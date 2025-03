Μπορεί η Ευρώπη να εμπιστευτεί την Τουρκία στα αμυντικά της σχέδια;

Του Haşim Tekineş*

Όταν η ιδέα ενός ευρωπαϊκού στρατού επανέρχεται στην επιφάνεια, η Τουρκία εμφανίζεται συχνά ως πιθανός εταίρος. Η στρατηγική της θέση και οι στρατιωτικές της δυνατότητες την καθιστούν ελκυστικό σύμμαχο. Οι δημοκρατικές ελλείψεις της Τουρκίας έχουν εμποδίσει επί μακρόν την υποψηφιότητά της για ένταξη στην ΕΕ, ωστόσο θα μπορούσε ακόμη να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε ένα νέο ευρωπαϊκό αμυντικό πλαίσιο. Αλλά είναι η Τουρκία του Ερντογάν αξιόπιστος εταίρος ή μπαλαντέρ;

Η Τουρκία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η αναπτυσσόμενη, συμβατή με το ΝΑΤΟ αμυντική βιομηχανία της μπορεί να βοηθήσει τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης. Η Τουρκία διαθέτει επίσης εκτεταμένη πολεμική εμπειρία από δεκαετίες συγκρούσεων με το PKK και στρατιωτικές εμπλοκές στη Συρία, τη Λιβύη και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ τα τελευταία χρόνια. Σε καθεμία από αυτές τις συγκρούσεις, η Ρωσία ήταν ο κύριος αντίπαλος της Τουρκίας. Ιστορικά, η Ρωσία διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η σοβιετική απειλή ώθησε την Τουρκία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Αυτή η ιστορική αντιπαλότητα υποτίθεται ότι καθιστά την Τουρκία φυσικό σύμμαχο κατά της Ρωσίας και η ένταξή της σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πλαίσιο ασφαλείας θα μπορούσε να ενισχύσει τις άμυνες της ηπείρου. Άλλωστε, η στρατηγική της θέση, στο σταυροδρόμι της Μαύρης Θάλασσας, του Καυκάσου, των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, αποτελεί κρίσιμο πλεονέκτημα για κάθε συμμαχία. Ο μεγάλος, νεαρός πληθυσμός της μπορεί να συντηρήσει έναν ευμεγέθη στρατό. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές ανησυχίες για την Τουρκία του προέδρου Ερντογάν.

Μια σημαντική ανησυχία είναι οι πιθανές απαιτήσεις της Άγκυρας ως αντάλλαγμα για τη δέσμευση στην ευρωπαϊκή άμυνα. Η Τουρκία πιθανόν να επιδιώξει παραχωρήσεις όπως ταξίδια χωρίς βίζα για τους Τούρκους πολίτες στη ζώνη Σένγκεν και επαναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας τελωνειακής ένωσης. Ενώ τα ζητήματα αυτά είναι διαχειρίσιμα μέσω διπλωματικών διαπραγματεύσεων, τα βαθύτερα προβλήματα πηγάζουν από την κοσμοθεωρία της Άγκυρας. Η τουρκική κυβέρνηση δεν βλέπει τον εαυτό της ως μια εγγενώς δυτική (ή ανατολική) δύναμη. Αντίθετα, φιλοδοξεί να γίνει ένα αυτοτελές κέντρο εξουσίας, ακολουθώντας μια ανεξάρτητη εξωτερική και αμυντική πολιτική. Αυτή η φιλοδοξία εξηγεί τη συναλλακτική προσέγγιση της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Αντί να προσφέρει πλήρη δέσμευση στην ευρωπαϊκή άμυνα, η Άγκυρα θα προτιμούσε μια ευέλικτη εταιρική σχέση που θα της επέτρεπε να διατηρεί δεσμούς με χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Πράγματι, ως ένδειξη της στρατηγικής της αυτονομίας, η Τουρκία δεν έχει διακόψει τις σχέσεις της με τη Μόσχα παρά την παροχή ισχυρής πολιτικής και στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία. Μετά την πρόσφατη διαμάχη Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, η Τουρκία παρέμεινε σιωπηλή, ενώ οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία. Επιπλέον, η Τουρκία έστειλε τον υπουργό Εξωτερικών της, Χακάν Φιντάν, αντί για τον Ερντογάν, στην επακόλουθη ουκρανική σύνοδο κορυφής στο Λονδίνο. Αυτή η επιφυλακτική προσέγγιση μπορεί να αντανακλά την επιθυμία της Τουρκίας να διατηρήσει μια εξισορροπητική πράξη μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Η Άγκυρα τοποθετείται ως ουδέτερος διαμεσολαβητής, χωρίς να επιθυμεί να αποξενώσει είτε τον Τραμπ είτε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Μια άλλη πρόκληση είναι η διφορούμενη στάση της Τουρκίας όσον αφορά την αντιμετώπιση της Ρωσίας. Ενώ η Άγκυρα και η Μόσχα έχουν συγκρουστεί στη Λιβύη, τη Συρία και το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, έχουν κατατμήσει επιτυχώς αυτές τις συγκρούσεις και έχουν διατηρήσει ρεαλιστική συνεργασία όπου τα συμφέροντά τους ευθυγραμμίζονται. Αυτή η εξισορρόπηση εντυπωσιάζει πολλούς αναλυτές στην Ευρώπη, καθώς οι φιλοδοξίες των δύο χωρών για περιφερειακή επιρροή τις φέρνουν σε αντιπαράθεση. Η Ρωσία αντιμετωπίζει επίσης με καχυποψία τις ισλαμιστικές τάσεις του Ερντογάν. Ωστόσο, παρά τις βαθιές γεωπολιτικές και ιδεολογικές διαφορές, η Τουρκία και η Ρωσία έχουν καταφέρει να αποφύγουν την πλήρη αντιπαράθεση. Αυτή η πολύπλοκη σχέση υποδηλώνει ότι η Τουρκία δεν είναι ο ακλόνητος αντίπαλος της Ρωσίας που θα μπορούσε να ελπίζει η Ευρώπη.

Επιπλέον, τα συμφέροντα ασφαλείας της Τουρκίας δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως με τα συμφέροντα της Ευρώπης. Και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν την ουκρανική κυριαρχία. Η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης Ουκρανίας είναι στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια της ίδιας της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τις ευρύτερες δεσμεύσεις. Θα ήταν η Τουρκία πρόθυμη να υπερασπιστεί τα κράτη της Βαλτικής ή την Πολωνία εάν η Ρωσία αποτελούσε απειλή; Ομοίως, θα προσέρχονταν οι ευρωπαϊκές χώρες σε βοήθεια της Τουρκίας σε μια κρίση; Περιστατικά του παρελθόντος δημιουργούν αμφιβολίες. Όταν η Συρία κατέρριψε ένα τουρκικό αεροσκάφος το 2012 και η Τουρκία κατέρριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος το 2015, η Ευρώπη απάντησε με εκκλήσεις για ηρεμία και όχι με συγκεκριμένη υποστήριξη. Δεδομένης της γειτνίασής της με πολλαπλές ζώνες συγκρούσεων, η Τουρκία ακολουθεί συχνά μια διεκδικητική εξωτερική πολιτική, η οποία δημιουργεί νέες ανησυχίες. Ενώ οι φιλοδοξίες της επικεντρώνονται επί του παρόντος στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τον Καύκασο, η Άγκυρα θα περίμενε αμοιβαίες ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για την άμυνά της. Είναι η Ευρώπη προετοιμασμένη για μια τέτοια υποχρέωση;

Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να είναι επιφυλακτική απέναντι στην τάση της Τουρκίας να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματά της ως μέλους για να αποκομίσει πολιτικά οφέλη. Όπως έχουν βιώσει πολλές ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, η Τουρκία είναι ένας απαιτητικός σύμμαχος. Η Άγκυρα χρησιμοποιεί συχνά το δικαίωμα βέτο της για να προωθήσει τις ατζέντες της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της. Εάν οι αποφάσεις σχετικά με έναν ευρωπαϊκό στρατό απαιτούν ομοφωνία, όπως στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία θα έχει την ίδια μόχλευση. Έτσι, η ένταξη της Τουρκίας σε μια ευρωπαϊκή αμυντική συμμαχία θα εισάγει αναπόφευκτα αυτές τις προκλήσεις.

Η Τουρκία είναι αναμφίβολα ένας σημαντικός παίκτης που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Οι στρατιωτικές της δυνατότητες, η στρατηγική της θέση και η εμπειρία της στη διαχείριση των σχέσεων με τη Ρωσία την καθιστούν πολύτιμο, αν και περίπλοκο, εταίρο. Η Τουρκία είναι ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της Ουκρανίας από το 2014 και έχει επιδείξει τόσο συνεργασία όσο και αντίσταση στις σχέσεις της με τη Μόσχα. Ωστόσο, η Ευρώπη πρέπει να έχει καθαρό μυαλό για τους κινδύνους. Η συναλλακτική προσέγγιση του Ερντογάν στην εξωτερική πολιτική, η προθυμία της Άγκυρας να συνεργαστεί με τη Ρωσία και την Κίνα και η συνήθεια της Τουρκίας να εκμεταλλεύεται τα προνόμια της ιδιότητας του μέλους θα μπορούσαν να περιπλέξουν οποιαδήποτε μελλοντική αμυντική εταιρική σχέση.

Η Ευρώπη δεν πρέπει να αποκλείσει την Τουρκία από τα σχέδια ασφαλείας της, αλλά πρέπει να κατανοήσει πλήρως το κόστος και τους όρους που συνεπάγεται η ένταξη της Άγκυρας στο μαντρί. Το ερώτημα δεν είναι μόνο αν η Τουρκία μπορεί να ενισχύσει την άμυνα της Ευρώπης, αλλά και αν η Ευρώπη είναι έτοιμη για τους συμβιβασμούς που συνεπάγεται αυτό.

*Ερευνητής στο Ινστιτούτο Διπλωματίας και Οικονομίας με έδρα τις Βρυξέλλες. Προηγουμένως, εργάστηκε ως διπλωμάτης στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στους τομείς των ενδιαφερόντων του περιλαμβάνονται η τουρκική εξωτερική πολιτική, ο ισλαμισμός, οι μελέτες της Μέσης Ανατολής και οι διεθνείς σχέσεις. Μελέτες του Tekines έχουν δημοσιευτεί στο Journal of Politics, Religion, & Ideology, The Hague Journal of Diplomacy, Middle East Policy και Mediterranean Politics. Έχει επίσης δημοσιεύσει σχόλια στο Fikra Forum, National Interest, War on the Rocks.

Πηγή: institude.org