Ο Harrison Ford πρωταγωνιστεί στη διαφήμιση της Jeep στο Super Bowl

Ο γνωστός ηθοποιός Harrison Ford ήταν ο πρωταγωνιστής της διαφήμισης της Jeep που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl, του μεγαλύτερου αθλητικού event στις ΗΠΑ, την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου. Το διαφημιστικό σποτ με τίτλο “Owner’s Manual” («Το Εγχειρίδιο του Ιδιοκτήτη») είχε τη μορφή μιας μικρής, δίλεπτης ταινίας και κρατήθηκε μυστικό μέχρι την προβολή του. Η Stellantis ήταν η μόνη αυτοκινητοβιομηχανία που πρόβαλε διαφημίσεις στη φετινή μεγάλη αθλητική διοργάνωση, με εκπροσώπηση από τις θυγατρικές μάρκες, Jeep και Ram. Το διαφημιστικό σποτ “Owner’s Manual” έφερε την υπογραφή του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη James Mangold που βρίσκεται πίσω από εμβληματικές ταινίες ("A Complete Unknown", "Ford v Ferrari", "Indiana Jones and the Dial of Destiny", "The Wolverine").

Η διαφήμιση της Jeep, που συγκέντρωσε εγκωμιαστικά σχόλια για την οικεία και στοχαστική αφήγησή της, ήταν παραγωγής της Minted Content σε συνεργασία με το όμιλο Stellantis, και αποτέλεσε το επιστέγασμα της συνεργασίας μεταξύ του Harrison Ford, του James Mangold και του παγκόσμιου επικεφαλής μάρκετινγκ της Stellantis, Olivier Francois, ο οποίος είναι βραβευμένος με Emmy και μέλος του Advertising Hall of Fame.

Στην ταινία, ο 82χρονος σήμερα Harrison Ford αφηγείται ότι σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα, οι άνθρωποι δεν διαθέτουν «εγχειρίδιο χρήσης» για να καθοδηγήσει τις αποφάσεις τους. «Διαλέξτε αυτό που σας κάνει ευτυχισμένους. Οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, η δουλειά μου με κάνουν ευτυχισμένο. Αυτό το Jeep (Wrangler 4xe) με κάνει ευτυχισμένο... ακόμα κι αν το όνομά μου είναι Ford. Αυτό είναι το δικό μου εγχειρίδιο χρήσης. Βγείτε έξω. Γράψτε το δικό σας», αναφέρει ο Φορντ στην ταινία.

Το “Owner’s Manual” πλαισιώθηκε από την πρωτότυπη μουσική “Go Anywhere”, γραμμένη και ερμηνευμένη από τον Nathaniel Murphy της Sony Music Publishing, ειδικά για το δίλεπτο φιλμ της Jeep. Παράλληλα, η Jeep συνεχίζει να επεκτείνει την γκάμα της, προσφέροντας τα εμβληματικά 4x4 μοντέλα της με διάφορες επιλογές κινητήρων, που ικανοποιούν ένα μεγάλο φάσμα αναγκών. Ήδη το πρώτο παγκόσμιο αμιγώς ηλεκτρικό της όχημα, Jeep Wagoneer S, κυκλοφορεί στις πιστοποιημένες αντιπροσωπείες “Jeep EV” στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Επίσης, η μάρκα ανακοίνωσε την ειδική έκδοση Wrangler 4xe Willys '41 (2025), προς τιμήν του θρυλικού οχήματος Willys MB του 1941, ενώ το Jeep Wrangler 4xe παραμένει το πρώτο σε πωλήσεις plug-in hybrid μοντέλο στην Αμερική.

«Μαζί με τον Harrison Ford και τον υποψήφιο για Όσκαρ σκηνοθέτη James Mangold, εργαστήκαμε στενά για τη δημιουργία μιας οικείας ταινίας που ξεχωρίζει για τη λιτή και ήσυχη φύση της. Πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που περιμένουν οι θεατές από τις διαφημίσεις του Super Bowl, αλλά απόλυτα συνεπές με πολλές από τις ταινίες που έχουμε δημιουργήσει για αυτό το γεγονός όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Olivier Francois, παγκόσμιος επικεφαλής μάρκετινγκ της Stellantis.

Η Jeep αντιπροσωπεύεται στην κυπριακή αγορά από την εταιρεία CiC Automasters και μπορείτε να δείτε και να οδηγήσετε το εμβληματικό Jeep Wrangler στους εκθεσιακούς της χώρους σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα.

Δείτε το δίλεπτο βίντεο της Jeep εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=cDn_uFEXGXk