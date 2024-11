«Αποκλειστικό: Ο πραγματικός διάλογος Μπάιντεν-Χριστοδουλίδη» του Γιαννάκη Ηρακλέους

Τα όσα διημείφθησαν στην πρόσφατη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον ΠτΔ Νίκο Χριστοδουλίδη αποκαλύπτει σήμερα η στήλη, έχοντας εξασφαλίσει τα απόρρητα πρακτικά των συνομιλιών και τα οποία βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να δημοσιοποιήσει:

- Φίλε μου καλωσόρισες

welcome εις τις ΗΠΑ

είσαι καλά Νικούιν μου;

πώς είναι η Φιλίππα;





- Nice to meet you President

είμαι συγκινημένος

στις ΗΠΑ που επίσημα

είμαι προσκεκλημένος





- It's my pleasure Νίκο μου

να σε φιλοξενήσω

τζιαι στο Οβάλ Γραφείο μου

βαφτιστικόν του Νίκαρου

που έννα ξεναγήσω

Από κοντά το ‘χα καμόν

Νίκο να σε γνωρίσω

τζιαι ένα σου αυτόγραφο

πέρκι εξασφαλίσω





Ανέκαθεν σε θαύμαζα

που ούλλο συντυχάννεις

τζιαι όμως τίποτ’ εν λαλείς

μα…είνταλλως το κάμνεις;

Είναι μεγάλη μας τιμή

αγαπητέ μου Νίκο

να ‘ρκουνται τέτοιοι statesmen

εις τον Λευκόν τον Οίκο.





Ο Πλανητάρχης είμ’ εγιώ

τζ’ εσύ Πλανηταρχούιν

εσύ που ‘σαι του Καρογιάν

Νικούιν μου…τ’ αρφούιν





- Thank you my dear Biden

που μου ‘πες να κοπιάσω

στέκεις, θωρώ σε, μια χαρά

…φτου σου μη σε ματιάσω





- I feel alright Νίκο μου

μα κάποτε ξιχάννω

κάποιοι λαλούν εγέρασα

τζιαι μίσhιμου πως…χάννω





-Μεν τους ακούεις President

τούτους πον έχουν τσίππα

τζ’ εμέναν αζουλεύκουν μου

λαλεί μου η Φιλίππα

Που την πολλή την κριτική

κάποτε νιώθω τέζα

φαντάσου ότι εφκάλαν μου

πως είμαι της Φιλίππας μου

σκέττη…Φιλιππινέζα.





Πως ό,τι θέλει κάμνει με

τζιαι πως με κουμαντάρει

μίσhιμου διατάσσει με

τζιαι πάω όπου με πάρει

Αλλού τους τρώει President

τζ’ αλλού κνίθουνται τούτοι

κιστίζουν που τα κάλλη μας,

τη δόξα μας, τα πλούτη.





-Νίκο μου βάλλε πο’ ‘ναν φτιν

τζιαι φκάλλε που το άλλον

τούντους αζουλλιαρόκαττους

πάτα τους πα’ στον κάλλον.





-Ευκαριστώ σε President

για τες παραντζιελλιές σου

λουστράρεις την εικόνα μου

με τούντες πινελιές σου

Ζαττίν εμέν’ η έγνοια μου

έν' η επανεκλογή μου

τζιαμαί επικεντρώνεται

ούλλ’ η πολιτική μου.





Θωρείς, εν σιουρκάζουμαι

ούτε λεπτόν εν πνάζω

κορδέλλες κόφκω που γυρόν

τζ’ έργα εγκαινιάζω.

Ούλλο με κόσμο βρέθουμαι

κοιτάζω τους στα μάθκια

τάσσω τους ό,τι θέλουσιν

φούρνους τα ποξαμάθκια

Λουβάνες βίρρα τους πουλώ

τζιαι ψήφους αλιεύκω

υπόσχομαί τους «θα, θα, θα»

τ’ αφκιά τους χαϊδεύκω.





Φακκώ συνέχεια γυρούς

τζ’ υπόσχομαι αβέρτα

ούτε διστάζω με το ΕΛΑΜ

να έχω σούρτα φέρτα.





Να μπαίνει τέλος του μηνός

το τσιέκκιν εις την μπάνκα

τζιαι καϊλές που μ’ έπιαεν

αν έσhει κόσμο που πεινά

τζιαι ζει μες σε παράγκα





-Μπράβο σου Νίκο, μάσhιαλλα

για τούτο σε θαυμάζω

είσ’ ένας τσιάκκος φίλε μου

έθελα να σου μοιάζω.





Γυαλιά βάλλεις του Νίκαρου

για τον τακτικισμό σου

ούλλοι σε παραδέχονται

για τον λαϊκισμό σου.





Πόξω μάσhιαλλα φαίνεσαι

πως είσαι ένας κούκλος

που μέσα όμως πράγματι

είσαι ένας πανούκλος





-Φέρνω σου σhιαιρετίσματα

πολλά που τον τατά μου

μαζί με τα κανίσhια του

που τα ‘φερα μιτά μου

Λουκούμια Γεροσhιπιανά

σουτζιούκκο, τσαμαρέλλα

χαλούμια τζιαι λουκάνικα

σύκα παστά τζ’ αγρέλλια





-Thank you να πεις του Νίκαρου

καθώς τζιαι για το δείπνο,

τες ζουμερές τες σhιεφταλιές

στην Κύπρο που μας τζιέρασε

πριν πππέσουμε για ύπνο





-Για το χατίρι σου τζ’ εγιώ

άφηκα τες κορδέλλες

τζιαι φέρνω σου το μήνυμα

πως στο χωρκό μου, President

συρτήκαν…οι κουέλλες!





-Thanks for the information

Nicos I feel so happy

πόψε θα ππέσω άνεννοιας

χωρίς να πάρω χάππι





-President, είντα που λαλείς

για μια κοινοπραξία

έθθα ‘χουν προστιθέμενη

τα έθνη μας αξία;

Οι δυο μεγάλες χώρες μας

όταν θα συμμαχήσουν

ούλλον τον κόσμο σίουρα

έννα τον κατακτήσουν





Το σύμπαν θα τ’ αλώσουμε

με τη δική σας NASA

τζιαι know how κυπριακό

που τη δική μας…ΜΑΣΑ





-Είπαν μου εις τη χώρα σου,

Νίκο μου, που τη ζέστη

πως ένας κώλος τίτσιρος

είδεν βρατζίν…τζ’ εσhέστη

Πέραν που σγιαν καλόηρος

μοιάζεις με τούντα γένια

φαίνεται για τα κλάματα

πως είσαι…τζιαι για γέλια!