα μέλη του προγράμματος Skywards της Emirates μπορούν να κερδίζουν Μίλια Skywards πραγματοποιώντας αγορές από τα αγαπημένα τους brands στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), την Αυστραλία και την Ινδία. Τα μέλη έχουν πληθώρα επιλογών με πάνω από 2.800 συνεργαζόμενα brands στο πρόγραμμα Skywards Miles Mall σε διάφορες κατηγορίες, όπως φαγητό, μόδα, ομορφιά, ηλεκτρονικά, υγεία, ευεξία, ταξίδια, αναψυχή, διασκέδαση και πολλά άλλα.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης εισήγαγε πρόσφατα έναν νέο τρόπο εξαργύρωσης Μιλίων σε δωροκάρτες. Ξεκινώντας από μόλις 2.000 Μίλια – τα μέλη μπορούν απλώς να συνδεθούν στην ιστοσελίδα skywardsmilesmall.com με τα στοιχεία μέλους τους μέσω του προγράμματος Skywards της Emirates, να επιλέξουν την αξία της Δωροκάρτας που προτιμούν και να απολαύσουν την εξαργύρωση Μιλίων σε εκατοντάδες brands.

5. Κέρδη & Ανταμοιβές με Συνεργαζόμενες Αεροπορικές Εταιρείες

Εκτός από την Emirates και τη flydubai, τα μέλη του προγράμματος Skywards μπορούν να απολαύσουν προσφορές σε περισσότερες από 15 συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των United Airlines, Air Canada, Azul, Japan Airlines, Qantas και Condor. Το καλύτερο από όλα είναι ότι τα εισιτήρια Οικονομικής Θέσης μέσω του προγράμματος επιβράβευσης σε όλες τις συνεργαζόμενες εταιρείες σημειώνουν μείωση κατά 20%, ενώ οι ανταμοιβές ξεκινούν πλέον από τα 8.000 Μίλια Skywards[2]! Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν εύκολα μέσω της ιστοσελίδας emirates.com ή μέσω των τηλεφωνικών κέντρων.

Onwards, Upwards, Skywards

Με περισσότερα από 33 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως, το πρόγραμμα Skywards της Emirates εξακολουθεί να αποσπά διακρίσεις για τα καινοτόμα προϊόντα και τις κορυφαίες πρωτοβουλίες του. Το πρόγραμμα επιβράβευσης έχει αποσπάσει περισσότερα από 50 βραβεία από την έναρξή του, ενώ πρόσφατα διακρίθηκε με το βραβείο «World Leading Airline Reward Program» στα International Loyalty Awards 2024.

Επιπλέον, το πρόγραμμα Skywards της Emirates διακρίθηκε ως «Middle East’s Leading Airline Rewards Programme» στα World Travel Awards 2024, «World Leading Airline Reward Program» στα World Travel Awards 2023, «Best Earn & Redemption Capability» στα Frequent Traveller Awards 2023 και «Airline with the Best Frequent Flyer Programme» στα Business Traveller Awards 2024.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους (το διάστημα Μάρτιος 2023 – Μάρτιος 2024):

33,1 εκατομμύρια μέλη 370 νέα μέλη εγγράφονται ανά ώρα. 6 νέα μέλη εντάσσονται στο πρόγραμμα επιβράβευσης κάθε λεπτό.

μέλη Κέρδη 80,1 δισεκατομμυρίων Μιλίων Skywards Περισσότερες από 100.000 κερδισμένες συναλλαγές πραγματοποιούνται καθημερινά.

Μιλίων Skywards Διαχείριση 1,3 εκατομμυρίων πτήσεων επιβράβευσης 1 στα 8 αεροπορικά εισιτήρια αγοράζονται από μέλη που χρησιμοποιούν Μίλια Skywards.

4,5 εκατομμύρια Μίλια Skywards εξαργυρώνονται ανά ώρα. 115 Μίλια Skywards εξαργυρώνονται καθημερινά

εξαργυρώνονται ανά ώρα. 190.000 κάτοχοι καρτών συνεργαζόμενων μελών στα ΗΑΕ, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τις ΗΠΑ και την Ινδία

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα emirates.com.

1 Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

[2] Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις