Δεκαετίες καινοτομίας και επιτυχίας για τα εμπορικά της Mercedes-Benz

Η αξιοπιστία, η πρακτικότητα και η κορυφαία τεχνολογία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της εμπορικής γκάμας της Mercedes-Benz. Γι’ αυτό το λόγο τα εμπορικά του Γερμανού κατασκευαστή βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων κάθε επαγγελματία. Μια σειρά από σημαντικές επετείους γιορτάζουν φέτος τα βαν της Mercedes, τα οποία εδώ και δεκαετίες έχουν αποτελέσει πιστό σύντροφο για πλήθος εταιριών από ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

Πριν από 55 χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 1969, πέρασε τη γραμμή συναρμολόγησης στη Βρέμη, το πρώτο ελαφρύ επαγγελματικό όχημα Hanomag-Henschel. Την ίδια ώρα η Daimler-Benz απέκτησε το 51% της Hanomag-Henschel και με αυτό τον τρόπο λάνσαρε τα οχήματα υπό την ονομασία Mercedes-Benz L 306. Λίγους μήνες αργότερα, η Daimler-Benz εξαγόρασε και τις υπόλοιπες μετοχές της εταιρίας, συνεχίζοντας την παραγωγή του L 306 έως το 1977, όταν και παρουσιάστηκε η σειρά βαν Τ1/ΤΝ.

Στις 19 Ιουλίου του 1984, στο εργοστάσιο της Βρέμης παρήχθη το υπ’ αριθμόν 290.958 και τελευταίο βαν της σειράς T1/TN. Αυτό σήμανε το τέλος της κατασκευής βαν από τη Mercedes στη Βρέμη, με όλη την παραγωγή να μεταφέρεται στο Ντίσελντορφ, όπου συναρμολογούνταν το Τ1/ΤΝ νωρίτερα μέχρι το 1980. Μέχρι το 1995, στο εργοστάσιο του Ντίσελντορφ κατασκευάστηκαν σχεδόν 660.000 επιπλέον βαν της σειράς.

Πριν από 35 χρόνια, το 1989, το Τ1/ΤΝ υποβλήθηκε σε μια εκτενή ανανέωση, με τους μηχανικούς να επικεντρώνονται στο τρίπτυχο «αύξηση της ισχύος, υψηλότερη ταχύτητα και χαμηλότερες εκπομπές ρύπων». Σε αισθητικό επίπεδο, οι αλλαγές περιλάμβαναν επένδυση στις κολώνες των μπροστινών παραθύρων στις εκδόσεις με την υψηλή οροφή, αλλά και νέας σχεδίασης προφυλακτήρα. Πρόκειται για επεμβάσεις που συνέδραμαν στη βελτίωση της αεροδυναμικής κατά 25%, με σημαντικό όφελος στην κατανάλωση καυσίμου. Η επιτυχία του T1/TN σε πολλούς κλάδους οφειλόταν κυρίως στην ευχρηστία του, μεταξύ άλλων χάρη στις πλευρικές συρόμενες, αλλά και τις πίσω πόρτες (με γωνίες ανοίγματος: 90°, 180° ή 270°), οι οποίες ήταν προσαρμοσμένες στο μέγεθος της ευρωπαϊκής παλέτας. Προσφέρθηκαν συνολικά 252 παραλλαγές.

