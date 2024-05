Πόσοι παντρεμένοι χρησιμοποιούν dating apps

Eκ των σχεδόν 400 εκατομμυρίων χρηστών των εφαρμογών, οι μισοί είναι δεσμευμένοι (παντρεμένοι ή σε μακρόχρονη σχέση).

Της Νίκης Μπάκουλη

Τα dating apps είναι ο κατ’ εξοχήν τρόπος γνωριμιών του σύγχρονου ανθρώπου. Το παιχνίδι όμως, είναι «στημένο» από δεσμευμένους που εμφανίζονται ως singles.

Ξέρεις ότι τα λέμε όλα μεταξύ μας. Δεν έχει νόημα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Ας είμαστε και ειλικρινείς.

Σε αυτό το πνεύμα θα πω ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ dating app. Όχι για να έχω να το λέω (να κάνω τη διαφορετική, την ανώτερη). Ο λόγος είναι πολύ πιο πρακτικός: έκανα χρόνια αθλητικό ρεπορτάζ συγκεκριμένης ομάδας και με έψαχναν οι οπαδοί της αιώνιας αντιπάλου. Ενίοτε με ‘κυνηγούσαν’ και άνθρωποι της ομάδας που κάλυπτα.

Οπότε είπα να αποφύγω τυχόν συγκινήσεις. Έτσι δεν επιβιβάστηκα στο ‘τρένο’ αυτού που τώρα έχει γίνει κύριο μέσο γνωριμιών των σύγχρονων ανθρώπων, όταν ξεκινούσε τη διαδρομή του.

Έχοντας χάσει το σωστό timing, έχασα και την τεχνογνωσία και επειδή αργότερα μαζεύτηκαν πολλοί οι κίνδυνοι (υπήρχε πάντα η πιθανότητα να χάσω την υγεία μου, σωματική ή/και ψυχική ή κανένα όργανο -ή χρήματα που ήταν το μικρότερο των κακών), αγχωνόμουν μόνο στη σκέψη.

Έτσι, εξακολουθώ να μην έχω καμία σχέση με το σπορ, μολονότι έχω προφίλ σε όλα τα apps για τα θέματα που ‘χω γράψει κατά καιρούς επ’ αυτών. Και δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο περίπλοκη κάνουν τη διαγραφή, αν δεν την έχεις δοκιμάσει.

Εν πάση περιπτώσει, όπως ενημερώθηκα πρόσφατα δεν έχω χάσει και τίποτα που έχω μείνει εκτός. Αν και ο λόγος είναι το νέο μικρότερο κακό στη μακροσκελή λίστα. Παλαιότερα ήταν πολύ πιο ψηλά. Μεταξύ των κορυφαίων θέσεων.

Περί τίνος πρόκειται;

Από όσους βλέπεις στα dating apps, οι μισοί είναι δεσμευμένοι

Ιστοσελίδα που ασχολείται με τις πάσης φύσεως μετρήσεις, ενημερώνει ότι εκτιμάται πως οι χρήστες dating apps σε όλον τον κόσμο είναι περισσότεροι από 381.000.000 άνθρωποι. Διευκρινίζεται ότι «ο αριθμός μεγαλώνει διαρκώς, με τις προβλέψεις να δείχνουν πως οι χρήστες θα φτάσουν τους 470.000.000 έως το 2029».

Η αξία της σχετικής αγοράς είναι στα 3.15 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος και υπολογίζεται πως θα φτάσει στα 3.560.000.000 δολ. έως το 2029.

Eκ των σχεδόν 400 εκατομμυρίων χρηστών των εφαρμογών, οι μισοί είναι δεσμευμένοι (παντρεμένοι ή σε μακρόχρονη σχέση).

Ευρήματα μελέτης για τη δημοφιλέστερη εφαρμογή έδειξαν πως το 65.3% είναι παντρεμένοι ή σε σχέση, με το 50.3% που τη χρησιμοποιεί, για να συναντήσει κάποιον εκτός σύνδεσης και να αντιμετωπίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο προσωπικές δυσκολίες, να αναφέρει δυσαρέσκεια.

«Αυτό το αποτέλεσμα υποδηλώνει ότι οι εφαρμογές γνωριμιών μπορεί να είναι ένας αναποτελεσματικός μηχανισμός αντιμετώπισης. Επίσης, υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των υποκείμενων ζητημάτων ή παθολογιών που μπορεί να προκαλέσουν τη χρήση τους».

Κοινώς, αν έχεις θέματα υπάρχουν ψυχολόγοι. Τα dating apps δεν είναι η λύση στο πρόβλημα.

Γενικά τώρα, σε ό,τι αφορά όλα τα dating apps, ποσοστό που ξεπερνάει το 42% είναι παντρεμένοι ή σε σχέση. Για την ακρίβεια, το 30% είναι παντρεμένοι και ένα άλλο 12% είναι δεσμευμένοι.

Την ίδια ώρα, το 42% των χρηστών αυτών των εφαρμογών έχουν ως στόχο το γάμο, ενώ ζευγάρια που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του Internet δηλώνουν χαμηλότερη ποιότητα γάμο από εκείνα που γνωρίστηκαν naturally.

Όλα καλά;

Συνεχίζουμε.

Πώς τα dating apps έγιναν η χαρά της μοιχείας

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που από ό,τι φαίνεται τα dating apps είναι δημοφιλέστερα μεταξύ των πάσης φύσεως δεσμευμένων.

Η βραβευμένη δημοσιογράφος και συγγραφέας με best seller σε κορυφαίες λίστες, Nancy Jo Sales ανέφερε τους βασικούς στο ντοκιμαντέρ της με τίτλο «Swiped: Hooking Up in the Digital Age». Άρχισε από το γεγονός ότι το swipe δεξιά ή αριστερά μας έκανε να ξεχάσουμε πως δεν απορρίπτουμε ή αποδεχόμαστε φωτογραφίες, αλλά ανθρώπους.

Αναφέρθηκε σε ένα από τα πειράματα του Αμερικανού καθηγητή ψυχολογίας στο Harvard για μια σχεδόν 20ετια, συμπεριφοριστή, εφευρέτη και κοινωνικού φιλοσόφου, Burrhus Frederic Skinner.

Με ένα τέχνασμα ‘έπεισε’ πεινασμένα περιστέρια να πιστεύουν πως το φαγητό που τους προσφερόταν σε τυχαίες ώρες, προκαλούνταν από τυχαίο ράμφισμα. Έτσι, άρχισαν να ραμφίζουν πιο συχνά και με πιο συγκεκριμένους τρόπους, με την ελπίδα ότι θα φάνε περισσότερο.

Σε αυτήν την αρχή βασίζεται και ο μηχανισμός του swipe, με εμάς να γινόμαστε τα περιστέρια.

Η Sales επισήμανε στο Vox ότι τα στελέχη που διευθύνουν τις υπηρεσίες αυτές αποφεύγουν την ευθύνη τους να προστατεύουν τους χρήστες από απειλές -όπως η σεξουαλική επίθεση. Επιπλέον, δεν ενδιαφέρονται για το αν οι σχέσεις που καλλιεργούνται από τις εφαρμογές τους είναι υγιείς ή ευτυχισμένες, όπως οι χρήστες «γινόμαστε τα πειραματόζωα. Τα προϊόντα.

Παρέχουμε πολύτιμα δεδομένα σε αρκετά συνεπή βάση σε άτομα που βγάζουν χρήματα από εμάς. Είμαστε εργάτες, κατά μία έννοια, για ανθρώπους που δεν τους νοιάζει πραγματικά αν θα ερωτευτούμε ή θα παντρευτούμε ή οτιδήποτε άλλο. Θέλουν τα δεδομένα μας, θέλουν τα χρήματά μας».

Σχεδιασμένα για να περνάμε από τον ένα άνθρωπο στον άλλον

Οι περισσότερες σχέσεις αρχίζουν πια οnline, όπου ‘κατοικοεδρεύουν’ οι νεότερες γενιές που δεν έμαθαν τη ζωή χωρίς Internet, αλλά πλέον και όλες οι άλλες αν θέλουν να επιβιώσουν.

Το δε, swipe μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση των ατελείωτων επιλογών. Άρα αν παρουσιαστεί το όποιο πρόβλημα στη σχέση μας, με χαρακτηριστική άνεση μπορούμε να αναζητήσουμε μια πρόσκαιρη διέξοδο, αντί να δουλέψουμε πάνω στο πρόβλημα και να το λύσουμε -μήπως και τελικά, απολαύσουμε μια υγιή σχέση.

Πάντα σε περιμένει ένα dating app να σε βοηθήσει να αποδράσεις, με τις εκρήξεις ντοπαμίνης που «κερνάει» η εμφάνιση του match στην οθόνη σου, να σε βεβαιώνουν πως ακόμα περνάει η μπογιά σου.

Έχει γίνει ξεκάθαρο επίσης, πως οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν κάνει τη μοιχεία πολύ πιο εύκολη, συγκριτικά με ό,τι συνέβαινε πριν εμφανιστούν στα κινητά μας. Για να ζήσει το όποιο δεσμευμένο άτομο μια εξωσυζυγική σχέση θα έπρεπε να δουλέψει σκληρά για να βρει την ευκαιρία και να μη γίνει αντιληπτό.

«Τώρα μπορείς να κάθεσαι δίπλα στον σύζυγο σου στο κρεβάτι και να κάνεις sexting» γράφει η Jo Sales σε άρθρο της στην Guardian.

Επιπροσθέτως, η απλότητα της χρήσης και οι πολλές επιλογές φαίνεται πως ευνοούν και τους αδέσμευτους να σχετίζονται με περισσότερους από έναν ανθρώπους.

«Έχουν ένα σιωπηρό σύστημα αξιών και προσδοκιών, ώστε να τα χρησιμοποιούμε για να βγαίνουμε ταυτόχρονα με πολλά άτομα» εξήγησε η βετεράνος σύμβουλος γάμου, Dr Taylor Burrowes στο Evie Magazine.

«Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΟ APP ΚΑΙ SINGLE, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟ SCROLL ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ».

Η ειδικός σημείωσε και ότι «οι συγκεκριμένες εφαρμογές έχουν μεταξύ του πληθυσμού τους κάποιους από τους πιο ανθυγιεινούς ανθρώπους που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω. Άτομα με ανεπίλυτο τραύμα, ανασφαλείς προσκολλήσεις, ψυχικές ασθένειες, συναισθηματική ανωριμότητα, αστάθεια και πολλά άλλα» που δεν τους βοηθούν να έχουν επιτυχία στην πραγματική ζωή.

Γιατί προσποιείται κάποιο άτομο πως είναι αδέσμευτο

Βρετανική ιστοσελίδα για γνωριμίες πρόσφερε πληροφορίες επί του online dating που εξηγούν πως υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί λόγοι για να προσποιηθεί κάποιος πως είναι single, ενώ δεν είναι «και δεν σχετίζονται μόνο με το να εξασφαλίσουν ένα one night stand πίσω από την πλάτη του/της συντρόφου.

Μερικές φορές στο επίκεντρο είναι η πλήξη με την έγγαμη ζωή και η αναζήτηση της συγκίνησης του να δουν αν μπορούν να έχουν μια νέα κατάκτηση -αν ‘μετρούν’ ακόμα. Άλλοι μπορεί να βρίσκονται σε φάση αυτοκαταστροφής (καταστρέφουν εν γνώσει τους κάτι που είναι καλό στη ζωή τους).

Μπορεί επίσης, να πρόκειται για κάποιους που θέλουν να δουν γιατί γίνεται τέτοιος χαμός με τα dating apps ή που να αναζητούν την επικύρωση, χωρίς να έχουν την παραμικρή διάθεση να συναντήσουν κάποιον στην πραγματική ζωή. Υπάρχουν πάντα κι αυτοί που αναζητούν φίλους, όπως κι εκείνοι που παίζουν με τα συναισθήματα άλλων».

Η εξεύρεση συντρόφου στα dating apps θέλει πολλή δουλειά

Σε μελέτη που έκανε το ShaneCo ρώτησε Αμερικανούς online daters πόσο χρόνο ‘ξοδεύουν’ στις εφαρμογές και για πόσο χρονικό διάστημα, έως ότου να βρουν σύντροφο που να τους ικανοποιεί.

Διαπιστώθηκαν τα εξής:

Η Gen Z έκανε 3.525 swipes σε 5.80 μήνες.

έκανε 3.525 swipes σε 5.80 μήνες. Οι Millennials έκαναν 3.801 swipes σε 8.70 μήνες.

έκαναν 3.801 swipes σε 8.70 μήνες. Οι Gen X κάνουν 4.951 swipes σε 9.50 μήνες.

κάνουν 4.951 swipes σε 9.50 μήνες. Οι Baby Boomers κάνουν 6.189 swipes σε 8.25 μήνες.

Σε ό,τι αφορά τα βιολογικά φύλα, οι γυναίκες κάνουν 4.089 swipes σε 7.93 μήνες και οι άνδρες 3.856 swipes σε 8.63 μήνες.

Κατά μέσο όρο οι ερωτηθέντες πέρασαν 8 μήνες και 11 μέρες σε dating apps, επί 5.83 ώρες κάθε εβδομάδα.

Ενόσω γίνεται αυτή η επένδυση, προκύπτουν και διάφορα άβολα απρόοπτα. Για παράδειγμα, έρευνα που έκανε Pew Research Center το 2021 διαπίστωσε ότι το 48% των γυναικών χρηστών κάτω των 35 ετών ανέφεραν ότι έλαβαν άσεμνες σεξουαλικές εικόνες που δεν ζήτησαν.

Το 46% συνάντησαν κάποιον που συνέχιζε να επικοινωνεί μαζί τους αφού εκείνες ξεκαθάρισαν πως δεν ενδιαφέρονται.

Επίσης, το 2019 η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ κατέγραψε απώλειες 201.000.000 δολαρίων από ρομαντικές απάτες. Φάνηκε πως οι γυναίκες ήταν δύο φορές πιο πιθανό από τους άνδρες να χάσουν χρήματα από τέτοιες απάτες, εκ των οποίων πολλές υπάρχουν σε dating apps.

Έκθεση της ProPublica που δημοσιεύτηκε το 2019 ενημέρωσε και ότι πάνω από 150 περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης συνδέθηκαν με εφαρμογές γνωριμιών σε μια περίοδο 10 ετών. Τα θύματα ήταν κυρίως γυναίκες, με τους ερευνητές να τονίζουν ότι ορισμένες πλατφόρμες απέτυχαν να ελέγξουν αποτελεσματικά τους χρήστες έναντι των εγκληματικών βάσεων δεδομένων.

Θα με ρωτήσεις «και τι να κάνω για να γνωρίσω ανθρώπους;». Θα ήθελα να σου έχω απάντηση, ωστόσο δεν έχω καταφέρει να τη βρω κι έτσι φλερτάρω με την ασκητική ζωή. Μια λύση ίσως να είναι οι περισσότερες εκ του σύνεγγυς συναντήσεις μέσω κύκλων ανθρώπων που γνωρίζεις στις δραστηριότητες σου. Τις πραγματικές, έτσι; Όχι τις online.

Πάντα βοηθά να υπάρχει ένας κοινός γνωστός, ένα σημείο αναφοράς για να υπάρχει μια ασφάλεια σε βασικό επίπεδο -της επιβίωσης, ας πούμε.

Πηγή: news247.gr