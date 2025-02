Η μεγάλη αναμονή τελείωσε! Στην Κύπρο το νέο RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC – CAR OF THE YEAR 2025.

Το ειδικά διαμορφωμένο Showcase του Ομίλου φιλοξένησε αυτή τη σημαντική εκδήλωση, αναδεικνύοντας το μοναδικό μοντέλο που σηματοδοτεί την ιστορία του brand στην παγκόσμια αγορά.

R5volution is Back!

Το Renault 5 επιστρέφει – και είναι πιο συναρπαστικό από ποτέ! Το νέο Renault 5 E-Tech Electric, το εμβληματικό μοντέλο που επαναπροσδιορίζει την ηλεκτροκίνηση, έφτασε επιτέλους στην Κύπρο. Με τον πολύτιμο τίτλο του «Car of the Year 2025», έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα, αφού συνδυάζει την κληρονομιά του εμβληματικού R5 με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες.

Ο Όμιλος Πηλακούτα παρουσίασε το μοντέλο την Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου, σε μια αποκλειστική εκδήλωση για εκπροσώπους των ΜΜΕ. Το ειδικά διαμορφωμένο Showcase του Ομίλου φιλοξένησε αυτή τη σημαντική εκδήλωση, αναδεικνύοντας το μοναδικό μοντέλο που σηματοδοτεί την ιστορία του brand στην παγκόσμια αγορά.

Οι καλεσμένοι βρέθηκαν κοντά τόσο στο ιστορικό ρετρό R5 που άφησε εποχή αλλά και στο ολοκαίνουργιο Renault 5 E-Tech Electric που ήρθε για να το διαδεχτεί και να γράψει τη δική του ιστορία. Η ατμόσφαιρα της βραδιάς ήταν μαγευτική ενισχύοντας την εμπειρία όσων παρευρέθηκαν. Η μουσική – retro pop/funk και funky disco που γέμισε την όμορφη βραδιά αποτύπωσε με τον καλύτερο τρόπο το ταξίδι στον χρόνο του επαναστατικού αυτού μοντέλου. Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ ενημερώθηκαν για όλα όσα αφορούν το Renault 5 E-Tech Electric που διαθέτει το θρυλικό DNA του Renault 5 αλλά και την τελευταία λέξη της ηλεκτροκίνησης. Με τη γοητεία του παρελθόντος και τις τεχνολογίες του μέλλοντος το συναρπαστικό αυτό μοντέλο έρχεται γεμάτο καινοτομίες.

Η σχεδίασή του είναι μια μοντέρνα εκδοχή του κλασικού μοντέλου, με τις χαρακτηριστικές γραμμές, τα εμβληματικά φώτα, φουτουριστικές λεπτομέρειες, δυναμική αισθητική και την οδηγική ικανοποίηση και διασκέδαση που συνοδεύει κάθε Renault 5. Με ευρύχωρο εσωτερικό, υψηλής ποιότητας υλικά, τελευταίας γενιάς ηλεκτρικό κινητήρα, μικτή αυτονομία 400KΜ, γρήγορη φόρτιση, τεχνολογικά προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού, ενσωματωμένη μονάδα τεχνητής νοημοσύνης και πολλά ακόμα, το Renault 5 E-Tech Electric δείχνει το δρόμο προς το μέλλον.

Αυτό που κάνει το Renault 5 E-Tech Electric να ξεχωρίζει σε σχέση με κάθε άλλο είναι η διαχρονικότητά του: Το απίστευτο αυτό μοντέλο παρέμεινε στην παραγωγή για 24 χρόνια, έως το 1996, με πάνω από 5,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Το Renault 5 αποτέλεσε μάλιστα βάση για πολλά μελλοντικά μοντέλα της Renault, λόγω της πρωτοποριακής του φιλοσοφίας.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Στάλω Πηλακούτα, Head of Business Strategy, του Ομίλου, « Το νέο Renault 5 Ε-Tech Electric φέρνει μαζί του όλη τη γοητεία του παρελθόντος, αλλά με μια πλήρως σύγχρονη πνοή. Και μόνο τυχαίο δεν είναι ότι πρόσφατα κατέκτησε την πολυπόθητη διάκριση Car of the Year 2025!».

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα κάνουν τις παραγγελίες τους από τώρα για να αποκτήσουν το νέο πρωτοποριακό Renault 5 E-Tech Electric το οποίο είναι διαθέσιμο στην απίστευτη τιμή των 18.900€ για τους δικαιούχους της κρατικής επιδότησης.