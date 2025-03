Τα εμβόλια προφυλάσσουν από τη μόλυνση με τον ιό

Tης Μαρίζας Λαμπίρη*

Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) είναι μια ευρέως διαδεδομένη λοίμωξη που σχετίζεται με διάφορους καρκίνους, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας, του στοματοφαρυγγικού, του πρωκτού και των γεννητικών οργάνων. Αυτή η μόλυνση συμβάλλει στο 5% των παγκόσμιων περιπτώσεων καρκίνου ετησίως, επηρεάζοντας περίπου 660.000 γυναίκες και 72.000 άνδρες (International Agency for Research on Cancer https://gco.iarc.fr/en). Τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων, την πρόληψη, τη θεραπεία αλλά και τις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις, αναλύει η αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιολογίας Καρκινοϊών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κατερίνα Στρατή.

Human papillomavirus infection. Virus. HPV is the most common sexually transmitted infection globally. HPV infection is caused by human papillomavirus, a DNA virus, 3d render