Η Gordian παρούσα και φέτος στο «Running Under the Moon»

Ομάδα εργαζομένων της Gordian συμμετείχε για τρίτη συνεχόμενη φορά στο βραδινό εταιρικό αγώνα δρόμου «Running Under the Moon», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Ιουνίου στη Λευκωσία, με ομάδα 20 μελών του προσωπικού της. Μέρος των εσόδων της συμμετοχής θα δοθούν στο Ίδρυμα Sophia Foundation for Children.

Η συμμετοχή στον αγώνα αποδεικνύει τη δέσμευσή της Gordian για ενίσχυση της ομαδικότητας και της αλληλεγγύης μέσα από διασκεδαστικές και ουσιαστικές εμπειρίες. Επιπρόσθετα, στηρίζει το ανθρωπιστικό έργο του Sophia Foundation for Children που επικεντρώνεται στην υποστήριξη παιδιών στην Κένυα και την Κύπρο.

Η αφετηρία και ο τερματισμός της διαδρομής ήταν στο Mall of Cyprus και η ομάδα της Gordian κάλυψε συνολική απόσταση 5 χιλιομέτρων.

Η Gordian στηρίζει ενεργά την ευημερία του προσωπικού της, προσφέροντας στους εργαζόμενους της την ευκαιρία να λάβουν μέρος στη μοναδική αυτή εμπειρία, ώστε να ενισχύσουν το ομαδικό πνεύμα και να διασκεδάσουν μαζί σε μια πρόκληση αντοχής.

Για την Gordian, o μαραθώνιος «Running Under the Moon» δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για φυσική άσκηση, αλλά μια επένδυση στο well-being των εργαζομένων της, γνωρίζοντας ότι η ευημερία τους είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας της.