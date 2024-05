Phubbing: Άστο το ρημάδι το κινητό κάτω και ζήσε τη στιγμή

Έχεις κανονίσει την έξοδό σου με την/τον σύντροφό σου. Η έξοδος είναι κλεισμένη είστε εκεί για να τα πείτε και να τα πιείτε. Τελικά, το ένα post στο Instagram σου τραβάει την προσοχή, ενώ ένα βιντεάκι στο TikTok σε κάνει να θες να δεις παρόμοια βίντεο. Και το scroll πάει… σύννεφο, αφού βλέπεις το ένα μετά το άλλο, ξεχνώντας ένα βασικό πράγμα: Πως είσαι σε ένα μέρος για να διασκεδάσεις και να τα πεις με τον/την σύντροφό σου.

Είναι μια γνώριμη εικόνα που σίγουρα είτε ηθελημένα είτε άθελά μας δεν είναι μακριά από εμάς. Τα κινητά έχουν γίνει σαφέστατα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας και είναι χρήσιμα για κάθε μας στιγμή. Ωστόσο, ταυτόχρονα έχουν γίνει και ένας τρόπος αποξένωσής μας από τον σύντροφό μας. Μάλιστα, αυτή η συμπεριφορά που είναι τόσο διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια, έχει πλέον και τον δικό της ορισμό. Λέγεται phubbing και ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε σοβαρά μαζί της.



Young family spending time together in cozy cafe and phubbing