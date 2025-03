• Αποτελεί είδηση στην Ιταλία όταν ένα τρένο φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του. Και όμως! Στις 8 Νοεμβρίου ‘24, ένα τρένο αναχώρησε από τη Ρώμη και έφτασε στη Γένοβα -μια διαδρομή 6 ωρών- ακριβώς στην ώρα του! Πώς τα κατάφερε; Απλά αναχώρησε 50 λεπτά… πριν το προγραμματισμένο ωράριο, αφήνοντας τους επιβάτες που είχαν αγοράσει εισιτήριο στα κρύα του λουτρού, άλλως «χάσκοντα»! Αναγκαστικά, επιβιβάστηκαν στο επόμενο τρένο μετά από 3 ώρες και έφτασαν στη Γένοβα με… επιπρόσθετα 50 λεπτά καθυστέρηση! This is… Italy!

• Υπόψη όσων προτίθενται να ταξιδέψουν στην Ιταλία: Τα φώτα τροχαίας στο Μιλάνο είναι νόμος -στο κόκκινο σταματάς. Τελεία! Κατεβαίνοντας νότια, στη Ρώμη, αυτά εκλαμβάνονται σαν μια… φιλική παραίνεση, τύπου «θα το εκτιμούσαμε αν είχατε την καλοσύνη να σταματήσετε στο κόκκινο»!! Πηγαίνοντας ακόμα πιο νότια, στη Νάπολη, τα φώτα τροχαίας αποτελούν απλά μέρος της… διακόσμησης των Χριστουγέννων!!!

• Στους πρόποδες της οροσειράς Monte Calvario, στην Καλαβρία της νότιας Ιταλίας, βρίσκεται το χωριό… Pentedattilo! Πήρε το όνομά του από έναν γιγάντιο βράχο σε σχήμα ανθρώπινης παλάμης με «pente dattili» (πέντε δάχτυλα)! Σας θυμίζει κάτι αυτό;! Το Pentedattilo ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα. Το 1783 καταστράφηκε από σεισμό, αλλά από το 1980 άρχισε η αναπαλαίωσή του. Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στους Santi Corifei (Κορυφαίους Αγίους) Pietro e Paolo. Μεταξύ των εκδηλώσεων που ζωντανεύουν την κοινότητα είναι το φεστιβάλ μουσικής Paleariza (Παλαιά ρίζα), καθώς και το Pentedattilo Film Festival. Οι ελληνικές ορολογίες δεν πρέπει να ξενίζουν αφού σε χωριά της Καλαβρίας, της γειτονικής Απουλίας και της Σικελίας, κατοικούν οι Grecani -εναπομείναντες πληθυσμοί των ελληνικών αποικιών της Μεγάλης Ελλάδας (Magna Graecia).

• Διαβάστε τις εντυπώσεις από τη Νέα Υόρκη ενός Ιταλού τουρίστα (συστήνεται να διαβαστεί μεγαλόφωνα, με… ιταλική προφορά!). One day ima gonna to New York in a bigga hotel. Ina morning I go down to eat breakfast. I tella waitress I wanna two pissis toast. She brings me only one piss. I tella her I want two piss. She say go to the toilet. I say you no understand. I wanna to piss onna my plate. She say you better not piss onna plate, you sonna ma bitch. I don't even know the lady and she call me sonna ma bitch. Later I go to eat at a bigga restaurant. The waitress brings me a spoon and knife but no fock. I tella her I wanna fock. She tell me everyone wanna fock. I tella her you no understand. I wanna fock on the table. She say you better not fock on the table, you sonna ma bitch. I don't even know the lady and she call me sonna ma bitch. So I go back to my room inna hotel and there is no shits on my bed. Call the manager and tella him I wanna shit on my bed. He tell me to go to the toilet. I say you no understand. I wanna shit on my bed. He say you better not shit onna bed, you sonna ma bitch. I don't even know the man and he call me sonna ma bitch. I go to the checkout and the man at the desk say: «Peace on you». I say piss on you too, you sonna ma bitch, I gonna back to Italy!

• Μιας και βρισκόμαστε παραμονές πρωταπριλιάς, ένα ντοκιμαντέρ του BBC, γυρισμένο το 1957 στο ιταλόφωνο καντόνι του Ticino της Ελβετίας, θεωρείται το πιο πετυχημένο πρωταπριλιάτικο ψέμα. Στην ταινία, μια οικογένεια μαζεύει τα ώριμα σπαγγέτι από τα… σπαγγετόδεντρα, τα βάζει σε καλάθια και στη συνέχεια τα απλώνει στον ήλιο… να στεγνώσουν! Πολλοί τηλεθεατές μάλιστα τηλεφωνούσαν στο BBC ζητώντας πληροφορίες από πού να προμηθευτούν δενδρύλλια σπαγγετόδεντρων ώστε να τα… καλλιεργήσουν στον κήπο τους! Αναζητήστε το βίντεο στην Google («BBC spaghetti documentary 1957»). Μια σκέτη απόλαυση!