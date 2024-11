Το Nissan Townstar απέσπασε τον τίτλο του “Compact Van of the Year”

Διπλή επιτυχία για το Nissan Townstar στα βραβεία “What Van?” για το 2024, κυριαρχώντας σε δύο επιμέρους κατηγορίες. Aπέσπασε τον τίτλο του “Compact Van of the Year”, ενώ η ηλεκτρική εκδοχή του ανακηρύχθηκε “Electric Van of the Year”, με το μοντέλο της Nissan να επικρατεί σε δύο κατηγορίες που συγκεντρώνουν έντονο ανταγωνισμό.

Ως αντικαταστάτης του επιτυχημένου e-NV200, το Townstar, από το λανσάρισμά του στις αγορές, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλές. Διατίθεται τόσο ως βενζινοκίνητο όσο και ως αμιγώς ηλεκτρικό, έχοντας εξελιχθεί για να ανταποκρίνεται στις επιχειρήσεις του μέλλοντος και να επιταχύνει τη μετάβαση της Nissan στην ηλεκτροκίνηση.

Σε επίπεδο μεταφορικών ικανοτήτων, ο ωφέλιμος όγκος φόρτωσης ανέρχεται σε 3,3 κυβικά μέτρα στην έκδοση αμαξώματος L1 και 4,3 κ.μ. στην L2, με το μέγιστο ωφέλιμο φορτίο να φτάνει τα 770 κιλά και την ικανότητα ρυμούλκησης τον 1,5 τόνο.

το Townstar EV διαθέτει έναν προηγμένο ηλεκτρικό κινητήρα, βελτιστοποιημένο με τεχνολογία «έξυπνης» διαχείρισης ενέργειας και θερμικής ψυξής της μπαταρίας, που συνδράμει στην επίτευξη αυτονομίας 300 χλμ. στον μεικτό κύκλο. Όταν το βαν κινείται αποκλειστικά εντός της πόλης μπορεί να διανύσει με μια φόρτιση εώς και 430 χλμ., με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται στα πιο ικανά και ευέλικτα επαγγελματικά βαν της αγοράς.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 45 kWh που μπορεί να δεχθεί φόρτιση AC (έως 22 kW) και DC (έως 80 kW), με την τελευταία να επιτρέπει τον ανεφοδιασμό από το 15 στο 80% σε 37 λεπτά.

Το Nissan Townstar επωφελείται από εγγύηση πέντε ετών ή 160.000 χλμ. και αντίστοιχης διάρκειας οδική βοήθεια, ενώ στην ηλεκτρική έκδοση η εγγύηση της μπαταρίας φτάνει τα 8 έτη (ή 160.000 χλμ.).