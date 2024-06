Δοκίμιο: 4+1 τρόποι να αξιοποιηθεί ο Μάριος Πελεκάνος

Τι θα γίνει με τον Μάριο Πελεκάνο; Δεν μπορεί να αφεθεί κοτζάμ πρώην αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ αναξιοποίητος! Οι επιτελείς του ΕΛΑΜ, ο τιτανοτεράστιος δηλαδή Χρήστος Χρήστου, κρίνει ότι ο Μάριος Πελεκάνος εξακολουθεί να είναι ακόμα χρήσιμος στο κόμμα. Συμφωνούμε. Αυτού του είδους τα μυαλά δεν πρέπει και δεν μπορούν να μένουν αναξιοποίητα

Το ΕΛΑΜ αναζητεί νέο ρόλο για τον Μάριο Πελεκάνο. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει δηλαδή εκτός από το να βρει τρόπους να αξιοποιήσει τα ανεξάντλητα ταλέντα του! Μιλάμε για τον άνθρωπο που ο ΔΗΣΥ, το μεγαλύτερο κόμμα στην Κύπρο, εξέλεξε αντιπρόεδρο, αλλά αυτός επέλεξε να φύγει για να διαδραματίσει ρόλο «χρήσιμου ηλιθίου» στο ευρωψηφοδέλτιο ενός ακροδεξιού σχηματισμού. Το ΕΛΑΜ με τη συμβολή και του κ. Πελεκάνου τα κατάφερε. Κέρδισε κάποιους νέους ψηφοφόρους, ξεπέρασε το ΔΗΚΟ και θα εκπροσωπηθεί στην Ευρωβουλή. Όχι βέβαια με τον κ. Πελεκάνο. Ούτε βέβαια με εκείνον τον άλλον τον τεράστιο τον πρώην χρηματοοικονομικό επίτροπο, τον Παύλο Ιωάννου, ο οποίος μόλις μπήκε στο ψηφοδέλτιο, άρχισε να ψάχνει για σπίτι στις Βρυξέλλες! Θα εκπροσωπηθεί από τον απόλυτο Ελαμίτη, το πρώην στέλεχος της Χρυσής Αυγής, τον άνθρωπο που, όπως λέει, κυκλοφορεί με μισό κανονικό και μισό τεχνητό κρανίο, the one and only Γεάδη Γεάδη, άλλως half skull, άλλως Δάκη (από το Γεαδάκη), άλλως Γάκη!

Τι θα γίνει;

Τι θα γίνει όμως με τον Μάριο Πελεκάνο; Δεν μπορεί να αφεθεί κοτζάμ πρώην αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ αναξιοποίητος! Οι επιτελείς του ΕΛΑΜ, ο τιτανοτεράστιος δηλαδή Χρήστος Χρήστου, κρίνει ότι ο Μάριος Πελεκάνος εξακολουθεί να είναι ακόμα χρήσιμος στο κόμμα. Ακόμα και οι λεμονόκουπες, λόγω κλιματικής αλλαγής, δεν είναι πλέον μιας χρήσεως. Σίγουρα θα τον κατεβάσουν και στις βουλευτικές εκλογές του 2026 και βάσιμα πιστεύουν ότι με ποσοστό 11-12% θα βγάλουν 8-10 βουλευτές. Δεν ξέρουμε βέβαια αν εκλεγεί καταφέρνοντας να πείσει ξανά κάποιους συναγερμικούς να τον ακολουθήσουν. Το πρωτεύον και ομολογουμένως αγωνιώδες ερώτημα βέβαια δεν είναι αυτό, αλλά τι θα κάνει ο κ. Πελεκάνος έως το 2026. Υπάρχουν πολλές επιλογές και γίνονται διάφορες σκέψεις και από το Προεδρικό αλλά και εντός του ΕΛΑΜ. Παραθέτουμε τις 5 επικρατέστερες:

1. Θα μπορούσε να τον πάρει ο Πρόεδρος ως συνεργάτη του στο Προεδρικό. Να τον πληρώνει με 6-7.000 ευρώ τον μήνα για να ακούει καθημερινά τις απόψεις του. Θα μπορούσε αυτό να γίνει μάλιστα και πολύ διακριτικά. Να του δώσει δηλαδή η κ. Πική έναν αριθμό, ας πούμε το νούμερο 100, και να δηλωθεί με τα αρχικά του, δηλαδή Μ.Π. Αυτό ήδη γίνεται για αρκετές δεκάδες φίλους, συγάμπρους, πρωτοκουμπάρους, πρωτοκουμέρες, κουμέρες και κουμπάρους στο Προεδρικό. Θα μπορούσε μάλιστα να πάρει και έναν ρόλο στην υπό συγγραφή προεδρική όπερα. Μετά τη La Traviata του Βέρντι (για τους παραστρατημένους), ετοιμάζεται η όπερα των παρακοιμωμένων του Προεδρικού με την ονομασία La Coumerata, με πρωταγωνίστρια (στον ρόλο της Βιολέτας) την κουμέρα Μαριλένα Ραουνά. Πιστεύουμε ότι ο κ. Πελεκάνος θα μπορούσε να πάρει άνετα τον ρόλο του Μαρκήσιου ντ' Ομπινύ, μια και η φωνή του φαίνεται να διαθέτει και έκταση και βάθος.

2. Θα μπορούσαν να γίνουν εκλογές στο ΕΛΑΜ για να διεκδικήσει ένα πόστο. Από την άλλη βέβαια, όλοι γνωρίζουμε ότι στο ΕΛΑΜ δεν γίνονται εκλογές. Το κόμμα αυτό ιδρύθηκε ως παράρτημα της Χρυσής Αυγής. Το 2008 ήρθε στην Κύπρο εκείνος ο παλικαράς που δέρνει γυναίκες στα τηλεοπτικά πλατό, ο Ηλίας Κασιδιάρης, και διόρισε την ηγεσία του. Δηλαδή διόρισε αρχηγούς διάφορους μπράβους του Μιχαλολιάκου, αναλόγως με το πόσο βαρύ χέρι είχαν και πόσους ληστοκομουνιστοσυμμορίτες σακάτεψαν ανά τας οδούς και τας ρύμας των Αθηνών. Ο κ. Μιχαλολιάκος, ως γνωστόν, έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση ως ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης. Έκτοτε, προφανώς γιατί ο κ. Κασιδιάρης είναι και αυτός στη Φυλακή, το ΕΛΑΜ δεν άλλαξε ηγεσία.

3. Αφού δεν γίνονται εκλογές στο ΕΛΑΜ, θα μπορούσε να δοθεί ένα αξίωμα στον Μάριο Πελεκάνο. Θα μπορούσε για παράδειγμα και με βάση την ιεραρχική δομή της Χρυσής Αυγής, να διοριστεί φαλαγγάρχης. Δηλαδή επικεφαλής των τομεαρχών των Πυρηναρχών και των Λοχιτών, οι οποίο αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των φαλαγγιτών, έως και την ορκωμοσία τους με τον όρκο Γ' Τάξεως. Τι εκπαίδευση κάνουν οι φαλαγγίτες; Βασικά πράγματα. Μαθαίνουν να φωνάζουν συνθήματα τύπου «αού», «ιτά», «αλαϊλί» και άλλα. Μαθαίνουν ανάγνωση και επίσης να μετρούν μέχρι το 10 τον χειμώνα. Το καλοκαίρι που κυκλοφορούν με φλι-φλοπ, μπορούν να μετρούν μέχρι το 20 αξιοποιώντας όλα τα δάκτυλά τους. Για τους προχωρημένους, παραδίδονται και εξειδικευμένα μαθήματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Τα μαθήματα πολλαπλασιασμού και διαίρεσης αρχίζουν όταν οι φαλαγγίτες προάγονται σε λοχίτες. Κύριο μέρος της εκπαίδευσης βέβαια είναι η διαχείριση διαφόρων ματσουκιών, βαμμένων στα χρώματα της γαλανόλευκης. Ματσούκια μακριά, κοντά, χοντρά, λεπτά, για όλες τις χρήσεις και όλες τις ανάγκες. Υπάρχουν βέβαια εδώ κάποιοι ενδοιασμοί: Δεν ξέρουμε αν σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να διαπρέψει ο Μάριος Πελεκάνος, ως δηλαδή αρχιματσουκάρχης. Ο άνθρωπος στην πιάτσα κυκλοφορεί και φαίνεται ότι είναι απλώς ολίγον ματσουκωμένος αλλά όχι για κάτι παραπάνω. Ισχύει βέβαια πάντα το αρχαίο ρητό: «Αρχή άνδρα δείκνυσι».

4. Ίσως ο κ. Μάριος Πελεκάνος να μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο αν διοριζόταν στη θέση του εκπροσώπου Τύπου του ΕΛΑΜ. Έχει πείρα, αφού ως γνωστόν έχει χρηματίσει κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση Αναστασιάδη. Μιλάμε για εκπρόσωπος Τύπου μιας κυβέρνησης που για να τα βγάλεις πέρα δεν πρέπει απλώς να ξέρεις να μιλάς και να ελίσσεσαι, αλλά να έχεις πάρει μαθήματα ταχυδακτυλουργού. Εν ολίγοις, στο ΕΛΑΜ θα μπορούσε να τα καταφέρει με ευκολία αφού τα πράγματα εκεί είναι απλά. Τρεις είναι οι πυλώνες λειτουργίας του κόμματος. Πρώτον, θα βγαίνει από το πρωί μέχρι το βράδυ να μας λέει πόση ζημιά κάνουν στο έθνος των Ελλήνων οι μετανάστες. Δεύτερον, θα εξηγεί πόσο καλός είναι ο νεκρός Τούρκος και τρίτον, πώς θα βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους φτωχούς Ελληνοκύπριους ανοίγοντας ξανά τα κοινωνικά παντοπωλεία. Αυτό που πρέπει να αποφεύγει είναι να απαντά σε ερωτήσεις, τύπου πώς οι πρώην μπράβοι της Χρυσής Αυγής ζουν σήμερα στην Κύπρο σε επαύλεις.

5. Θα μπορούσε ο κ. Πελεκάνος να παραδεχτεί ότι τα έκανε θάλασσα. Ότι υπό τις συνθήκες δεν χρειάζεται να συνεχίσει να γίνεται ρεζίλι. Οπότε αυτό που του απομένει προς το παρόν είναι να ασχοληθεί με την εργασία και την καριέρα του και να αφήσει την πολιτική σε διάφορα άλλα ψώνια τα οποία κατέχουν το επάγγελμα. Ας ξαποστάσει για λίγο για να δει -αν μπορεί να δει- τι πήγε λάθος.

Με βάση τα πιο πάνω, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αναμένουμε με υπομονή και καρτερία τις αποφάσεις του ΕΛΑΜ αλλά και του ίδιου του κ. Πελεκάνου για το μέλλον του. Το ξαναλέμε. Αυτού του είδους τα μυαλά δεν πρέπει να μένουν αναξιοποίητα.