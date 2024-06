CNP CYPRIALIFE: Gold Award for Best use of Technologies in Customer Service

Στην εκδήλωση, που σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, βραβεύτηκαν εταιρείες που έχουν διακριθεί στον τομέα της τεχνολογίας και της εξυπηρέτησης πελατών στην Κυπριακή αγορά.

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκαν, στους ανοικτούς χώρους του Lemon Park, τα Cyprus Customer Excellence Awards 2023 Awards 2023 τα οποία διοργανώνει κάθε χρόνο η Boussias Cyprus.

Στην εκδήλωση, που σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, βραβεύτηκαν εταιρείες που έχουν διακριθεί στον τομέα της τεχνολογίας και της εξυπηρέτησης πελατών στην Κυπριακή αγορά.

Η CNP CYPRIALIFE, η οποία πρωταγωνιστεί στην Ασφαλιστική Βιομηχανία του κλάδου Ζωής, κατέκτησε το Gold award for Best use of Technologies in Customer Service! Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους της εταιρείας, η Γενική Διευθύντρια, κα. Ανδρεανή Καλλιμάχου.

Το βραβείο αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευση της CNP CYPRIALIFE για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, αξιοποιώντας όλα τα ηλεκτρονικά μέσα που έχει στην διάθεσή της. Σκοπός, η συνεχής βελτίωση της εμπειρίας των ασφαλισμένων της.

Η δημιουργία ενός ολιστικού ηλεκτρονικού οικοσυστήματος, που περιλαμβάνει πέντε διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές, υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο ζωής των ασφαλιστικών συμβολαίων των πελατών της. Στην πελατοκεντρική φιλοσοφία της εταιρείας, η τεχνολογία έχει νόημα μόνο αν υπηρετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.