Όσκαρ 2024: Θρίαμβος του «Οπενχάιμερ» με 7 Όσκαρ – Στα 4 το «Poor Things» του Λάνθιμου

Επτά Όσκαρ για το magnum opus του Νόλαν, ανάμεσα τους αυτά της Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ και Β’ Ανδρικού Ρόλου. H Έμα Στόουν έκανε την έκπληξη και κέρδισε την Λίλι Γκλάντστοουν στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου

Αν και παρουσίαζε ο Τζίμι Κίμελ, σε βάρδια του οποίου είχαμε το αλησμόνητο μπέρδεμα με το La La Land και το Moonlight, δεν είχαμε κάποιο απρόοπτο στην 96η απονομή των Όσκαρ.

Την παράσταση έκλεψε ο Μέσι, ο απίθανος σκύλος που έδωσε την ερμηνεία της χρονιάς στην Ανατομία μας Πτώσης, τον οποίο είδαμε και να χειροκροτεί κατά τη διάρκεια της τελετής. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η νίκη της Έμα Στόουν στον Α’ Γυναικείο Ρόλο, καθώς οι περισσότεροι οσκαρικοί αναλυτές και στοιχηματικοί πράκτορες έδιναν ως φαβορί την Λίλι Γκλάντστοουν.

Μεγάλος θριαμβευτής ήταν ο Οπενχάιμερ, το magnum opus του Κρίστοφερ Νόλαν, ένα biopic γυρισμένο σαν ταινία δράσης, μια ταινία που εξελίσσει την προβληματική του Interstellar – αφού ο εκεί ο Νόλαν κατέληξε ότι ο Θεός ταυτίζεται με την Επιστήμη, εδώ διερωτάται τι είδους Θεό θέλουμε και απαντά εμφατικά με ένα αξέχαστο, προειδοποιητικό φινάλε. Η ταινία ισοφάρισε τα 7 Όσκαρ του περσινού νικητή Everything Everywhere All at Once. Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Σκηνοθεσίας, ο Βρετανός σκηνοθέτης αγκάλιασε τον ήρωά του Στίβεν Σπίλμπεργκ, που παρουσίασε την κατηγορία. Στον ευχαριστήριο λόγο του κοίταζε συνέχεια το αγαλματίδιο, σαν να μην πίστευε ότι το κέρδισε.

Στα τέσσερα Όσκαρ σταμάτησε το κοντέρ για το Poor Things, το οποίο κατατρόπωσε την Barbie στις κατηγορίες του Σχεδιασμού Παραγωγής και Κοστουμιών. Φαίνεται ότι στα μέλη της Ακαδημίας μέτρησε κατά της ταινίας της Γκρέτα Γκέργουιγκ το γεγονός ότι η δουλειά τους βασίστηκε κατά ένα ποσοστό σε προϋπάρχοντα σχέδια από τη σειρά παιχνιδιών. Το βραβείο Κοστουμιών παρέδωσε ένας γυμνός Τζον Σένα, ο οποίος επισήμανε χαριτολογώντας ότι τα κοστούμια είναι πολύ σημαντικά. Η ταινία πήρε κι ένα τρίτο «τεχνικό» Όσκαρ ήταν στην κατηγορία του Μακιγιάζ. Η εισπρακτική επιτυχία της Γκρέτα Γκέργουιγκ βολεύτηκε με το (δίκαιο) Όσκαρ Τραγουδιού, το δεύτερο για την Μπίλι Άιλις και τον Φινέας Ο’ Κόνελ μετά το No Time to Die.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν παραλαμβάνει το βραβείο σκηνοθεσίας για την ταινία Oppenheimer.

To Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου πήγε στον Κίλιαν Μέρφι. Ήταν το πρόσωπο της ταινίας, έδωσε και μια ερμηνεία λιγότερο εφετζίδικη από αυτές που βραβεύει η Ακαδημία συνήθως – μπράβο στα μέλη της. Ήταν σύντομος στον ευχαριστήριο λόγο του, ήταν και κύριος, υποβάλλοντας τα σέβη του σε όλους τους συνυποψήφιούς του. Το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, όπως αναφέραμε, πήγε στην Έμα Στόουν. Η Στόουν έχει πια Δύο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και ο Γιώργος Λάνθιμος «δίνει» για δεύτερη φορά το βραβείο της κατηγορίας στην πρωταγωνίστριά του. Θυμίζουμε ότι πριν λίγα χρόνια είχε κερδίσει και η Ολίβια Κόλμαν Όσκαρ για το Favorite.

H Έμα Στόουν παραλαμβάνει το βραβείο του Α' γυναικείου ρόλου.

O Ρόμπερτ Ντάουνι Jr. σήκωσε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον μακιαβελικό Λούις Στρος του Οπενχάιμερ, με τον Σαμ Ρόκγουελ να τον προσφωνεί αναφέροντας ότι υπάρχουν ηθοποιοί και υπάρχουν και ηθοποιοί που παραμένουν εντός χαρακτήρα μέχρι το commentary του DVD, παραπέμποντας σε ένα χαρακτηριστικό αστείο του Tropic Thunder. Ο ηθοποιός ευχαρίστησε την κακή παιδική του ηλικία και την Ακαδημία – με αυτή τη σειρά. Το Όσκαρ Β’Γυναικείου Ρόλου παρέλαβε με δάκρυα στα μάτια η Ντε’Βάιν Τζόι Ράντολφ, που λειτούργησε σαν εξισορροπητικός παράγοντας ανάμεσα στους χαρακτήρες των Τζιαμάτι και Ντομινίκ Σέσσα στο Holdovers - ο ορισμός της «υποστηρικτικής» ερμηνείας.

Στα Σενάρια, το Πρωτότυπο κέρδισε η Ανατομία μιας Πτώσης της Ζιστίν Τριέ, που ενθουσίασε (και) το ελληνικό κοινό, έχοντας κόψει 63 χιλιάδες εισιτήρια μέχρι στιγμής. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την άνοδο των νικητών στη σκηνή, η ορχήστρα έπαιζε ένα cover του P.I.M.P, όπως στην ταινία. Στο Διασκευασμένο Σενάριο έφυγε νικητής το American Fiction, όπως πριν από μερικές εβδομάδες στα βραβεία BAFTA.

Στη Διεθνή Ταινία δεν περίμενε κανείς να κερδίσει κάποιος άλλος υποψήφιος από τη Ζώνη Ενδιαφέροντος, μια δημιουργία που θα συζητάμε για χρόνια, η οποία πήρε κι ένα δεύτερο Όσκαρ στην Κατηγορία του Ήχου. Ανέλπιστο, πλην δικαιολογημένο – η μισή ταινία κρύβεται στον ηχητικό σχεδιασμό. Στην κατηγορία του Καλύτερου Animation το παραληρηματικό, εκθαμβωτικό ρέκβιεμ του Χαγιάο Μιγιαζάκι Το Αγόρι και ο Ερωδιός κατατρόπωσε την ψυχεδέλεια του Spiderman: Across the Universe.

To Όσκαρ Οπτικών Εφέ παρέλαβαν οι τεχνικοί του Godzilla Minus One, με τους χειροποιήτους Γκοτζίλα τους ανά χείρας και πασχίζοντας να διαβάσουν τον λόγο τους στα αγγλικά από το χαρτί – ένα πραγματικά πολύ χαριτωμένο στιγμιότυπο. Το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ πήγε στο συγκλονιστικό 20 Μέρες στη Μαριούπολη, με τον δημιουργό του να εύχεται να μην χρειαζόταν να είχε κάνει αυτή την ταινία. Το πρώτο του Όσκαρ πήρε και ο Γουές Άντερσον για το Wonderful Story of Henry Sugar –όνομα και πράγμα- στην κατηγορία του Live Action Μικρού Μήκους, μα δεν καταδέχθηκε να το παραλάβει αυτοπροσώπως.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

Οπενχάιμερ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Κρίστοφερ Νόλαν, Οπενχάιμερ

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Κίλιαν Μέρφι, Οπενχάιμερ

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Έμα Στόουν, Poor Things

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ., Οπενχάιμερ

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ντε'Βάιν Τζόι Ράντολφ, Τα Παιδιά του Χειμώνα

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Ανατομία μιας Πτώσης

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

American Fiction

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Ζώνη Ενδιαφέροντος

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Οπενχάιμερ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

Οπενχάιμερ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ / ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Οπενχάιμερ

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

What Was I Made For (από την ταινία Barbie)

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΧΟΣ

Ζώνη Ενδιαφέροντος

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΦΕ

Godzilla Minus One

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το Αγόρι και ο Ερωδιός

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

20 Μέρες στη Μαριούπολη

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The Last Repair Shop

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The Wonderful Story of Henry Sugar

