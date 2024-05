Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμμετείχε στη τελική φάση του 47ου Παγκόσμιου Διαγωνισμού Προγραμματισμού ICPC στο Λούξορ της Αιγύπτου

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμμετείχε στη τελική φάση του 47ου Παγκόσμιου Διαγωνισμού Προγραμματισμού Κολεγίων (International Collegiate Programming Contest – ICPC) που πραγματοποιήθηκε στο Λούξορ της Αιγύπτου στις 18 Απριλίου 2024.

Το ICPC είναι ένας ετήσιος πολυεπίπεδος, ομαδικός διαγωνισμός προγραμματισμού στον οποίο συμμετέχουν πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Θεωρείται η μεγαλύτερη διοργάνωση στο είδος της και προσελκύει το ενδιαφέρων όλων των μεγάλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 50.000 φοιτητές από περισσότερα από 3.000 πανεπιστήμια από 111 χώρες συμμετέχουν μέσω τοπικών και περιφερειακών διαγωνισμών για να εξασφαλίσουν μια θέση στους παγκόσμιους τελικούς. Η φετινή διοργάνωση περιελάμβανε περισσότερους από 400 προκριματικούς διαγωνισμούς, γεγονός που αποδεικνύει την εκτεταμένη κλίμακα και το ανταγωνιστικό πνεύμα του διαγωνισμού.

Υπερήφανα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος κατέλαβε την 79η θέση, ξεπερνώντας μάλιστα αρκετά παγκοσμίως αναγνωρισμένα ιδρύματα, όπως το National University of Singapore (νούμερο 19 στην παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων σύμφωνα με το Times Higher Education και νούμερο 3 στη κατάταξη Ασιατικών πανεπιστημίων), το American University of Beirut (το οποίο κατατάσσεται ανάμεσα στα 501-600 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως), και το University of Maryland (το οποίο κατέχει την θέση 114 στην παγκόσμια κατάταξη). Στο διαγωνισμό συμμετείχαν καταξιωμένα ιδρύματα όπως το Massachusetts Institute of Technology (MIT), το οποίο κατέλαβε την 26η θέση, το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, που κατέλαβε την 32η θέση, και το ETH Ζυρίχης την 35η θέση. Η παρουσία αυτών των κορυφαίων πανεπιστημίων υπογραμμίζει το εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στη διοργάνωση.

Τις πέντε πρώτες θέσεις εξασφάλισαν μερικά από τα κορυφαία ταλέντα του προγραμματισμού στον κόσμο από ιδρύματα όπως το National Research University Higher School of Economics, Peking University, Moscow Institute of Physics and Technology, Harbour.Space University – Barcelona Campus, και το Tsinghua University.

Η εξασφάλιση συμμετοχής στην τελική φάση και η αξιέπαινη κατάταξη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον υπογραμμίζει τη δέσμευσή του στην αριστεία στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής και αναλυτικής σκέψης στους φοιτητών του. Αναδεικνύει επίσης τις δυνατότητες των κυπριακών πανεπιστημίων να ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο, ενθαρρύνοντας και άλλα ιδρύματα στην Κύπρο να επιδιώξουν παρόμοια επιτεύγματα.

Η αποστολή αποτελείτο από τους Chuckin Nikolai, Filippov Stepan, Vaskin Vsevolod, τον προπονητή τους Pavel Marvin και τον Πρόεδρο του Τμήματος Πληροφορικής και Αντιπρύτανη έρευνας και καινοτομίας, Σάββα Χατζηχριστοφή.

Σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στους τελικούς, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμμετείχε στη διαδικασία υποβολής προσφορών για τη φιλοξενία του ευρωπαϊκού τμήματος του ICPC, γνωστού ως ICPC Europe, στην Κύπρο το 2026, το οποίο λειτουργεί ως προκριματική φάση για τα τελικά της διοργάνωσης. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να φέρει το διαγωνισμό σε κυπριακό έδαφος, ενισχύοντας το προφίλ της χώρας στους διεθνείς ακαδημαϊκούς κύκλους. Η αποστολή του πανεπιστημίου ενισχύθηκε περαιτέρω από την παρουσία του κ. Δημήτρη Σκουρίδη, Επικεφαλής Επιστήμονα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η υποστήριξη του οποίου υπογράμμισε την εθνική σημασία αυτής της προσπάθειας.