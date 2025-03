Επιβραβεύοντας τους κομιστές της μίζας

Δέκα χρόνια μετά τo σκάνδαλο του ΣΑΠΑ παραμένουν ατιμώρητοι αυτοί που μοίρασαν τις μίζες. Δεν διώχθηκαν ποινικά, ούτε πειθαρχικά, από τα εποπτικά τους όργανα. Αντίθετα, η Πολιτεία τούς επιβραβεύει, κιόλας, με την ανάθεση μεγάλων δημόσιων έργων

Ο πρώην δήμαρχος Πάφου, Σάββας Βέργας, με πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστήριξε ότι ομολόγησε για τις μίζες του ΣΑΠΑ και συνεργάστηκε με την Αστυνομία προτού αποφασιστεί στη Νομική Υπηρεσία επί Κώστα Κληρίδη να μετατραπούν από κατηγορούμενοι σε μάρτυρες κατηγορίας οι εργολάβοι που μοίραζαν τις μίζες. Εύλογα, λοιπόν, ο Βέργας και μαζί του όλοι εμείς διερωτώμαστε γιατί εξαιρέθηκαν από τα κατηγορητήρια οι εργολάβοι εφόσον ο Βέργας τα είπε με το «νι » και με το «σίγμα» όλα όσα γνώριζε στους ανακριτές.

Οι μίζες που εντοπίστηκαν σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς ανέρχονται στο €1 εκατ. και τις μοίρασαν στον Σάββα Βέργα και στην παρέα του οι ακόλουθες εργοληπτικές εταιρείες:

Κοινοπραξία Loizos Iordanous Constructions ltd - Χ.Π.Θ Αλεξάνδου.

Κοινοπραξία Medcon Construction Ltd - General Construction Company Ltd (GCC Ltd).

Nemesis Constructing Public Company.

Envitec S.A.

ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ.

Iacovou Bros.

Επειδή οι διευθυντές-ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί των πιο πάνω εταιρειών κατέθεσαν ως μάρτυρες κατηγορίας δεν διώχθηκαν ποινικά. Με διάφορα κόλπα των δικηγόρων τους κατάφεραν να γλυτώσουν και τις πειθαρχικές ποινές. Πώς; Ροκάνιζαν τον χρόνο οι δικηγόροι μέχρι που πέτυχαν τη διακοπή των πειθαρχικών διαδικασιών, οκτώ χρόνια μετά, με το επιχείρημα ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα των πελατών τους. Κάποιοι εξ αυτών δημιούργησαν νέες εταιρείες και σήμερα κερδίζουν, σχεδόν, όλα τα μεγάλα έργα του Δημοσίου, όπως είναι για παράδειγμα η Cyfield που αποτελεί τη διάδοχη κατάσταση της Nemesis.

Δεν τους άγγιξαν....

Όπως επιβεβαιώθηκε στην προχθεσινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, καμία από τις έξι υπό αναφορά εργοληπτικές εταιρείες δεν αποκλείστηκε από τη διεκδίκηση δημόσιων έργων από την αρμόδια Επιτροπή Αποκλεισμού από τις Δημόσιες Συμβάσεις, παρά την ομολογία τους στην Αστυνομία και την παραδοχή τους στο δικαστήριο ότι μοίραζαν μίζες σε αξιωματούχους του Δήμου Πάφου και του ΣΑΠΑ.

Αποκαλύφθηκε, επίσης, ότι κανένα υπουργείο ή κυβερνητική υπηρεσία δεν ζήτησε τον αποκλεισμό των έξι εργοληπτικών εταιρειών, αλλά ούτε ενήργησε αυτεπάγγελτα η ίδια η Επιτροπή για να αποκλείσει τις παραπάνω εταιρείες από τα έργα του Δημοσίου.

Τόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη για την Επιτροπή Αποκλεισμού από τις Δημόσιες Συμβάσεις που δεν έχει διορίσει εδώ και έναν χρόνο πρόεδρο και μέλος για να μπορεί να συνεδριάζει. Η Επιτροπή παραμένει με ένα μέλος, το οποίο απλά υπάρχει ως διακοσμητικό στοιχείο.

«Αν ήμασταν φυσιολογική χώρα αυτές οι εταιρείες θα είχαν αποκλειστεί από τα δημόσια έργα», σχολίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου. Δεν είμαστε, όμως, φυσιολογική χώρα αλλά διεφθαρμένη χώρα. Εξού και η τοποθέτηση του Ζαχαρία Κουλία ότι η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη συνεργάζεται με εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε διαφθορά χωρίς να λαμβάνει μέτρα για τον αποκλεισμό τους από έργα του Δημοσίου. Να σημειωθεί ότι, με τις εν λόγω εταιρείες συνεργαζόταν και η κυβέρνηση Αναστασιάδη επί 10 συναπτά έτη.

Είναι διεφθαρμένοι

Δικαίως μας θεωρούν διεφθαρμένη χώρα, διότι είμαστε. Η διαπλοκή, η σήψη και η ατιμωρησία σε τούτον τον τόπο οργιάζουν!

Είναι θλιβερό και συνάμα άκρως απογοητευτικό το γεγονός ότι αυτοί οι επιχειρηματίες περιωπής (!), οι κομιστές της μίζας, που ομολόγησαν τον χρηματισμό αιρετών αξιωματούχων του Δήμου Πάφου, εξακολουθούν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας ατιμώρητοι και με απύθμενο θράσος να μας ζητούν και τα ρέστα. Κυκλοφορούν στα επίσημα σαλόνια και καλούν πολιτικούς και κρατικούς αξιωματούχους να τους κόβουν τις κορδέλες στα εγκαίνια των έργων τους. Και βεβαίως, πολιτικοί- βουλευτές και κρατικοί αξιωματούχοι δίνουν τα διαπιστευτήριά τους σε αυτούς τους διεφθαρμένους τύπους με τα πολλά εκατομμύρια ευρώ.

michalis.h@politis.com.cy