Ice Cream Week: The Ultimate Ice Cream Experience

Εμβληματικές γεύσεις γλυκών από όλο τον κόσμο στο Colors Café του Ξενοδοχείου Four Seasons

Η Εβδομάδα Παγωτού στο Colors Café του ξενοδοχείου Four Seasons, κάνει φέτος το γύρο του κόσμου! Μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε κάθε γωνιά του πλανήτη, μέσα από τα πιο εμβλητικά γλυκά κάθε χώρας, τα οποία θα απολαύσουμε στην πιο παγωμένη και απολαυστική εκδοχή τους.

Το ραντεβού με την Εβδομάδα Παγωτού που θα διαρκέσει από την Παρασκευή 24 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 2 Ιουνίου, δόθηκε σε ένα summer mood event, στην εντυπωσιακή πισίνα μπροστά από το Colors Café. Media, Influencers και food Bloggers, εξερευνήσαν τον παγκόσμιο χάρτη των γεύσεων και δοκίμασαν τα πιο δημοφιλή γλυκά κάθε χώρας στην πιο ευφάνταστη και δροσιστική παραλλαγή τους.

Στη μεγάλη αυτή περιπλάνηση γεύσεων, χρωμάτων και αρωμάτων από όλο τον κόσμο, μας ταξιδεύει ο Executive Pastry Chef του Four Seasons Δημήτρης Χατζηγιάννης και η ομάδα του. Εμείς απλά επιλέγουμε τη χώρα… και το ταξίδι στα δροσερά μονοπάτια δημιουργικών γεύσεων ξεκινά!

Ελληνική Μαστίχα, κυπριακό Παστελάκι και Τριαντάφυλλο, ιταλικά Panettonee και Tiramisu, Pavlova και Kefir από τη Ρωσία, αμερικάνικο Baked Cheesecake και Coffee Cookies, λαχταριστό Profiterole και ρετρό Baba Au Rhum από τη Γαλλία, Pastel de Nada από την Πορτογαλία, Apple Strudel από τη Γερμανία και αρωματικό Tonka από τη Βενεζουέλα… βρίσκονται ανάμεσα στις πρωτότυπες προτάσεις του μενού.

All Time Classic Cocktails με βάση το παγωτό και εμπνευσμένες παγωτοδημιουργίες στην ψυχόμενη πλάκα, συμπληρώνουν τη μοναδική εμπειρία που μας επιφυλάσσει η Εβδομάδα Παγωτού στο Colors Café.

Info: ICE CREAM WEEK: Iconic Desserts from Around the World

24 Μαΐου - 2 Ιουνίου | Colors Café Four Seasons Hotel

@colorscafelimassol @fourseasonscyprus