Ο Κοντοσταύλης του MyDiko.com

Της Αναστασίας Πέτρου

Σε μερικές βδομάδες από σήμερα αναμένεται να δοθεί η μάχη των μαχών για μια θέση στο Board του MyDiko.com. Το κόμμα ως γνωστό μετατράπηκε σε εταιρεία πολιτικής κοινωνικής ευθύνης την 1η Δεκεμβρίου 2013 όταν στις εκλογές κέρδισε με οριακή πλειοψηφία ο Νικόλας Παπαδόπουλος έναντι του Μάριου Καρογιάν. Τα προηγούμενα χρόνια από το 1976 έως και το 2013 το κόμμα ήταν εγγεγραμμένο στον Έφορο Εκλογών ως Sazo.com. Η μάχη του 2013 διεξήχθη μεταξύ Τασσικών και Κυπριανικών την οποία φαινόταν ότι θα κέρδιζε το κυπριανικό στρατόπεδο λόγω της υπεροχής του στη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων. Παρατηρητές των εκλογών ήταν η γνωστή εταιρεία ασφαλείας Rodo-theo.Group με διαπίστευση στον ΟΑΣΕ. Πρόκειται για την εταιρεία που έκανε όνομα στο παζάρι με το όνομα «Μην είδατε τον Αχιλλέα», και έχαιρε και χαίρει μεγάλης εκτίμησης στον πολιτικό κόσμο της Κύπρου γενικά, πλην πάντα είχε ένα μικρό έσκιν με τους Κυπριανικούς. Γίνεται αντιληπτό γιατί το γιούδιν του Σπύρου ο Καρογιάν δεν έβγαλε κιχ παρά το ότι κάλπες έρχονταν και πήγαιναν στην Πάφο με τον γραμματέα των γραμματέων να ενδιαφέρεται να δει με τι ποσό θα ξεμπλέξει με τον σιεμέ της πολιτικής που έμπλεξε.

Η ηγεσία

Ιστορίες θα μου πείτε. Αυτό που είναι σίγουρο σήμερα είναι ότι θέμα ανώτατης ηγεσίας δεν πρόκειται να τεθεί. Μετά την εκπαραθύρωση του Πληβείου Καρογιάν το MyDiko.com έχει διά βίου ηγέτη-ιδιοκτήτη. Όταν κάποιος ελέγχει το 100% των μετοχών ποιος θα τον αμφισβητήσει; Από την άλλη ο Τάσσος όταν ανέλαβε το κόμμα τον Οκτώβριο του 2000 δεν υπολόγιζε ότι ο Νικόλας θα του έβγαινε από δεξιά, αφού μεταξύ μας τον είχε για ολίγον μαλαππάππα. Αυτός ήταν το δικηγορούδιν της οικογένειας. Έβαλε λοιπόν τον Καρογιάν μέχρι να ωριμάσει ακόμα λίγο η Αναστασία, αλλά ο μαλαππάππας (ο χαρακτηρισμός δεν είναι δικός μας) ξύπνησε και δήλωνε ότι δεν μπορούσε να δεχτεί παραγκωνισμό. Με τη βοήθεια της λοιπής οικογένειας και κυρίως των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού και του Ραδιομαραθωνίου, κατάφερε και πήρε τους μπλε σταυρούς που χρειαζόταν για να εκλεγεί στη Βουλή. Μετά τον θάνατο του Τάσσου, άνευ αντιπάλου, αυτοχρίστηκε Κοντοσταύλης Στράκκας και γενάρχης της νέας οικογένειας των Λεβεντο-Παπαδόπουλων. Ποιος πλέον τον σταματά;

Μιλόσεβιτς

Κι όμως κάποιοι προσπάθησαν να τον καταστρέψουν εμπλέκοντάς τον στην υπόθεση Μιλόσεβιτς. Μιλάμε για τα χαμένα δισεκατομμύρια, τα οποία έρχονταν από το Βελιγράδι στην Κύπρο σχεδόν κάθε βράδυ επί χρόνια και κατατίθονταν σε υποκατάστημα της Λαϊκής Τράπεζας στη Λάρνακα. Τα δις διαχειρίζονταν οκτώ υπεράκτιες εταιρείες που κατ' ισχυρισμό είχε εγγράψει το Δικηγορικό Τάσσος Παπαδόπουλος. «Τα χρήματα εκείνα δεν εμφανίστηκαν ποτέ, η δε χώρα μας είχε κατηγορηθεί εξαιτίας αυτής της υπόθεσης, για ξέπλυμα χρήματος», έγραψε τότε η Σημερινή σε πολυσέλιδο ρεπορτάζ της. Όταν κάποιοι μετρούσαν τα δις πάντως ο Νικόλας ήταν φοιτητής. Δεν πιστεύουμε να τον άφησαν να πάει στην καταμέτρηση με αποτέλεσμα να μαυρίσουν τα χέρια του από το μέτρημα των 800 εκατ. μάρκων της προσωπικής περιουσίας του Μιλόσεβιτς τα οποία σύμφωνα με κάποιους ισχυρισμούς πέρασαν και αυτά από την Κύπρο. Ούτως η άλλως στην πορεία το δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος και Σία» διαλύθηκε το 2007. Το δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες», το οποίο λειτουργεί σήμερα, καμία σχέση δεν έχει με εκείνον τον συνεταιρισμό. Ο Νικόλας αποχώρησε από το δικηγορικό γραφείο «Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες» τον Μάιο του 2011, και καμία σχέση δεν έχει πλέον με το συγκεκριμένο γραφείο. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν του κρατά κάποιος άλλος μετοχές, ούτε ο ίδιος ως πολιτικός έστειλε Ρώσους ή Κινέζους πελάτες για να του βγάλουν διαβατήριο.

Στην προεδρία

Εν ολίγοις καθαρός τσάινα ο Νικόλας. Οπότε το 2013 με την εγκυρότητα του ΟΑΣΕ Rodo-theo Group έμαθε στον Καρογιάν το άσμα «Βαδίζω και Παραμιλώ» στηρίζοντας την υποψηφιότητα Λιλλήκα παρότι ο Αρμένιος είχε στην ουσία κερδίσει βγάζοντας Πρόεδρο τον Περαπεδκιώτη. Αντί λοιπόν έχοντας στο τσεπάκι 3 υπουργεία και ένα κάρο Καρογιαννικούς στον κυβερνητικό μηχανισμό, να εξαποστείλει τον Νικόλα στα παλιά γραφεία της Ένωσης Κεντρώου μαζί με τον Κόκο Ηλιάδη, τον Τζιωνή, τον Χρύση και τους Ροδκιάες, τον άφησε να αγοράζει μετοχές μέσα στο κόμμα σε τιμή ευκαιρίας. Ο Καρογιάν μοιάζει λίγο με τον Φούλλη. Σάζει μόνον δικούς του ανθρώπους με το αζημίωτο. Κάθε βδομάδα δηλαδή οι υπ' αυτού ευεργετηθέντες τον βγάζουν έξω για μεζέδες και άλλα καλούδια. Δεν είναι πολλοί βέβαια αυτοί, για αυτό και έχασε. Η συνέχεια γνωστή.

Στο γραφείο

Ο Καρογιάν συντετριμμένος, στις 2 Δεκεμβρίου 2013 ήπιε ένα τσάι κουρτουνιά από τα χεράκια της Ρόντις και ανηφόρισε για τον τέταρτο όροφο του ΔΗΚΟ να μαζέψει. Βρήκε μέσα στο γραφείο του τον Νικόλα να τζιυλιέται πάνω στους καναπέδες, που του έκαναν δώρο οι φίλοι του οι ντεβέλοπερς από τη Λεμεσό και τα πήρε στο κρανίο. Έκτοτε δεν χρειάστηκε να ξανακουρευτεί. Σε μια ώρα κάτι φίλοι πήγαν και μάζεψαν τα έπιπλα για το νέο του πολιτικό γραφείο. Δεν ξαναπάτησε το πόδι του στο κόμμα, ούτε ξαναμίλησε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Νικόλα μέχρι που συναντήθηκαν στο μεγάλο φαγοπότι την Κυριακή της μοιρασιάς του Β' γύρου των υπουργείων και των υφυπουργείων μετά την εκλογή του Μικρού Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο Χριστοδουλίδης είναι ο Μαρξ της Κεντροδεξιάς: «Φαταούλες της Κύπρου ενωθείτε».

Λογικά μετά από αυτή τη συνάντηση ο Νικόλας είπε τη μεγάλη ατάκα που του ήρθε αυθόρμητα. «Και να μην υπήρχε Νίκος Χριστοδουλίδης θα έπρεπε να τον εφεύρουμε».

Οι εκλογές

Ο Χριστοδουλίδης τον ξανάβαλε στο παιχνίδι, από την άλλη ο Κοντοσταύλης Νικόλας είναι υποχρεωμένος να ασχολείται με διάφορα boring θέματα. Αν θα γίνουν κάποιες εκλογές στο MyDiko.com αυτό θα κριθεί την ερχόμενη Τρίτη ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων. Αρχικά ο Άθως Αντωνιάδης είχε δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για θέση αντιπροέδρου, αφού είχε σίγουρη την υπουργική καρέκλα μετά τις εκλογές. Βεβαίως, μετά την ταξινόμησή του από τον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι κάμνει «για τα τεράτσια», είτε για να στέκει στο καντάρι, είτε να βακλίζει ή γενικά να περιφέρεται ως τουρκόπουλος για να ψατζεύκει τις ποντίκες, αντιλήφθηκε το δύσκολο του εγχειρήματος. Ούτως ή άλλως για το Υπουργείο Γεωργίας έκανε έγκαιρα όλες τις διευθετήσεις ο Μάριος Καρογιάν τακτοποιώντας τον πρώην σύγαμπρό του τον κύριο Ξενάκη.

Για τη συγκεκριμένη θέση (του αντιπροέδρου) πάντως φέρεται να ενδιαφέρεται και ο Γιώργος Σολωμού, μέλος της γραμματείας και τέως διευθυντής του γραφείου του Νικόλα Παπαδόπουλου, πριν τον πετάξει από τον τέταρτο όροφο, γιατί λέει διέρρευσε ειδήσεις για μυστικές συναντήσεις που είχε, χωρίς να ενημερώσει τα άλλα μέλη της ηγεσίας. Δεν θα ήταν λοιπόν λάθος να ειπωθεί ότι ο Άθως Αντωνιάδης μάλλον είναι φαβορί.

Η ανακάλυψη

Στο ΔΗΚΟ βέβαια η ανέλιξη στελεχών λειτουργεί με βάση τον νόμο της βαρύτητας. Σύμφωνα με τον μύθο ο Γαλιλαίος, αφήνοντας να πέσουν ελεύθερα διάφορα σώματα από τον Πύργο της Πίζας, απέδειξε πειραματικά ότι σώματα με διαφορετικές μάζες πέφτουν με την ίδια επιτάχυνση: «κάθε σώμα που αφήνεται να πέσει υπό την επίδραση του βάρους του αποκτά ίδια σταθερή επιτάχυνση, ανεξάρτητα της μάζας του, και σε κάθε στιγμή η απόσταση που διανύει είναι ανάλογη του τετραγώνου του παρελθόντος χρόνου». Τα τελευταία χρόνια, οι φυσικοί επαναλαμβάνουν το πείραμα αυτό με έναν τρόπο που ο Ιταλός επιστήμονας θα ήταν αδύνατον να φανταστεί. Μελετούν την ελεύθερη πτώση ατόμων!

Με βάση αυτή την ελεύθερη πτώση ατόμων μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε πώς μας προέκυψαν ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Μιχάλης Μιχαήλ, η αισθητικός στο Προεδρικό, η Θέκλα στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και η 19χρονη στο Υφυπουργείο Τουρισμού. Μπορεί κάποιος αν αντιληφθεί πως ο Νικόλας ανακάλυψε τον Μάκη Κεραυνό. Είναι θέμα φυσικής. Επιστημονικά δε είναι όλα εξηγήσιμα.

Η ελεύθερη πτώση ατόμων και μάλιστα χωρίς αλεξίπτωτο τεκμηριώνεται και από τη σχετική βιβλιογραφία: «Στη δημοσίευση των Kasevich et al με τίτλο 'Atom-interferometric test of the equivalence principle at the 10−12 level'», περιγράφεται ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πείραμα που διερευνά την ελεύθερη πτώση μεμονωμένων ατόμων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πειράματος δύο διαφορετικοί τύποι ατόμων αποκτούν την ίδια επιτάχυνση στο κενό με ακρίβεια 0,0000000001%!

Συγκριτικά με το πείραμα ελεύθερης πτώσης του Γαλιλαίου, το νέο πείραμα ελεύθερης πτώσης ατόμων των Νικόλα Παπαδόπουλου και Νίκου Χριστοδουλίδη είναι χίλιες φορές πιο ακριβές.