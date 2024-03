Η XM κατέκτησε την πρώτη θέση στα Best Workplaces for Women Κύπρου

Η ανάδειξη της XM στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα για τις γυναίκες στην Κύπρο έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης βράβευσής της ως Best Workplace™ Κύπρου, στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, κατακτώντας την πρώτη θέση για τρίτη συνεχή χρονιά.

28, Μαρτίου, 2024 - Μια ακόμη σημαντική διάκριση που επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευση της XM στην ευημερία και την εξέλιξη των ανθρώπων της απέσπασε η εταιρεία στον νέο θεσμό του Great Place To Work® Cyprus, Best Workplaces™ for Women. Η ανάδειξη της XM στην κορυφή της λίστας με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα για τις γυναίκες στην Κύπρο έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης βράβευσής της ως Best Workplace™ Κύπρου, στην κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων, κατακτώντας την πρώτη θέση για τρίτη συνεχή χρονιά.

Σε μια εποχή που το ζήτημα της εκπροσώπησης των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων και ηγετικούς ρόλους στις επιχειρήσεις παραμένει επίκαιρο και κρίσιμο, η XM αποδεικνύει ότι διαθέτει μια βαθιά εμπεδωμένη συμπεριληπτική εταιρική κουλτούρα. Με όχημα τις αξίες της, Big. Fair. Human., προσφέρει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης και ανέλιξης, καθώς και απόλυτα ισότιμη αξιολόγηση και επιβράβευση σε όλα τα μέλη της ομάδας της, προκειμένου να εξελιχθούν, να αναδείξουν τα μοναδικά τους ταλέντα και να ισορροπήσουν με επιτυχία τους πολλαπλούς ρόλους τους, στην εργασία και την προσωπική τους ζωή.

Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται από στοχευμένες πρωτοβουλίες ενδυνάμωσης των γυναικών εργαζομένων της XM, μέσα από προγράμματα coaching και mentoring για την ανέλιξή τους σε θέσεις ευθύνης, δράσεις για την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας και πρόληψης, επιμορφωτικά σεμινάρια και ομιλίες σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και γυναίκες στελέχη του χώρου, και ένα σύγχρονο και ευέλικτο μοντέλο εργασίας, μεταξύ άλλων. Η αποτελεσματικότητα των πρακτικών ενδυνάμωσης που ακολουθεί η XM αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών σε mid-level και ανώτερες διοικητικές θέσεις ανέρχεται στο 40%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε διευθυντικές θέσεις ανέρχεται στο 25%.

Η Μαρία Χατζηπαντελή, Group Chief People & Culture Officer της XM, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι για τη διάκρισή μας ως το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες στην Κύπρο. Η ανάδειξή μας στη πρώτη θέση της λίστας του θεσμού Best Workplaces™ for Women την πρώτη χρονιά διεξαγωγής του στην Κύπρο έρχεται να επισφραγίσει τον σκοπό της XM, που είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος για το οποίο οι άνθρωποί μας νιώθουν υπερήφανοι, όσο και εμείς για αυτούς, υγιείς και παραγωγικοί σε όλες τις θέσεις και ρόλους. Η παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις στην XM αποτελεί για εμάς έναν πόλο ενδυνάμωσης και κινητήριο μοχλό της καινοτομίας μας. Θα συνεχίσουμε να διασφαλίζουμε ότι οι όλοι οι άνθρωποί μας, ανεξάρτητα από το φύλο τους, έχουν τον χώρο και τα εφόδια που χρειάζονται για να εκφράζονται, να αναδεικνύουν τα ταλέντα τους, να διεκδικούν με περισσότερο σθένος και να προοδεύουν».