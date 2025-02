Κολλά τίποτε πα’ στο κολοκασόφυλλο;...

Με τον ρυθμό που παίρνουν μεταγραφή από τον ΔΗΣΥ στο ΕΛΑΜ, στο τέλος θα τους ακολουθήσει... και η Αννίτα! Άλλωστε, δεν είναι με τις ψήφους του ΕΛΑΜ που εξελέγη πρόεδρος της Βουλής;

• Τραμπ, ο πιο φιλικός εχθρός του Πούτιν ή ο πιο εχθρικός φίλος του;

• Από ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ: «He who saves his Country does not violate any Law» (όποιος σώζει τη χώρα του δεν παραβιάζει κανένα νόμο). Δηλαδή, εν ονόματι της σωτηρίας της χώρας του, ο ηγέτης είναι υπεράνω του νόμου! Έτσι ακριβώς σκεφτόταν και ο Χίτλερ…

• «Στενές σχέσεις με τους μητροπολίτες Λεμεσού Αθανάσιο και Μόρφου Νεόφυτο διατηρεί ο μητροπολίτης Πάφου Τυχικός» . Ετζιύλησεν το στούππωμα τζαι ήβρεν…τες μαείρισσες!

• «Δεν θέλω να πω περισσότερα» , είναι η μόνιμη επωδός του Προέδρου μας, μόλις αντικρίσει μικρόφωνα. Και αμέσως μετά, λέει περισσότερα και… περισσότερα απ’ όσο πρέπει!

• Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Η θέλησή μας παραμένει ακλόνητη, η αποφασιστικότητά μας αμείωτη και η προσήλωσή μας αταλάντευτη»! Για να μιλά τόσο παθιασμένα, σίγουρα θα εννοούσε την κύρια έγνοια του προεδρικού περίγυρου: την επανεκλογή Χριστοδουλίδη… Ξεκάθαρα!

• «Στο ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ για τις βουλευτικές ο τέως δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Παπαχαραλάμπους» ; Μα έννεν τούτος που υποστηριζόταν από το προεδρικό ζεύγος στις δημαρχιακές εκλογές; Πέραν από τις κοινές απόψεις τους, αποκαλύφθηκε και το κόμμα που τους εκφράζει…

• Με τον ρυθμό που παίρνουν μεταγραφή από τον ΔΗΣΥ στο ΕΛΑΜ, στο τέλος θα τους ακολουθήσει... και η Αννίτα! Άλλωστε, δεν είναι με τις ψήφους του ΕΛΑΜ που εξελέγη πρόεδρος της Βουλής; Τελικά, με δύο καμουφλαρισμένους υποψηφίους του θα κατεβεί στις προεδρικές εκλογές το ΕΛΑΜ: Χριστοδουλίδη και Αννίτα. Το δε ΑΚΕΛ, για να φράξει τον δρόμο στη δεξιά, θα κατεβάσει κοινό υποψήφιο με τους ακροδεξιούς του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ που διαφωνούν με τη ΔΔΟ, την οποία το ΑΚΕΛ υποστηρίζει! Εξάλλου, εξανάκαμέν το…Το Κυπριακό; Ποιο Κυπριακό, ρε κουμπάρε;...

• Μανία που σας έπιαεν με τον πρώην επίτροπο Εθελοντισμού Γιαννάκη Γιαννάκη! Ετσιππώσετε ούλλοι πα’ στο κοπελλούιν τζ’ εσhιασhιάρετε να τον δικάσουν, επειδή μίσhιμου πλαστογράφησε τους βαθμούς του απολυτηρίου του, αλλοιώνοντας το 19 σε 13. Καλά σιόρ, αποκλείεται, ελαυνόμενος από αλτρουισμό, να άλλαξε το 19 σε…13 σε ένδειξη αλληλεγγύης στους πιο αδύνατους συμμαθητές του;! Αντί λοιπόν να του πλέξετε το εγκώμιο, σας ενόχλησε που στα τέσσερα χρόνια που είναι σε διαθεσιμότητα ετουλούππισεν €77.000… ενώ εκάθετουν;! Δηλαδή… αν εστέκετουν, έθθα είσhετε πρόβλημα; Μπορεί να μην δουλεύει, αλλά… μας δουλεύει, οπόταν δεν δικαιούται μισθό;! Ολάν, το γεγονός και μόνο ότι τον διόρισε ο Αναστασιάδης δεν είναι αρκετό για να πειστείτε πως το κοπέλλιν είναι… και άμωμο και αμόλυντο;

• Νίκος Αναστασιάδης: «Η απάντησή μου σε όσους με κατηγορούν για προδοσία είναι ότι προτιμώ τις ύβρεις παρά την περιφρόνηση της Ιστορίας» ! Αγαπητέ Νίκαρε, όσον αφορά την προτίμησή σου στις ύβρεις, μεν έσhεις καμιάν έγνοια και ο κόσμος δεν σου χάλασε χατίρι! Έτσι, μετά που διέσυρες την Κύπρο διεθνώς με το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων, συν τα ρεζιλλίκκια με τα αβάτταν ταξίδια στις Σεϋχέλλες, τη σωρεία σκανδάλων διαφθοράς ων ουκ έστι αριθμός, το ότι για να καλύψεις τα νώτα σου διόρισες θεματοφύλακες των θεσμών δύο πρώην υπουργούς σου-συνυπεύθυνους στο σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων κ.λπ., για τούτα ούλλα, ο κόσμος, σε ένδειξη εκτίμησης… δεν έμεινε ξιτιμασhιά που δεν σου την είπε, οπόταν δεν πρέπει να έχεις παράπονο! Όσο για την έγνοια για την υστεροφημία σου, μάθε πως μετά που εκόπηκες του βούρου στο Κραν Μοντανά στο παρά ένα της λύσης -επειδή προτεραιότητά σου ήταν η επανεκλογή σου και το φαγοπότι με τα «χρυσά» διαβατήρια- και, προπαντός, το ότι ενστερνίστηκες το όραμα του Ραούφ Ντενκτάς για λύση δύο κρατών, όχι μόνο θα σε περιφρονήσει η Ιστορία, αλλά θα σε καταρκούνται και αι γενεαί πάσαι…Όχι δηλαδή πως τρέφω καμιά ψευδαίσθηση ότι θα δρώσει το ‘φτιν κάποιου που καυχιέται πως δεν είναι μόνο η μεγαλύτερη πουτ@ν@ της πολιτικής αλλά και η μεγαλύτερη πατρόνα καθώς και ότι έχει στομάχι κροκόδειλου και επιδερμίδα ελέφαντα…Ζαττίν κολλά τίποτε πα’ στο κολοκασόφυλλον;...

Γιαννάκης Ηρακλέους