Celine Dion: Πρώτη δημόσια εμφάνιση έπειτα από 3,5 χρόνια - Πήγε σε αγώνα χόκεϊ

Την πρώτη της δημόσια εμφάνισή έκανε η Σελίν Ντιόν (Celine Dion), έπειτα από 3,5 χρόνια. Η τραγουδίστρια εθεάθη σ' έναν αγώνα χόκεϊ στην T-Mobile Arena μεταξύ των Vegas Golden Knights και της ομάδας της πατρίδας της, των Montreal Canadiens, ενώ παράλληλα συνεχίζει να παλεύει με το σύνδρομο του δυσκίνητου ανθρώπου.

«Μια υπέροχη επίσκεψη στο παιχνίδι μας στο Λας Βέγκας χθες» έγραψε η αντιπρόεδρος επικοινωνίας του Μόντρεαλ για το χόκεϊ, Chantal Machabee, μαζί με φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram. «Σε ευχαριστούμε Σελίν Ντιόν για τη γενναιοδωρία σου. Όλη η ομάδα ήταν πολύ χαρούμενη που γνώρισε εσένα και την οικογένειά σου».

Όπως θα παρακολουθήσετε στο βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, η τραγουδίστρια έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετη, ενώ ήταν αρκετά επικοινωνιακή με όσους βρίσκονταν εκεί.

