Μαθητές, προδότες;

Με πρόλαβε η γραφή «Οι ηλίθιοι», όχι του Ντοστογιέφσκι αλλά του φίλου Γιάννου Ιωάννου με θέματα: Την επάρκεια ρεύματος και την κρυάδα που μας έφερε στην ανάγκη να δανειστούμε ρεύμα του βορρά και τις εκδρομές μαθητών στα κατεχόμενα. Βγάζει θυμό ο Γιάννος. Πώς να μην βγάλει διαβάζοντας καμώματα των «Ηλιθίων»; Περί καμωμάτων όντως, σχεδόν κραυγές άναρθρες οι επιθέσεις των εθνικιστών. Των Μπλε Λύκων του νότου που βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια απόψεων με τους Γκρίζους Λύκους του βορρά. Να τι έγραψε το περισπούδαστο ΕΛΑΜ. «Είναι αδιανόητο να επιτρέπεται σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αμφιβόλου προθέσεων, να εισβάλλουν στα σχολεία μας και να προωθούν τέτοιες δράσεις, χωρίς μάλιστα στο περιεχόμενο των αναφορών τους να γίνεται η όποια αναφορά στην ιστορική αλήθεια. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν εξυπηρετεί την ελληνορθόδοξη παιδεία, αλλά μια ποικιλόμορφη διαπαιδαγώγηση…». Ποια είναι πράγματι η ιστορική αλήθεια που στηρίζεται στην ελληνορθόδοξη παιδεία; Αν τολμούν να αναφέρουν ότι είναι η προδοσία και παράδοση της Κύπρου μισής κατεχόμενης και της υπόλοιπης ομήρου του Αττίλα από τους ίδιους εγκέφαλους των χτεσινών και σημερινών εθνικιστών. Όσο για την εισβολή στα σχολεία μας όπου η πραγματική ιστορία είναι απούσα, το πρόγραμμα «Imagine» υλοποιείται υπό την αιγίδα της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στηρίζεται από την (UNFICYP) και το Γραφείο του ειδικού αντιπροσώπου του Γ.Γ. του ΟΗΕ. Η επιτροπή ιδρύθηκε το 2016 ως απόφαση Ν. Αναστασιάδη. Το πρόγραμμα Imagine έχει βραβευθεί και έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Το όνομα επιλέγηκε από το ομώνυμο τραγούδι του ξεχωριστού Jhon Lenon. «Imagine all the people. Livin' life in peace. You may say I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us» Η απάντηση μας. «Κύπρος Κυπρίων Χριστιανών και Μουσουλμάνων καθολικώς θυμωμένων». «Κανένας νέος δεν θα νοιάζεται και δεν θα αγωνίζεται για επιστροφή σε μέρη που θα έχει μόνο ακουστά!» Σάββας Ηλιοφώτου, πρώην δήμαρχος Στροβόλου.

