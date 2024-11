Η ανθρωπότητα έχει χάσει μια στροφή

Κέρδισε τις εκλογές ο Τραμπ. Η κατεύθυνση που θα πάρουν πολλά πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετική πλέον. Και όχι μόνο στο πολιτικό επίπεδο αλλά σε πάρα πολλά επίπεδα. Τόσο γεωστρατηγικά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που μας ενδιαφέρει, όσο και στο Ουκρανικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, αλλά και στην οικονομία και ειδικά στον κόσμο της τεχνολογίας (στήριξη Silicon valley). Η ΕΕ καλείται με την εκλογή Τραμπ να ενισχύσει περισσότερο την αυτοδυναμία της. Είναι αναγκασμένη να προετοιμαστεί για μεγάλες αλλαγές, ενδεχομένως σε θέματα δασμών και περιορισμών του εμπορίου ευρωπαϊκών προϊόντων στην Αμερική. Το σλόγκαν του Τραμπ «Make America Great Again» έχει και μια άλλη εξίσου σοβαρή πτυχή εκτός από αυτό που φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Αν κάποιος παρακολουθούσε τις ομιλίες και συνεντεύξεις του, το διάστημα της προεκλογικής θα μπορούσε να τη διακρίνει. «Make America Great Again, ignore the rest of the world». Ο Τραμπ δεν θεωρείται και ο εξυπνότερος των ανθρώπων, του αναγνωρίζω ιδιαίτερη πονηράδα, η οποία συνδυάζεται με αυτό που αποκαλούμαι «street smart». Έχει δηλαδή την εξυπνάδα που μαθαίνει κανείς στους δρόμους, στο παζάρι! Και αυτό του το κομμάτι είναι που ξεδίπλωσε στην προεκλογική εκστρατεία του και με αυτό τον τρόπο μίλησε στην καρδιά και στο μυαλό των Αμερικανών.

Αισθάνομαι ότι ο κόσμος, αυτό που λέμε ο μέσος άνθρωπος, στην προσπάθειά του να ισορροπήσει τις ακραίες εκδοχές που έφτασε να έχει σε κάποια σημεία ο φιλελευθερισμός, οδηγήθηκε στο άλλο άκρο. Ψηφίζει κάποιον ο οποίος του πουλά ότι θα ελέγξει αυτή την «κατρακύλα» και είναι αυτός που τελικά εκπροσωπεί την υπερβολή, την τρέλα του άλλου άκρου. Μεγάλα τμήματα της κοινωνίας έφτασαν στο άλλο άκρο οδηγώντας τις κοινές μας αξίες ως ανθρώπινα όντα στον πάτο. Όταν θέλουμε να μας αποκαλούν «they, them». Όταν οι σημερινοί έφηβοι τη μια μέρα ερωτεύονται κορίτσια και την αμέσως επόμενη αγόρια και τη μεθεπόμενη θέλουν να θεωρούνται γάτα ή ένα άλλο οποιοδήποτε ζώο τότε υπάρχει ζήτημα κοινών αξιών και προσανατολισμού.

Εδώ και κάποια χρόνια υιοθετούνται αξίες αλλόκοτες. Αξίες που θεωρούν το πρόσκαιρο, το ρευστό, το δήθεν, τη βιτρίνα, το κραυγαλέο σημαντικά. Όλοι διανύουν τη ζωή τους μέσα από μια οθόνη. Δεν είναι τυχαίο, ότι ο Τραμπ κατέβηκε σε προεκλογική φορώντας γιλέκο σκουπιδιάρη για να κάνει show off ως απάντηση σε κατηγορίες της Κάμαλα. Δεν είναι επίσης, τυχαίο, που πολλοί σύγχρονοι πολιτικοί είναι «φρου φρου αρώματα και μεταξωτές κορδέλες!». Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί πετυχαίνουν και αναρριχούνται στην εξουσία. Όσο μεγαλύτερο το show off, το tik tok, τα φωτογραφικά κλικ τόσο μεγαλύτερος και ο θαυμασμός της αγέλης. Δυστυχώς, δεν είναι πλειοψηφία σε αυτό τον πλανήτη αυτοί που εκτιμούν τη σοβαρή πολιτική. Ευτυχώς, ακόμα και πολιτικοί που είναι διαβασμένοι και αντιστέκονται στη «βλακεία». Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή τέτοιοι πολιτικοί δεν είναι ελκυστικοί στον κόσμο. Τους θεωρούν ότι μιλούν ακαταλαβίστικα και επειδή δεν ασχολούνται και ιδιαίτερα με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο κόσμος δεν τους γνωρίζει, δεν τους αναγνωρίζει. Γιατί ο κάθε πολιτικός που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να κάνει γελοιότητες.

Αν ακούσετε τις απόψεις του κόσμου που ψήφισε τον Τραμπ, θα συνειδητοποιήσετε ότι πολύ λίγοι τον ψήφισαν γι' αυτά που θα πράξει για την οικονομία κ.λπ. Τον ψήφισαν γιατί είναι παραδοσιακός. Γιατί παρουσιάζεται ως ο «macho» που θα λάβει δράση και θα βάλει τάξη σε αυτή τη δήθεν ασυδοσία του παράλογου όπως λένε. Φτάνει στο σημείο, δίχως ντροπή, να δηλώνει είτε το θέλουν οι γυναίκες είτε όχι, είναι καθήκον μου να τις προστατεύσω. Θεωρεί ότι είναι ο προστάτης του έθνους, ο προστάτης του κόσμου. Και μόνο που ονομάζει τον εαυτό του προστάτη είναι βέβαια προβληματικό.

Η ανθρωπότητα έχει χάσει μια στροφή, ίσως και παραπάνω από μια στροφή. Το ερώτημα είναι πόσοι το αναγνωρίζουμε, πόσοι αγωνιούμε για αυτό και τι σκοπεύουμε να κάνουμε; Γιατί το να εκλέγονται τέτοιου είδους πολιτικοί ανά το παγκόσμιο για να κυβερνήσουν τον πλανήτη και να πιστεύουμε ότι θα επαναφέρουν το μέτρο και τις κοινές αξίες είναι εξίσου τρελό και ουτοπικό!